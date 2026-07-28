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- Здоровый образ жизни
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Эти популярные завтраки — точно не для вас, и почему от них стоит отказаться
Завтрак не зря называют самым важным приемом пищи. Именно он заряжает организм энергией после ночного отдыха. Однако далеко не все продукты, которые мы привыкли есть по утрам, полезны для здоровья.
Кажется, что бутерброд с беконом, сладкие хлопья или ароматный маффин с кофе — классическое начало дня. Однако именно такие продукты могут вызывать резкие скачки уровня сахара в крови, усталость уже через несколько часов после завтрака и даже повышать риск развития хронических заболеваний, если они регулярно появляются в вашем меню. Издание Martha Stewart совместно назвало 9 популярных завтраков, которые лучше оставить для редких случаев, а также рассказало, чем их заменить
Переработанное мясо
Колбаски, бекон, ветчина или сосиски содержат много белка, но в то же время они богаты насыщенными жирами и натрием. Регулярное употребление таких продуктов может повышать уровень «плохого» холестерина, артериальное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, переработанное мясо связывают с повышенным риском развития колоректального рака.
Лучше выбрать: яйца, копченый лосось, греческий йогурт, творог, обычное или соевое молоко в качестве растительного источника белка.
Сладкая выпечка
Булочки, круассаны, маффины и другая выпечка часто больше напоминают десерт, чем полноценный завтрак. Они изготавливаются из белой муки, содержат много добавленного сахара и вредных жиров. Из-за низкого содержания белка и клетчатки такой завтрак быстро повышает уровень сахара в крови, а уже через несколько часов вызывает сильный голод и усталость.
Лучше выбрать: домашние маффины из цельнозерновой муки, фруктовый парфе, чиа-пудинг, смузи или протеиновый батончик с низким содержанием сахара.
Сладкие кофейные напитки
Кофе с большим количеством сиропов, сливок и сахара может содержать не меньше сахара, чем газированные напитки. Такие напитки вызывают резкий прилив энергии, а затем быстрый спад сил. К тому же регулярное употребление подслащенных напитков может повышать риск развития диабета II типа, сердечных заболеваний, набора веса и даже ухудшения здоровья костей.
Лучше выбрать: кофе без сахара или с минимальным количеством сиропа и постепенно уменьшать его количество.
Сладкие хлопья
Яркие хлопья для завтрака часто содержат столько же сахара, сколько и десерты. Они практически не снабжают организм белком и клетчаткой, поэтому чувство сытости проходит очень быстро.
Лучше выбрать: овсянку, пшено или гречку, дополнить их греческим йогуртом, ягодами, орехами или семечками. Если выбираете хлопья, ищите варианты с высоким содержанием клетчатки.
Батончики гранолы из магазина
Несмотря на репутацию полезного перекуса, большинство готовых батончиков содержат много добавленного сахара и недостаточно белка. Из-за этого они не обеспечивают длительного чувства сытости.
Лучше выбрать: греческий йогурт с небольшим количеством гранолы без сахара, домашние батончики или смесь орехов и семечек.
Овсянка с вкусовыми добавками
Готовые пакетики ароматизированной овсянки могут содержать значительное количество добавленного сахара, а кусочки фруктов в них нередко также подслащены. В результате такой завтрак вызывает скачки уровня сахара и быстрое появление чувства усталости.
Лучше выбрать: обычные овсяные хлопья длительного приготовления, добавить свежие фрукты, немного кленового сиропа или меда. Отличный вариант — ночная овсянка или запеченная овсяная каша.
Сэндвичи из заведений быстрого питания
Круассаны или сдобные булочки с яйцом, сыром, беконом и колбасой содержат много белка, но в то же время богаты жирами и натрием и практически не содержат клетчатки.
Лучше выбрать: домашний сэндвич на цельнозерновом хлебе с яйцом и овощами, овощной пирог без теста или запеченные яичные маффины.
Подслащенные фруктовые соки
Даже если на упаковке написано «фруктовый», это ещё не значит, что напиток полезен. Такие соки содержат много сахара, почти не содержат клетчатки и могут способствовать накоплению жира в печени и повышению уровня триглицеридов.
Лучше выбрать: 100% натуральный сок без добавления сахара, домашний смузи с фруктами, йогуртом или молоком либо напиток из фруктов, воды и протеина.
Белый хлеб
При производстве белого хлеба зерно очищают от оболочки и зародыша, которые содержат большую часть клетчатки и питательных веществ. В результате такой продукт быстро повышает уровень сахара в крови, но не обеспечивает длительного чувства сытости.
Лучше выбрать: цельнозерновой или ржаной хлеб, сочетать его с источниками белка, полезных жиров и клетчатки.
Идеальный завтрак — это сочетание белка, клетчатки и полезных жиров. Именно такая комбинация помогает дольше оставаться сытым, поддерживает стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает организм энергией на первую половину дня. Если же в вашем утреннем меню регулярно преобладают сладкая выпечка, переработанное мясо или подслащенные напитки, стоит постепенно заменять их более питательными альтернативами.