Это не совсем полезно: список ультраобработанных продуктов, которые ошибочно считают здоровыми

Ультраобработанные продукты далеки от своего естественного состояния и содержат ингредиенты, которые обычно не используются в домашней кулинарии, такие как добавки и консерванты.

Как следует из названия, ультраобработанные продукты, как правило, проходят сильную обработку перед упаковкой, что часто снижает их питательную ценность. Эксперты связывают чрезмерное потребление этих продуктов с такими состояниями, как ожирение, диабет 2 типа и болезни сердца. Однако нет никаких причин, по которым многие из этих продуктов не могут иметь места в разнообразном и сбалансированном рационе. Главное, соблюдать умеренность в их употреблении.

Некоторые ультраобработанные продукты содержат в себе много ценных питательных веществ, но вместе с тем содержат и не очень здоровые компоненты. Woman&Home составил большой список ультраобработанных продуктов, из которого мы выделили те продукты, которые принято считать здоровыми, хотя на самом деле они такими не являются. Все приведенные ниже продукты нужно употреблять умеренно и с осторожностью, дополняя их настоящей домашней здоровой и свежей едой.

Цельнозерновой хлеб

Хлеб / Фото: Credits

Хлеб — один из ультраобработанных продуктов, присутствие которого в списке неполезных удивляет многих людей, учитывая, что цельнозерновой хлеб богат витаминами, минералами, сложными углеводами и клетчаткой. По сравнению с другими видами хлеба, он дольше сохраняет чувство сытости, поскольку эти два макронутриента перевариваются дольше. Все это хорошо, однако этот хлеб также содержит рафинированную муку, консерванты, эмульгаторы и добавленные сахара.

Как и большинство продуктов, ультраобработанные продукты хороши в умеренных количествах. Сочетание цельнозернового хлеба с необработанными цельными зернами, такими как овес и отруби, — это разумный компромисс.

Быстрорастворимое картофельное пюре

Картофельное пюре / Фото: Credits

Быстрое картофельное пюре — это ультраобработанная пища, приготовленная из обезвоженных картофельных хлопьев, эмульгаторов и искусственных ароматизаторов. Добавки, входящие в состав хлопьев для продления срока их хранения, обычно не используются в кулинарии.

Замороженный картофель лучше, чем картофель быстрого приготовления, но цельный картофель, приготовленный в свежем виде, — лучший вариант.

Ореховое масло

Арахисовое масло / Фото: Credits

Хотя ореховое масло содержит много мононенасыщенных жиров, которые могут помочь увеличить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), и растительного белка — оно считается ультраобработанной пищей.

Арахисовое масло, миндальное масло и масло грецкого ореха содержат добавленные сахара, гидрогенизированные масла и эмульгаторы.

Суп быстрого приготовления

Рисовый суп

Хотя такие супы удобны для быстрого обеда и отлично подходят для хранения в шкафу для увеличения объема блюд, супы быстрого приготовления, в том числе консервированные, содержат большое количество соли, добавленного сахара и консервантов, что продлевает срок годности этих продуктов.

Однако, как и другие ультраобработанные продукты, консервированные супы часто обогащаются дополнительными витаминами и минералами. Многие из них также содержат настоящие овощи, что делает их достаточно питательными.

Протеиновый порошок

Протеиновый порошок — это полезный способ получить больше белка в вашем рационе, если вам не хватает этого важного макроэлемента. Белок необходим для правильного роста и восстановления мышц, а также является одним из самых сытных макроэлементов.

Однако протеиновый порошок содержит изоляты, искусственные подсластители и эмульгаторы, что означает, что он считается ультраобработанной пищей.

Хлопья

Хлопья / Фото: Credits

Хлопья — еще один популярный ультрапереработанный продукт. Хотя многие классические хлопья для завтрака обогащены витаминами, минералами и богаты клетчаткой, они также содержат много добавленного сахара, производятся из очищенных зерен и содержат ароматизаторы и консерванты для улучшения вкуса и продления срока годности.

Однако не все хлопья одинаковы. При выборе, если вы хотите избежать употребления ультраобработанных продуктов, отдавайте предпочтение хлопьям с наименьшим количеством ингредиентов на обратной стороне упаковки.

Овощные чипсы

Овощные чипсы могут быть "здоровой" альтернативой обычным картофельным чипсам, поскольку их готовят из корнеплодов, таких как морковь, пастернак и батат, или листовой зелени, такой как шпинат и капуста, но они часто проходят ту же обработку, что и обычные чипсы.

Это означает, что в них добавляют крахмалы и используют искусственные ароматизаторы для усиления вкусового профиля. Их также жарят на рафинированных маслах.

Ароматизированные йогурты

Йогурты, которые были искусственно ароматизированы фруктами, такими как клубника и малина, как правило, содержат добавленный сахар, чтобы подчеркнуть вкус фруктов, искусственные ароматизаторы и стабилизаторы, такие как пектин и желатин. Они помогают сохранить структуру йогурта и одобряют его внешний вид при открытии упаковки.

Заменяющие еду коктейли

Заменяющие еду коктейли — это быстрая и простая альтернатива полноценному приему пищи — идеально подходит для тех, кто ест на ходу и хочет быть уверенным, что получает все витамины, минералы и макроэлементы, которые они в противном случае получили бы из пищи.

Однако, как и протеиновые порошки и другие порошковые напитки, они подвергаются интенсивной обработке, чтобы обеспечить этот гибкий стиль питания. Они содержат белковые изоляты, ароматизаторы, эмульгаторы и искусственные подсластители.

Энергетические батончики

Как и заменители пищи, энергетические и протеиновые батончики подвергаются интенсивной обработке, чтобы дольше храниться на полках и в шкафах. Они содержат рафинированный сахар, искусственные добавки для текстуры и вкуса, а также протеиновые изоляты.

Сукралоза — один из таких добавленных сахаров, который часто используется в протеиновых и энергетических батончиках. Этот ингредиент может негативно влиять на кишечные бактерии, что является одной из причин вздутия живота.

Быстрая каша

Овсяная каша / Фото: Credits

От походной необходимости до основного продукта в шкафу - для многих людей наличие быстрорастворимой каши является простым способом сытно позавтракать по утрам. Овес — один из наименее обработанных цельных злаков, поэтому с фруктами и семенами в качестве начинки для каши он станет отличным началом дня.

Однако лучше всего готовить кашу с нуля, когда это возможно, поскольку быстрорастворимая каша состоит из искусственных сахаров, ароматизаторов и консервантов.

Готовые смузи

Фото: Credits

Да, как ни удивительно, предварительно приготовленные и упакованные смузи считаются ультраобработанной пищей. Они могут содержать ингредиенты, которые не используются на обычной домашней кухне, такие как подсластители, консерванты и эмульгаторы, поэтому они попадают в категорию ультраобработанных.

Замените покупные смузи на домашние. Все, что вам нужно, - это немного фруктов и мощный блендер.

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