Фибромы, папилломы, висячие родинки: врач-офтальмолог рассказал, почему их следует проверять

Появление новообразований на веках – это всегда дополнительный повод для волнений: почему появилось, как удалить, к какому врачу записаться на консультацию? Чаще всего они доброкачественные и не нуждаются в вмешательстве, потому что наносят только эстетический дискомфорт.

Почему на веках появляются фибромы, папилломы, липомы и другие новообразования, зачем их проверять и как безопасно удалить, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Виды новообразований на веках

Кожа – крупнейший орган, постоянно обновляющийся: нетрудоспособные клетки кератиноциты, которые в народе известны, как ороговевшие чешуйки, отшелушиваются, освобождая место для новых и работоспособных. Также кожа является частью выделительной системы, поэтому любая сыпь или новообразование – это не только эстетические дефекты, но и симптомы нарушений определенной системы организма.

Достаточно часто на веках появляются папилломы – безболезненные новообразования до 1-2 см шаровидной шишковидной формы, приподнимающиеся над кожей на тонкой подвижной ножке. Иногда встречаются плоские на широкой ножке. Основная причина появления папиллом – вирус папилломы человека (ВПЧ), носителями которого являются более 80% сексуально активных людей. Как правило, в течение 12-15 месяцев после инфицирования ВПЧ самостоятельно удаляется из организма. Но если иммунная система ослаблена болезнями, в том числе и хроническими, человек имеет гормональный дисбаланс, вредные привычки, на веках (шее, половых органах, подмышками), могут появляться папилломы.

Второй тип новообразований – висячие родинки, нависающие над поверхностью эпидермиса, откуда и происходит название. По своей сути это скопление меланоцитов, производящих меланин клеток. Они могут быть в тон кожи или более темными, что является нормой. Чаще появляются висячие родинки при гормональном сбое (беременность, кормление грудью, менопауза), вирусе папилломы человека и чрезмерном воздействии ультрафиолета.

Третий тип новообразований – фиброма. Это гладкий узелок в тон кожи, который образуется из фиброзной и соединительной ткани. Растет медленно, достигая диаметра до 2 см, как и папилломы. Среди причин, способствующих появлению фибром, я выделяю нарушение гормональной и/или эндокринной функции, дефицит витаминов, чрезмерное влияние ультрафиолета на кожу.

Четвертый тип новообразований – липома, которую в народе еще называют жировиком. Зрительно они напоминают небольшую, мягкую шишку, которая образуется вследствие нарушения обменных процессов. Точных причин, провоцирующих возникновение липом, современная наука не знает. Предполагается, что они генетически обусловлены и могут появляться в местах травмирования кожи. Известно, что множественные липомы могут вызвать болезни Маделунга или Деркума, синдром Гарденера,наследственный множественный липоматоз.

Также на веках могут возникать милии, или милиумы. Это белые угри, внутри которых содержится кератин, то есть белок и ороговевшие клетки кожи. Они крошечны и безболезненны, но выразительны и множественны. На их появление влияют наследственный фактор, гормональные нарушения, ультрафиолет, нарушение работы сальных желез, использование неподходящей косметики, которая закупоривает поры.

Когда идти к врачу и к какому?

В большинстве случаев все вышеописанные новообразования являются доброкачественными и не доставляют собственникам проблем, кроме эстетического дискомфорта. Милии вообще могут исчезать с течением времени. Но, если у вас неожиданно появилось какое-то новообразование на веках, его нужно проверить, чтобы узнать, с чем вы имеете дело – папиллома, фиброма или жировик. Зрительно они отличаются между собой, но спутать их легче, чем кажется. А потом убедиться, что, к примеру, ваша фиброма точно доброкачественная.

Категорически нельзя:

1. удалять новообразования в домашних условиях: секать, прокалывать, выдавливать.

Во-первых, вы рискуете получить рубец, потому что кожа на веках тонкая и чувствительная. Во-вторых, занести инфекцию. В третьих, повредить слезную железу, что приведет к нарушению слезоотделения, а это уже офтальмологическая проблема;

2. наносить на веки косметику, которая подсушивает и отбеливает кожу – глину, витамин С, ретиноиды, фруктовые кислоты. Косметика не устранит проблему, но может изменить внешний вид новообразования, что усложнит дальнейшую диагностику;

Как правило, новообразования не появляются на коже просто так. За ними стоит нарушение работы сальных желез, иммунодефицит, гормональный дисбаланс, дефицит витаминов и т.д. Поэтому я советую рассматривать проблему комплексно: проверить новообразование у врача-офтальмолога, сделать профилактическое ожидание организма, пересмотреть режим сна и питания.

Почему проверять новообразование нужно у офтальмолога? Потому что веки – это кожные складки, которые защищают переднюю поверхность глазных яблок от травмирования, то есть выполняют защитную функцию. Увлажняют роговицу и конъюнктиву, препятствуя их пересыханию. Если во время процедуры удаления родинки или жировика из-за веков будут повреждены какие-то структуры глаза, в будущем можно прийти к офтальмологу с нарушением зрения, воспалением. Поэтому новообразования, которые появляются на веках, под глазами, на нижней линии роста ресниц нуждаются в офтальмологической диагностике и правильном лечении: лазерная или радиоволновая терапия, криотерапия, диатермия, хирургическое иссечение и т.д.

Как я уже говорил выше, в большинстве случаев люди избавляются от фибром, жировиков или висячих родинок из эстетических соображений. Но если новообразование болит, чешется, жжет, вы постоянно его травмируете к врачу нужно обратиться как можно скорее.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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