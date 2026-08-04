Это может вас убить: сколько арбуза и других продуктов нужно съесть, чтобы это стало опасным для здоровья

Арбуз / © Associated Press

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Мы привыкли думать, что опасными могут быть только очевидные вещи, например, просроченная еда, токсичные вещества или продукты с сомнительным составом. Однако даже самые любимые продукты из нашего повседневного рациона имеют свои ограничения.

Издание Popular Science напомнило, что практически любая пища в чрезмерных количествах может стать опасной. Причина проста — у организма есть свои физиологические пределы, а избыток определенных веществ может нарушить работу сердца, мозга или других органов.

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Конечно, для большинства людей эти цифры кажутся почти нереальными, ведь наш желудок просто не позволит съесть сотни порций за один раз. Но научный принцип остается важным: даже «полезные» продукты требуют сбалансированности.

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Арбуз

Арбуз / © Associated Press

Если организм получает чрезмерное количество воды за короткое время, клетки начинают впитывать лишнюю жидкость и пытаются восстановить электролитный баланс. Особенно опасным может быть отек клеток мозга, который влияет на работу нервной системы.

По расчетам Popular Science, женщине в среднем потребовалось бы около 3 крупных плодов, а мужчине — примерно 4 арбуза, чтобы приблизиться к опасному уровню. На практике это почти невозможно сделать случайно, но необходимо помнить, что даже вода, являющаяся основой жизни, в избытке может стать проблемой.

Авокадо

Авокадо / © Credits

Этот зеленый фрукт содержит значительное количество калия. В нормальных дозах он необходим для работы мышц и сердца, однако избыток калия в крови может нарушать сердечный ритм.

По подсчетам издания, опасное количество для женщины составляет около 200 плодов, а для мужчины — 240 авокадо. Так что обычный тост с авокадо на завтрак можно оставить в меню без каких-либо опасений.

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Тёмный шоколад

Шоколад / © Associated Press

В шоколаде содержится теобромин — вещество, по своему действию схожее с кофеином. В больших количествах оно может ускорять сердцебиение, расширять сосуды и влиять на артериальное давление.

По оценкам Popular Science, опасным уровнем для женщины было бы количество примерно в 332 плитки, а для мужчины — почти 400 плиток. То есть несколько кусочков шоколада к кофе точно не входят в зону риска.

Кофе

Кофе / © Credits

Главный активный компонент кофе — кофеин — в чрезмерно больших дозах может быть опасен. Его избыток может вызвать сильное сердцебиение, повышение давления, нарушение сердечного ритма и другие серьезные реакции.

По приблизительным подсчётам, опасное количество составило бы около 50 чашек кофе для женщины и 70 чашек для мужчины за короткий промежуток времени. Для сравнения: привычная утренняя чашка или несколько чашек в течение дня — это совсем другое дело.

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Мускатный орех

Мускатный орех / © Credits

Он содержит вещество миристицин, которое в больших дозах может оказывать воздействие на нервную систему. Даже около 6,5 ч. л. молотого мускатного ореха могут вызвать нежелательные психоактивные эффекты и ухудшение самочувствия.

По расчетам, количество, которое может стать критическим, составляет примерно 22 чашки молотого мускатного ореха для женщины и 27 чашек для мужчины. Именно поэтому специи остаются специями: небольшое количество придает вкус, а избыток может быть опасен.

Печень

Печень / © Credits

Говяжья печень — один из самых богатых природных источников витамина А. В небольших количествах этот питательный элемент необходим для зрения, иммунитета и здоровья кожи. Однако избыток витамина А может накапливаться в организме и создавать нагрузку на печень и другие системы.

По расчетам, опасные объемы были бы огромными: около 163 кг печени для женщины и 196 кг для мужчины.

Цифры кажутся почти невероятными, но их главная цель — не напугать, а показать важный принцип, что даже самая полезная пища приносит пользу только тогда, когда мы соблюдаем баланс.

Не нужно отказываться от кофе, шоколада, авокадо или летнего арбуза. Наоборот, разнообразный рацион остается залогом здоровья. Просто стоит помнить старое правило, которое работает почти всегда: польза начинается там, где заканчивается излишество.

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