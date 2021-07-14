Где искать минералы в летнее время

Летом, когда наступает жара, мы теряем больше жидкости с потом и через легкие. Если не пополнять потерянную воду, кровь начинает сгущаться, а это может привести к нарушению работы сердца, почек, сосудистой системы. Поэтому вам настоятельно рекомендуют пить больше воды.

Также необходимо помнить и о том, что с потом мы теряем и минералы — калий, натрий, кальций, магний, хлор. А они в организме выполняют ряд важных функций: поддерживают водно-солевой баланс, кислотно-щелочное равновесие, отвечающих за сокращение сердечной мышцы, тонус сосудов, участвуют в передаче нервных импульсов.

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Поэтому важно не только пить воду, но и восстановить ценные для организма минералы, чтобы справиться с обезвоживанием и быть здоровым. Главное - соблюдать достаточного питьевого режима, должным питаться в течение дня. Стоит обратить внимание на то, что мы пьем. Основу должен составлять простая вода. Лучший, чтобы это была природная столовая вода, которая также поставляет электролиты.

Много минеральных веществ содержатся в наших продуктах питания. Прежде всего нужно обратить внимание на овощи, ягоды и фрукты. Именно летом должны составлять основу нашего рациона. В них содержатся не только минералы, но и достаточное количество воды. Так, например, в огурцах и помидорах до 95% жидкости, в ягодах и фруктах — от 80 до 90%.

В каких продуктах находится натрий и хлор?

Они практически во всем, что мы едим. Но не надо в жару пренебрегать и солью. Можно подсаливать блюда. Надо помнить, что есть ограничение: около 5 г соли в сутки.

Хорошим источником калия является вся растительная пища

Кроме свежих овощей, фруктов, ягод и круп калий есть и в кисломолочных продуктах, рыбе, грибах, бобовых.

Кальций

Летом чаще обращайте внимание на натуральные кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша, творог). Употребляйте ягоды, зеленые листовые овощи, брокколи, морскую и цветную капусту. Они также обогатят ваш рацион этим элементом.

Продукты, богатые магнием

Это листовые овощи, морская капуста, каши, бобовые, какао, черный шоколад, орехи, а также некоторые ягоды и фрукты.

Главное помнить: летом мы склонны к большей потере воды и минералов. Питайтесь разнообразно и регулярно, пейте овощные полосе, воду и наслаждайтесь летом.

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