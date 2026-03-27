- Здоровый образ жизни
- 3 мин
Фибремаксинг: ученые объяснили, почему это больше, чем просто тренд на улучшение здоровья кишечника
Возможно, вы слышали о фибремаксинге, но что это такое и как это сделать, не ухудшая пищеварение.
Клетчатка является ключевым компонентом здорового, сбалансированного питания. Употребление большого количества продуктов, богатых клетчаткой, дольше дает ощущение сытости, помогает уменьшить тягу к еде, способствует пищеварению и уменьшает риск запоров и даже рака кишечника.
Хотя продукты с высоким содержанием белка заняли основную позицию в течение последних нескольких лет, повышенная осведомленность о том, насколько полезна клетчатка для улучшения здоровья кишечника, привела к тренду под названием «фибремаксинг».
Сайт Woman&Home расспросил экспертов о фибремаксинге и его способности улучшить наше здоровье.
Что такое фибремаксинг
Фибремаксинг гарантирует, что вы потребляете по крайней мере рекомендуемое суточное количество клетчатки (30 г в день), если не больше. Это был тренд, который зародился в TikTok, но другие платформы уже несколько лет продвигают подобные идеи.
Эта практика предполагает ориентацию всех приемов пищи на растительные продукты, такие как бобы, семена, листовая зелень и ягоды, которые богаты клетчаткой, чтобы достичь рекомендуемой нормы потребления — или даже больше.
Зачем нам фибремаксинг
Клетчатка и продолжительность жизни тесно связаны. Но не только это, потребление достаточного количества клетчатки напрямую связано с лучшей жизнью в течение более длительного времени, известным как долголетие. Многие современные заболевания сопровождаются хроническим воспалением, и диета с высоким содержанием клетчатки может затормозить этот процесс, уменьшая воспаление. Клетчатка также может помочь укрепить иммунную систему, и есть доказательства того, что она может влиять на функционирование мозга, настроение и когнитивные функции.
Употребление достаточного количества клетчатки не только делает повседневную жизнь приятнее, улучшая здоровье мозга, уменьшая вздутие живота и запоры, а также стабилизируя уровень сахара в крови, но и улучшает долгосрочное здоровье.
В зависимости от ряда факторов, которые могут влиять на риск рака, дефицит клетчатки может увеличить риск развития определенных видов рака, таких как рак прямой кишки, молочной железы и простаты. Недостаточное потребление пищи вредит здоровью нашего кишечника, повышает воспаление и замедляет утилизацию отходов, что приводит к возможному канцерогенному воздействию.
Если вы не потребляете много клетчатки, возможно, вы потребляете калории из других групп макронутриентов, и они могут иметь высокое содержание углеводов или жиров, что может привести к увеличению веса, что также является фактором риска различных заболеваний.
Fibremaxxing — это также положительная тенденция, которая сосредоточена на том, чтобы добавить больше к вашей жизни, а не забрать что-то или усложнить жизнь. Речь идет о том, чтобы есть больше овощей, бобовых, овса и цельных продуктов.
Как перейти на фибремаксинг
Употребление большого количества цельного зерна, бобовых и овощей должно помочь вам потреблять достаточно клетчатки без необходимости в добавках.
Если вы пытаетесь увеличить потребление клетчатки, начинать надо постепенно. Внезапное удвоение клетчатки за ночь может вызвать вздутие живота или дискомфорт. Ключ — медленное и стабильное увеличение потребления с большим количеством жидкости.
Попробуйте добавить в свой рацион такие продукты, поскольку они содержат больше всего клетчатки:
Семена чиа: около 34 г клетчатки на 100 г
Семена льна: 27 г клетчатки на 100 г
Сушеный колотый горох: около 25 г клетчатки на 100 г
Сушеная чечевица: около 11 г клетчатки на 100 г
Овес: около 10 г на 100 г
Вареная черная фасоль: около 8 или 9 г на 100 г
Вареный нут: около 7 или 8 г на 100 г
Малина: около 6-7 г на 100 г
Авокадо: около 6-7 г на 100 г
Брокколи: около 2,5-3 г на 100 г
Питьевая вода также помогает избежать запоров и продвигать пищу через пищеварительную систему.
Фибремаксинг — это не о крайностях, речь идет о правильном питании вашего тела и разрешении аппетиту и энергии регулироваться естественным путем.