Это должно быть на кухне: лучшие суперфуды для вашего здоровья

Помидоры / © Associated Press

Издание Real Simple рассказало, что регулярное включение суперфудов в меню помогает снизить риски хронических заболеваний, замедлить старение клеток и поддержать энергию даже в жаркие дни.

Вишни

Вишни / © Associated Press

Свежие вишни — идеальная закуска. Они богаты антиоксидантами, в частности антоцианами, которые снижают воспалительные процессы, защищают клетки от повреждений и даже поддерживают работу мозга.

Кроме того, вишни содержат витамин С и калий, которые способствуют здоровью сердца, и имеют более низкий гликемический индекс, чем многие другие фрукты, поэтому подходят даже для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Попробуйте добавить вишни в смузи, овсянку или же просто смакуйте охлажденными как полезный перекус.

Кукуруза

Кукуруза / © Associated Press

Сладкая кукуруза — классика лета. Один початок содержит около 2 г клетчатки, которая работает как природный пребиотик, поддерживает здоровье кишечника. Также кукуруза богата витаминами группы B, магнием и фолиевой кислотой.

Ешьте вареную, запеченную или грилированную кукурузу, добавляйте зерна в салаты, это вкусно и питательно.

Помидоры

Помидоры / © Associated Press

Сочные помидоры — настоящий суперфуд, они насыщены ликопином — антиоксидантом, который помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и поддерживает здоровье кожи.

Помидоры также содержат много воды, более 90%, а это помогает оставаться гидратированными в жаркие дни.

Добавляйте свежие томаты в салаты, сэндвичи, готовьте гаспачо или соусы.

Мята

© Credits

Ароматная мята не только украшает летние напитки, но и обладает лечебными свойствами. Благодаря ментолу она облегчает вздутие, газообразование и расстройства пищеварения. Мята содержит витамин А и антиоксиданты, которые защищают клетки от старения.

Добавляйте листочки в лимонады, фруктовые салаты или заваривайте мятный чай.

Грибы

Грибы / © Credits

Грибы — уникальный суперфуд, ведь они являются одним из немногих пищевых источников витамина D. Они также содержат 12 важных минералов и аминокислоту эрготионен, которая поддерживает здоровье мозга.

Попробуйте грилированные шампиньоны как альтернативу мясным блюдам.

Греческий йогурт

Греческий йогурт / © Credits

Греческий йогурт — настоящий лидер среди молочных продуктов. Он богат белком, который помогает контролировать аппетит и поддерживать мышцы, а также является источником пробиотиков, которые укрепляют иммунитет и способствуют здоровой микрофлоре кишечника.

Сочетайте йогурт с ягодами, используйте для смузи или как основу для соусов.

Фисташки

Фисташки / © Credits

Фисташки — один из немногих орехов, которые содержат полноценный белок, то есть все необходимые аминокислоты. Они также насыщены клетчаткой, здоровыми жирами и антиоксидантами, уровень которых не уступает гранатам или чернике.

Ешьте как перекус или добавляйте в салаты и выпечку.

Черника

Черника / © Associated Press

Черника — настоящая королева летних ягод. Благодаря высокому содержанию антоцианов она помогает снизить риск диабета, сердечных заболеваний и деменции, а также способствует восстановлению мышц после физических нагрузок.

Добавляйте чернику в йогурт, блины, смузи или смакуйте просто так.

Вишни, кукуруза, помидоры, мята, грибы, греческий йогурт, фисташки и черника — это не просто вкусные продукты, а суперфуды, которые помогут вам чувствовать себя бодро, выглядеть молодо и укрепить организм.