Это должно быть на кухне: лучшие суперфуды для вашего здоровья
Теплое время - идеальный сезон, чтобы наполнить свой рацион свежими и полезными продуктами. В этот период природа дарит нам настоящие суперфуды - продукты, насыщенные витаминами, минералами и антиоксидантами, которые положительно влияют на иммунитет, пищеварение, сердце и даже мозг.
Издание Real Simple рассказало, что регулярное включение суперфудов в меню помогает снизить риски хронических заболеваний, замедлить старение клеток и поддержать энергию даже в жаркие дни.
Вишни
Свежие вишни — идеальная закуска. Они богаты антиоксидантами, в частности антоцианами, которые снижают воспалительные процессы, защищают клетки от повреждений и даже поддерживают работу мозга.
Кроме того, вишни содержат витамин С и калий, которые способствуют здоровью сердца, и имеют более низкий гликемический индекс, чем многие другие фрукты, поэтому подходят даже для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.
Попробуйте добавить вишни в смузи, овсянку или же просто смакуйте охлажденными как полезный перекус.
Кукуруза
Сладкая кукуруза — классика лета. Один початок содержит около 2 г клетчатки, которая работает как природный пребиотик, поддерживает здоровье кишечника. Также кукуруза богата витаминами группы B, магнием и фолиевой кислотой.
Ешьте вареную, запеченную или грилированную кукурузу, добавляйте зерна в салаты, это вкусно и питательно.
Помидоры
Сочные помидоры — настоящий суперфуд, они насыщены ликопином — антиоксидантом, который помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и поддерживает здоровье кожи.
Помидоры также содержат много воды, более 90%, а это помогает оставаться гидратированными в жаркие дни.
Добавляйте свежие томаты в салаты, сэндвичи, готовьте гаспачо или соусы.
Мята
Ароматная мята не только украшает летние напитки, но и обладает лечебными свойствами. Благодаря ментолу она облегчает вздутие, газообразование и расстройства пищеварения. Мята содержит витамин А и антиоксиданты, которые защищают клетки от старения.
Добавляйте листочки в лимонады, фруктовые салаты или заваривайте мятный чай.
Грибы
Грибы — уникальный суперфуд, ведь они являются одним из немногих пищевых источников витамина D. Они также содержат 12 важных минералов и аминокислоту эрготионен, которая поддерживает здоровье мозга.
Попробуйте грилированные шампиньоны как альтернативу мясным блюдам.
Греческий йогурт
Греческий йогурт — настоящий лидер среди молочных продуктов. Он богат белком, который помогает контролировать аппетит и поддерживать мышцы, а также является источником пробиотиков, которые укрепляют иммунитет и способствуют здоровой микрофлоре кишечника.
Сочетайте йогурт с ягодами, используйте для смузи или как основу для соусов.
Фисташки
Фисташки — один из немногих орехов, которые содержат полноценный белок, то есть все необходимые аминокислоты. Они также насыщены клетчаткой, здоровыми жирами и антиоксидантами, уровень которых не уступает гранатам или чернике.
Ешьте как перекус или добавляйте в салаты и выпечку.
Черника
Черника — настоящая королева летних ягод. Благодаря высокому содержанию антоцианов она помогает снизить риск диабета, сердечных заболеваний и деменции, а также способствует восстановлению мышц после физических нагрузок.
Добавляйте чернику в йогурт, блины, смузи или смакуйте просто так.
Вишни, кукуруза, помидоры, мята, грибы, греческий йогурт, фисташки и черника — это не просто вкусные продукты, а суперфуды, которые помогут вам чувствовать себя бодро, выглядеть молодо и укрепить организм.