Это ухудшает зрение: врач-офтальмолог назвал пять факторов, которых следует избегать

95% всей информации об окружающем мире мы узнаем благодаря зрению, которое является одним из важнейших органов чувств. Именно поэтому глаза нужно защищать от губительного воздействия ультрафиолета, солнцезащитных очков без должного уровня защиты и авитаминоза.

Почему ультрафиолет вредит глазам, как правильно выбрать солнцезащитные очки и на какие продукты обратить внимание и почему, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовые лучи (УФ) составляют нечто среднее между видимым светом и рентгеновским излучением, поэтому невидимы для человеческих глаз. Существует заблуждение, что ультрафиолет производится, а следовательно, опасен только в солнечный день. На самом деле он производится всегда и даже в пасмурную погоду. При этом нам не нужно стоять или лежать лицом вверх с широко открытыми глазами, чтобы получить фотокератит (повреждение роговицы).

Большинство ультрафиолета, поглощающегося хрусталиком, который защищает сетчатку от повреждения – это рассеянный свет или блики. Ультрафиолет отражается от стеклянных поверхностей, воды, песка, морской пены, снега. И чем больше на протяжении жизни хрусталик поглощает ультрафиолета, тем выше риск развития катаракты, при которой он мутнеет и нуждается в замене. Также ультрафиолет является одной из причин возникновения макулодистрофии. Макулодистрофия – это повреждение макулы, центральной области сетчатки, что приводит к потере центрального зрения.

Передняя поверхность глаза поглощает до 99% ультрафиолетового излучения. Это способствует возникновению раковых и нераковых новообразований, таких как птеригиум (аномальный рост слизистой глаза, которая срастается с роговицей) и пингвекула (доброкачественное разрастание конъюнктивы).

Солнцезащитные очки без солнцезащиты

Существует три типа ультрафиолетовых лучей – UVA, UVB и UVC. Последние блокируют озоновый слой, поэтому они не достигают поверхности земли. Качественные солнцезащитные очки должны фильтровать UVA и UVB лучи и, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), иметь высшую степень защиты от ультрафиолета – 400 нм. Тогда они будут гарантировать 100%-ную защиту.

Что не так с солнцезащитными очками, которые можно приобрести в подземном переходе за минимальные деньги?

Когда мы находимся на улице в солнечный день, то инстинктивно прищуриваем глаза. Следовательно, зрачки сужаются, и на хрусталик попадает меньше ультрафиолета. Солнцезащитные очки, изготовленные из дешевого пластика, в имитированной темноте, наоборот, расширяют зрачки, и на хрусталик попадает в несколько раз больше УФ-лучей. То есть нагрузка на структуры глаза увеличивается, но вы этого не ощущаете. В долгосрочной перспективе это может привести к развитию катаракты, макулодистрофии, дегенерации желтого пятна (зрение становится размытым), раку глаза и кожи.

Поэтому советую покупать очки в специализированных магазинах и обязательно проверять степень их защиты на спектрофотометре или денситометре. Это специальные аппараты, содержащие искусственный источник ультрафиолета и датчик, имитирующий человеческий глаз. Если у вас нет средств на покупку качественных очков, лучше не пользуйтесь никакими.

Проблемы с шейным отделом позвоночника

Кровеносные сосуды, расположенные вдоль позвоночника шейного отдела, входят внутрь черепа. А поскольку зрительный нерв – это часть зрительной системы головного мозга, эти сосуды отвечают за кровообращение и трофику не только мозга, но и глазных яблок. При зажатии сосудов или спазмах в шее приток крови замедляется, что приводит к появлению головной боли, головокружению, потемнению в глазах, временному ухудшению четкости изображений. Остеохондроз, сколиоз, кифоз, протрузии в шейном отделе позвоночника, грыжи шейного отдела, сутулость без должного лечения могут привести к развитию катаракты, глаукомы, дегенерации сетчатки, близорукости на один глаз. Даже незначительное опущение плеча (асимметрия), вызванное, например, привычкой носить рюкзак или сумку на одну сторону, может повлиять на качество зрения.

Малоподвижный, офисный стиль жизни, онлайн-обучение прививают привычку работать полулежа или как придется, из-за чего нарушается осанка. Поэтому советую всем, независимо от возраста, выполнять утреннюю гимнастику, упражнения для укрепления мышц спины, заниматься йогой и фитнесом.

Очки, подобранные не по рецепту врача

Очки для коррекции зрения должен подбирать исключительно офтальмолог, учитывая такие параметры, как:

острота и четкость зрения каждого глаза (и это предполагает не только чтение букв или цифр);

бинокулярное зрение – способность обоими глазами воспринимать мир "объемно";

конвергенция – способность глаз одновременно сближаться и скоординированно фокусироваться на одном предмете;

аккомодация – способность видеть предметы и объекты одинаково четко и на дальних, и на близких расстояниях;

незначительные нарушения положения глаза – глаза отклонения вправо, влево, внутрь, наружу, вверх или вниз;

выраженность доминантного глаза по аналогии к руке – правое, левое, оба или ни одного;

расстояние между зрачками и т.д.

Подбирая очки самостоятельно, люди опираются исключительно на субъективное понимание улучшения видимости и не учитывают вышеуказанные параметры. В оптиках, где можно купить готовые очки здесь и сейчас, нет специального оборудования для комплексной и профессиональной диагностики. Следовательно, бюджетные очки не помогают, а наоборот, ускоряют или маскируют прогрессирование существующих болезней или состояний.

Головная боль, боль, жжение в глазах, быстрая утомляемость и покраснение глаз, туманное зрение, головокружение – минимальные последствия ношения неправильно подобранных очков.

Несбалансированное питание

На здоровье глаз влияют прежде всего витамины А, С, Е. Их недостаток ухудшает сумеречное зрение, способствует развитию синдрома сухого глаза, катаракты, возрастной макулярной дегенерации (ухудшение центрального зрения), повышению внутриглазного давления.

Поэтому я советую употреблять продукты, обогащенные этими витаминами: молочку, яйца, рыбу, морковь, тыкву, сладкий красный перец, разные виды капусты, орехи, цитрусовые, киви, смородину и т.д. Старайтесь питаться полноценно, вкусно и разнообразно. И самое главное – не забывайте каждый год проверять зрение у офтальмолога.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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