Это должен знать каждый: врач назвал 6 мифов об иммунитете

Что вы знаете об иммунитете? Что болели скарлатиной, поэтому вторично не заразитесь? Что важно делать прививки детям по графику, а в случае простуды полезно пить чай с лимоном? Как правило, это максимум знаний обычного человека. Все остальное по большей части – либо извращенные данные, либо вообще народное мифотворчество.

Найти правду в этих вопросах и развеять мифы об иммунитете предлагает кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель и главный врач клубной клиники по управлению возрастом AM System, глава Global Age Management Academy, руководитель гуманитарного проекта UAHEALTHSUPPORT и социального проекта GAMA Consulting Евгений Шагов.

Миф 1. Склонен ли человек к болезням – вопрос генетики и на это не повлиять

Конечно, есть генетические болезни и многое определяется ДНК. Но то, будете ли вы часто болеть и даже вероятность онкологии гораздо больше зависит от ваших привычек, питания и образа жизни. И на это можно и нужно влиять.

Миф 2. Иммунитет либо есть, либо нет. От переохлаждения или нервов он не пострадает

Иммунитет не является статической системой и зависит от многих факторов. Гормональный сбой, недостаточное питание, отсутствие сна, хронический стресс существенно снижают иммунитет. И да, если не заботиться о своем здоровье, даже обычное "продуло" и "перемерз" становятся достаточными триггерами для постоянных простуд.

Миф 3. Йогурты усиливают иммунитет

Кисломолочные продукты помогают поддерживать здоровый микробиом, являющийся залогом иммунитета. Но, выбирая между отказом от молочных продуктов и сладким йогуртом, являющимся идеальным рационом для патогенной микрофлоры и причиной колебаний уровня сахара в крови, лучше выбрать первое. Польза будет только от кефира и йогурта без наполнителя, а лучше поддержит микрофлору кишечника все равно квашеная капуста и зеленый салат.

Миф 4. Хуже всего для иммунитета – антибиотики, а лучше всего – иммуномодуляторы

Антибиотики из-за чрезмерного потребления без назначения действительно делают некоторые "плохие микробы" еще более опасными для нас – они становятся резистентными. В других случаях это замечательное изобретение человечества. И иммунитету они не угрожают. Как и иммуномодуляторы, ему не помогают. Настоящие иммуномодулирующие средства – это буквально несколько специфических препаратов, которые используются при СПИДе или пересадке органов. Все остальное – "фуфломицины", которые ни на что не влияют.

Миф 5. Витамины повышают иммунитет

Нет витаминов, делающих людей здоровее. Даже супермощный антиоксидант витамин С. Если у человека низкий иммунитет из-за анемии и гипотиреоза, аскорбиновая кислота ему не поможет. А вот если у вас дефицит витамина С и цинка – их компенсация, безусловно, улучшит защитные свойства организма. Люди путают утверждение "витамины повышают иммунитет" и "недостаток витаминов снижает иммунитет". Здоровье зависит от достаточного количества микроэлементов – это так. Но просто пить лишь бы что из витаминов нельзя. Надо устранять именно свои дефициты, тогда польза будет ощутима.

Миф 6. С возрастом иммунитет ухудшается

Возраст сам по себе никак не влияет на иммунитет, защитные свойства снижаются из-за недостатка "гормонов молодости", накопления дисфункций органов и дефицитов, хронического воспаления, игнорирования ожирения, гепатоза печени и высокого холестерина. А это может быть и в 40, и в 90! Традиционно с возрастом иммунитет ослабевает, но из-за наших привычек и непониманий принципов превентивной медицины, а не паспорта.

Врач Евгений Шагов

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