Есть ли у вас инсулинорезистентность?

Это состояние бывает скрыто. Нередко люди недооценивают изменения в своем состоянии или игнорируют набор лишнего веса, особенно в области живота. Но инсулинорезистентность – это не только проблемы с весом.

Малоподвижный образ жизни, питание фастфудом, употребление сладких и тонизирующих напитков вместо воды - характерные черты современного образа жизни. Это отражается на внешнем виде и здоровье людей во всем мире. Растет лишний вес, молодеют заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, чаще можно слышать такое понятие, как резистентность к инсулину. Ранее считалось, что инсулинорезистентность - проблема людей старше 50 лет, и в большинство составляли женщины. А сейчас, к сожалению, растет число случаев инсулинорезистентности среди подростков и молодежи. До 30% взрослого населения уже испытывают такую проблему, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Почему это происходит?

После любого приема пищи в кровь попадает глюкоза. В ответ на это поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин. Именно он регулирует концентрацию глюкозы в крови и транспортирует ее в клетки организма, где она служит источником энергии.

Когда человек ест много сладостей или пьет сладкие напитки, в которые входит сахар, часто перекусывает, особенно продуктами с высоким гликемическим индексом, то инсулина производится в избытке. Если это происходит часто и регулярно, то со временем клетки теряют чувствительность к этому гормону. Организм перестает реагировать на инсулин, клетки не могут получать и использовать глюкозу и начинают голодать. А глюкоза, не сумевшая попасть в клетки, превращается в жир, откладывающийся вокруг внутренних органов и области живота. Подобное состояние называется инсулинорезистентным. На английском resist — "сопротивляться". То есть клетки организма противодействуют инсулину.

Это состояние бывает скрыто. Многих проявлений можно не заметить в ежедневных заботах. Нередко люди недооценивают изменения в своем состоянии или игнорируют набор лишнего веса, особенно в области живота. Но инсулинорезистентность – это не только проблемы с весом. Ее начальные признаки:

нарушение памяти, головные боли, чувство усталости;

головокружение и слабость при отсутствии пищи более 2-3 часов;

тяга к определенным продуктам (например, к сладкому);

злость и агрессия, если долго не употреблять углеводы;

частые переедания;

сонливость после еды;

попытки нормализовать вес безуспешны, вес снижается плохо или не снижается вообще.

Кроме того, очень часто инсулинорезистентность идет бок о бок с другими последствиями нарушений обмена веществ – синдромом поликистозных яичников, заболеваниями щитовидной железы. У мужчин может снижаться уровень тестостерона. Все это усложняет точно установить проблемы со здоровьем. Опасно, что инсулинорезистентность может прогрессировать, еще больше влиять на увеличение жировой ткани.

Важную роль в развитии такого состояния играет:

высокий индекс массы тела;

лишний вес в области живота. Объем талии в норме не более 94 см (у мужчин) или 80 см (у женщин). У здоровых мужчин отношение окружности талии к бедрам не должно превышать коэффициент 1.0, у женщин – 0.8. Поэтому измерение охвата талии - самый простой метод определения.

малоподвижный образ жизни. Отсутствие физических нагрузок усугубляет реакцию мышечной ткани на инсулин.

наследственность. Предрасположенность к инсулинорезистентности может передаваться по наследству.

Есть много людей, которые прилагают много усилий в борьбе с лишним весом – ограничивают себя в пище, уменьшают калорийность или увеличивают физическую активность, но не достигают результата. Проблема не идет – вес остается на месте или лишние килограммы только прибывают. В таких случаях необходимо обратиться к эндокринологу, который назначит необходимое обследование, сделает вывод, даст рекомендации. Наличие инсулинорезистентности нужно обязательно подтверждать лабораторно – сделать глюкозотолерантный тест, биохимию крови, гормоны, определить уровень глюкозы в крови. Без врача в этом тяжело разобраться. Возможно, потребуются и дополнительные методы исследования.

И все же, если у вас инсулинорезистентность, то не паникуйте. Такие нарушения метаболизма глюкозы обратны. Это сигнал, который необходимо принимать и заниматься собой. Здоровье можно вернуть. Большинству этого удается, если изменить свой образ жизни. Сбалансированное здоровое питание и регулярные тренировки здесь необходимы и эффективны!

Но есть плохая новость: если не делать ничего, то в течение 8-10 лет инсулинорезистентность приведет к устойчивому повышению уровня глюкозы, возникнет сахарный диабет.

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