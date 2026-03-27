Фибремаксинг: ученые объяснили, почему это больше, чем просто тренд на улучшение здоровья кишечника

Рисунок кишечника / © Credits

Реклама

Клетчатка является ключевым компонентом здорового, сбалансированного питания. Употребление большого количества продуктов, богатых клетчаткой, дольше дает ощущение сытости, помогает уменьшить тягу к еде, способствует пищеварению и уменьшает риск запоров и даже рака кишечника.

Хотя продукты с высоким содержанием белка заняли основную позицию в течение последних нескольких лет, повышенная осведомленность о том, насколько полезна клетчатка для улучшения здоровья кишечника, привела к тренду под названием «фибремаксинг».

Сайт Woman&Home расспросил экспертов о фибремаксинге и его способности улучшить наше здоровье.

Реклама

Что такое фибремаксинг

Фибремаксинг гарантирует, что вы потребляете по крайней мере рекомендуемое суточное количество клетчатки (30 г в день), если не больше. Это был тренд, который зародился в TikTok, но другие платформы уже несколько лет продвигают подобные идеи.

Эта практика предполагает ориентацию всех приемов пищи на растительные продукты, такие как бобы, семена, листовая зелень и ягоды, которые богаты клетчаткой, чтобы достичь рекомендуемой нормы потребления — или даже больше.

Зачем нам фибремаксинг

Клетчатка и продолжительность жизни тесно связаны. Но не только это, потребление достаточного количества клетчатки напрямую связано с лучшей жизнью в течение более длительного времени, известным как долголетие. Многие современные заболевания сопровождаются хроническим воспалением, и диета с высоким содержанием клетчатки может затормозить этот процесс, уменьшая воспаление. Клетчатка также может помочь укрепить иммунную систему, и есть доказательства того, что она может влиять на функционирование мозга, настроение и когнитивные функции.

Употребление достаточного количества клетчатки не только делает повседневную жизнь приятнее, улучшая здоровье мозга, уменьшая вздутие живота и запоры, а также стабилизируя уровень сахара в крови, но и улучшает долгосрочное здоровье.

Реклама

В зависимости от ряда факторов, которые могут влиять на риск рака, дефицит клетчатки может увеличить риск развития определенных видов рака, таких как рак прямой кишки, молочной железы и простаты. Недостаточное потребление пищи вредит здоровью нашего кишечника, повышает воспаление и замедляет утилизацию отходов, что приводит к возможному канцерогенному воздействию.

Если вы не потребляете много клетчатки, возможно, вы потребляете калории из других групп макронутриентов, и они могут иметь высокое содержание углеводов или жиров, что может привести к увеличению веса, что также является фактором риска различных заболеваний.

Fibremaxxing — это также положительная тенденция, которая сосредоточена на том, чтобы добавить больше к вашей жизни, а не забрать что-то или усложнить жизнь. Речь идет о том, чтобы есть больше овощей, бобовых, овса и цельных продуктов.

Как перейти на фибремаксинг

Употребление большого количества цельного зерна, бобовых и овощей должно помочь вам потреблять достаточно клетчатки без необходимости в добавках.

Реклама

Если вы пытаетесь увеличить потребление клетчатки, начинать надо постепенно. Внезапное удвоение клетчатки за ночь может вызвать вздутие живота или дискомфорт. Ключ — медленное и стабильное увеличение потребления с большим количеством жидкости.

Попробуйте добавить в свой рацион такие продукты, поскольку они содержат больше всего клетчатки:

Семена чиа: около 34 г клетчатки на 100 г

Семена льна: 27 г клетчатки на 100 г

Сушеный колотый горох: около 25 г клетчатки на 100 г

Сушеная чечевица: около 11 г клетчатки на 100 г

Овес: около 10 г на 100 г

Вареная черная фасоль: около 8 или 9 г на 100 г

Вареный нут: около 7 или 8 г на 100 г

Малина: около 6-7 г на 100 г

Авокадо: около 6-7 г на 100 г

Брокколи: около 2,5-3 г на 100 г

Питьевая вода также помогает избежать запоров и продвигать пищу через пищеварительную систему.

Фибремаксинг — это не о крайностях, речь идет о правильном питании вашего тела и разрешении аппетиту и энергии регулироваться естественным путем.