- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровый образ жизни
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 2 мин
Это важно для здоровья вашего сердца: почему в выходные нужно высыпаться
Мы часто воспринимаем выходные как возможность наверстать все, чего не успели за неделю. Но если есть что-то, что действительно стоит поставить во главу угла в субботу и воскресенье — это сон. И не просто для отдыха, а ради здоровья, в частности сердечно-сосудистого.
Издание Real Simple рассказало, что сон в выходные может снизить риск сердечных заболеваний на 20%. Звучит просто, но за этим стоит серьезная наука. Те, кто регулярно недосыпает по будням, но компенсирует это сном в выходные, имеют значительно более низкий риск сердечно-сосудистых проблем.
Регулярное лишение организма полноценного сна приводит к хроническому стрессу, дисбалансу гормонов, повышению давления и уровню сахара в крови — все это оказывает непосредственное влияние на здоровье сердца.
Сколько сна нам нужно
Рекомендованная продолжительность сна для взрослого составляет 7–9 часов в сутки. Для детей — 9–11 часов, а для подростков — 8–10. Сон — это не роскошь, а жизненная потребность. Когда мы спим, организм проходит фазы обновления: очищается мозг, стабилизируется давление, регенерируются ткани, укрепляется иммунитет.
Как правильно компенсировать утраченный отдых
Лучший подход — это не «проспать» всю субботу, а постепенно наладить режим:
Каждый вечер ложитесь на 15 мин раньше, пока не достигнете желаемых 7–9 часов.
Перед сном создайте ритуал расслабления: теплый душ, спокойная музыка, чашечка травяного чая или ежедневник.
Обеспечьте темноту и тишину в комнате: плотные шторы или маска для сна — ваши союзники.
А вот долго спать в выходные — не самая лучшая идея. Сон, который длится дольше чем на час больше обычного, может сбить ваши внутренние часы и осложнить засыпание следующей ночью. Короткий дневной сон 15–20 мин — лучшее решение для компенсации усталости.
Как понять, что вы выспались
Просыпаетесь без будильника и чувствуете себя бодро — это главный знак. Если же:
Вам трудно подняться с кровати
После обеда хочется спать
Вы зависите от кофе или энергетиков
– это признаки хронического недосыпа.
Женское здоровье и сон: особенная связь
Женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с проблемами сна — из-за гормональных изменений во время менструаций, беременности или менопаузы. Недосып может усугублять ПМС, влиять на фертильность, а также увеличивать риск тревожности и депрессии.
Поэтому забота о качественном сне должна быть приоритетом, равно как правильное питание и физическая активность.
Советы
Соблюдайте одно время отхода ко сну и пробуждению, даже в выходные
Избегайте гаджетов за 1–2 часа до сна (голубой свет снижает выработку мелатонина)
Откажитесь от кофеина после 14:00
Регулярно занимайтесь физической активностью
Проветривайте спальню и держите температуру на уровне 18–20°C
Не стоит недооценивать силу ночного отдыха. Он лечит, омолаживает, восстанавливает, а еще — защищает ваше сердце. Даже если у вас напряженный график, выходные — это время не только для уборки или покупок, а для себя, чтобы выспаться и почувствовать настоящий ресурс.