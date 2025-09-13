Это полезно: во сколько лучше ложиться спать и просыпаться / © Credits

Издание Medical News Today рассказало, что от качества и регулярности сна зависит работа сердца, мозга, гормональной системы и даже настроение. Но существует ли «идеальное время», чтобы засыпать и просыпаться, попробуем разобраться.

Большинство взрослых нуждаются в среднем в 7-9 часах сна. Если вы регулярно спите меньше, повышается риск депрессии, ожирения, проблем с сердечно-сосудистой системой и снижения иммунитета. Но не только количество часов имеет значение, важно, когда именно вы ложитесь спать.

Когда лучше засыпать

Наш организм подчиняется циркадным ритмам, когда солнце садится, вырабатывается мелатонин, гормон, который помогает заснуть. Поэтому оптимально ложиться спать между 22:00 и 23:30.

Исследование японских ученых показало, что те, кто засыпает позже, чаще имеют депрессивные симптомы. Другие научные работы показывают, что «совы» склонны к негативным мыслям и прокручиванию проблем ночью, а это ухудшает качество отдыха.

Когда просыпаться

Лучший вариант — просыпаться с восходом солнца или хотя бы в первые часы после него. Надо установить будильник на одно и то же время каждый день, так тело «привыкнет» и просыпание станет легче.

Секрет еще и в правильном моменте, наш сон состоит из циклов продолжительностью около 90 мин. Если просыпаться во время легкой фазы, вы будете чувствовать себя бодрыми. Именно поэтому полезны приложения, которые отслеживают сон и будят в нужную фазу.

Сколько нужно спать в разном возрасте

Дети 6-12 лет — 9-12 часов

Подростки 13-18 лет — 8-10 часов

Взрослые 18-64 года — 7-9 часов

Люди 65+ — 7-8 часов

Когда стоит обратиться к врачу

Если вы спите достаточно часов, но просыпаетесь уставшими, это может свидетельствовать о проблемах со сном, например, апноэ. Также к врачу стоит обратиться, если у вас есть бессонница или частые ночные пробуждения.

Советы

Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время даже в выходные.

Минимизируйте использование гаджетов за час до сна, свет экранов тормозит выработку мелатонина.

Создайте ритуал засыпания: теплый душ, книжка, легкая медитация.

Позаботьтесь о комфорте: прохладная комната (18-20°C), тишина, удобная постель.

Лучший сон — тот, который регулярный. Если вы научитесь ложиться спать раньше и просыпаться примерно в одно и то же время, организм отблагодарит вас энергией, лучшим настроением и здоровьем.