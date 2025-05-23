Это важно для здоровья вашего сердца: почему в выходные нужно высыпаться / © Credits

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Издание Real Simple рассказало, что сон в выходные может снизить риск сердечных заболеваний на 20%. Звучит просто, но за этим стоит серьезная наука. Те, кто регулярно недосыпает по будням, но компенсирует это сном в выходные, имеют значительно более низкий риск сердечно-сосудистых проблем.

Регулярное лишение организма полноценного сна приводит к хроническому стрессу, дисбалансу гормонов, повышению давления и уровню сахара в крови — все это оказывает непосредственное влияние на здоровье сердца.

Сколько сна нам нужно

Рекомендованная продолжительность сна для взрослого составляет 7–9 часов в сутки. Для детей — 9–11 часов, а для подростков — 8–10. Сон — это не роскошь, а жизненная потребность. Когда мы спим, организм проходит фазы обновления: очищается мозг, стабилизируется давление, регенерируются ткани, укрепляется иммунитет.

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Как правильно компенсировать утраченный отдых

Лучший подход — это не «проспать» всю субботу, а постепенно наладить режим:

Каждый вечер ложитесь на 15 мин раньше, пока не достигнете желаемых 7–9 часов.

Перед сном создайте ритуал расслабления: теплый душ, спокойная музыка, чашечка травяного чая или ежедневник.

Обеспечьте темноту и тишину в комнате: плотные шторы или маска для сна — ваши союзники.

А вот долго спать в выходные — не самая лучшая идея. Сон, который длится дольше чем на час больше обычного, может сбить ваши внутренние часы и осложнить засыпание следующей ночью. Короткий дневной сон 15–20 мин — лучшее решение для компенсации усталости.

Как понять, что вы выспались

Просыпаетесь без будильника и чувствуете себя бодро — это главный знак. Если же:

Вам трудно подняться с кровати

После обеда хочется спать

Вы зависите от кофе или энергетиков

– это признаки хронического недосыпа.

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Женское здоровье и сон: особенная связь

Женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с проблемами сна — из-за гормональных изменений во время менструаций, беременности или менопаузы. Недосып может усугублять ПМС, влиять на фертильность, а также увеличивать риск тревожности и депрессии.

Поэтому забота о качественном сне должна быть приоритетом, равно как правильное питание и физическая активность.

Советы

Соблюдайте одно время отхода ко сну и пробуждению, даже в выходные

Избегайте гаджетов за 1–2 часа до сна (голубой свет снижает выработку мелатонина)

Откажитесь от кофеина после 14:00

Регулярно занимайтесь физической активностью

Проветривайте спальню и держите температуру на уровне 18–20°C

Не стоит недооценивать силу ночного отдыха. Он лечит, омолаживает, восстанавливает, а еще — защищает ваше сердце. Даже если у вас напряженный график, выходные — это время не только для уборки или покупок, а для себя, чтобы выспаться и почувствовать настоящий ресурс.