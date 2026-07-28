Пундики / © Credits

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Кажется, что бутерброд с беконом, сладкие хлопья или ароматный маффин с кофе — классическое начало дня. Однако именно такие продукты могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, усталость уже через несколько часов после завтрака и даже повышать риск развития хронических заболеваний, если они регулярно появляются в вашем меню. Издание Martha Stewart совместно назвало 9 популярных завтраков, которые лучше оставить для редких случаев, а также рассказало, чем их заменить

Переработанное мясо

Колбаса / © Credits

Колбаски, бекон, ветчина или сосиски содержат много белка, но в то же время они богаты насыщенными жирами и натрием. Регулярное употребление таких продуктов может повышать уровень «плохого» холестерина, артериальное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, переработанное мясо связывают с повышенным риском развития колоректального рака.

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Лучше выбрать: яйца, копченый лосось, греческий йогурт, творог, обычное или соевое молоко в качестве растительного источника белка.

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Сладкая выпечка

Пундики / © Credits

Булочки, круассаны, маффины и другая выпечка часто больше напоминают десерт, чем полноценный завтрак. Они изготавливаются из белой муки, содержат много добавленного сахара и вредных жиров. Из-за низкого содержания белка и клетчатки такой завтрак быстро повышает уровень сахара в крови, а уже через несколько часов вызывает сильный голод и усталость.

Лучше выбрать: домашние маффины из цельнозерновой муки, фруктовый парфе, чиа-пудинг, смузи или протеиновый батончик с низким содержанием сахара.

Сладкие кофейные напитки

Кофе / © Associated Press

Кофе с большим количеством сиропов, сливок и сахара может содержать не меньше сахара, чем газированные напитки. Такие напитки вызывают резкий прилив энергии, а затем быстрый спад сил. К тому же регулярное употребление подслащенных напитков может повышать риск развития диабета II типа, сердечных заболеваний, набора веса и даже ухудшения здоровья костей.

Лучше выбрать: кофе без сахара или с минимальным количеством сиропа и постепенно уменьшать его количество.

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Сладкие хлопья

Сладкая гранола / © Associated Press

Яркие хлопья для завтрака часто содержат столько же сахара, сколько и десерты. Они практически не снабжают организм белком и клетчаткой, поэтому чувство сытости проходит очень быстро.

Лучше выбрать: овсянку, пшено или гречку, дополнить их греческим йогуртом, ягодами, орехами или семечками. Если выбираете хлопья, ищите варианты с высоким содержанием клетчатки.

Батончики гранолы из магазина

Батончики / © Credits

Несмотря на репутацию полезного перекуса, большинство готовых батончиков содержат много добавленного сахара и недостаточно белка. Из-за этого они не обеспечивают длительного чувства сытости.

Лучше выбрать: греческий йогурт с небольшим количеством гранолы без сахара, домашние батончики или смесь орехов и семечек.

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Овсянка с вкусовыми добавками

Овсянка / © Credits

Готовые пакетики ароматизированной овсянки могут содержать значительное количество добавленного сахара, а кусочки фруктов в них нередко также подслащены. В результате такой завтрак вызывает скачки уровня сахара и быстрое появление чувства усталости.

Лучше выбрать: обычные овсяные хлопья длительного приготовления, добавить свежие фрукты, немного кленового сиропа или меда. Отличный вариант — ночная овсянка или запеченная овсяная каша.

Сэндвичи из заведений быстрого питания

Сэндвичи / © Associated Press

Круассаны или сдобные булочки с яйцом, сыром, беконом и колбасой содержат много белка, но в то же время богаты жирами и натрием и практически не содержат клетчатки.

Лучше выбрать: домашний сэндвич на цельнозерновом хлебе с яйцом и овощами, овощной пирог без теста или запеченные яичные маффины.

Подслащенные фруктовые соки

Сок / © Associated Press

Даже если на упаковке написано «фруктовый», это ещё не значит, что напиток полезен. Такие соки содержат много сахара, почти не содержат клетчатки и могут способствовать накоплению жира в печени и повышению уровня триглицеридов.

Лучше выбрать: 100% натуральный сок без добавления сахара, домашний смузи с фруктами, йогуртом или молоком либо напиток из фруктов, воды и протеина.

Белый хлеб

хлеб / © Credits

При производстве белого хлеба зерно очищают от оболочки и зародыша, которые содержат большую часть клетчатки и питательных веществ. В результате такой продукт быстро повышает уровень сахара в крови, но не обеспечивает длительного чувства сытости.

Лучше выбрать: цельнозерновой или ржаной хлеб, сочетать его с источниками белка, полезных жиров и клетчатки.

Идеальный завтрак — это сочетание белка, клетчатки и полезных жиров. Именно такая комбинация помогает дольше оставаться сытым, поддерживает стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает организм энергией на первую половину дня. Если же в вашем утреннем меню регулярно преобладают сладкая выпечка, переработанное мясо или подслащенные напитки, стоит постепенно заменять их более питательными альтернативами.

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