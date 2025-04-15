Гельминт в глазу: офтальмолог рассказал, как избежать заражения

Как гельминт попадает в организм человека / © Credits

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Как гельминт попадает в организм человека и, в частности, глаз, какими симптомами дает о себе знать и как влияет на зрительную систему, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, спровоцированное круглыми червями рода Dirofilaria. Нитевидный гельминт может локализоваться в любом органе, в частности глазе. Как он туда попадает?

Обычно гельминты рода дирофилярии живут в подкожной клетчатке собак и кошек. Посредниками между животным и человеком являются комары — комар кусает инфицированное животное, вместе с кровью в его организм попадают личинки гельминта, которые он передает человеку во время следующего укуса. Прямое заражение от кошки или собаки к человеку невозможно.

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Плохая новость — паразит может перемещаться от одного внутреннего органа по кровеносным сосудам к другому в поисках лучших условий для существования или с движением крови, достигая 15-30 см в длину. Хорошая — в человеческом организме он не размножается, то есть не откладывает личинки, как в случае с животными.

Чаще о наличии гельминта свидетельствуют такие симптомы, как:

ощущение постороннего тела в глазу или «нитевидного» движения в глазу или под веком;

жжение;

зуд;

отек глаза, опухоль;

покраснение белков (склер);

навязчивая головная боль;

снижение остроты зрения.

Чаще пациенты обращаются к офтальмологу с ощущением ползания в глазу, которое не исчезает ни после сна, ни после отдыха.

Удаляют паразита через надрез во время хирургической операции. Если его своевременно не достать, он может привести к повреждению роговицы, развитию глаукомы, а в некоторых случаях — и частичной или полной потере зрения, обусловленной атрофией зрительного нерва.

Пиковый период активности комаров — май-октябрь. В этот период они попадают в организм и начинают медлительно расти под кожей либо слизистой глаз. От момента заражения до достижения 5-10 см проходит в среднем 6 месяцев.

Профилактика заболевания предполагает:

ограничение прогулок вечером или в дождливую погоду;

использование репеллентов и фумигаторов.

Репелленты маскируют или изменяют естественные человеческие запахи, привлекающие насекомых, воздействуя на их органы обоняния.

Фумигаторы улетучивают подобные вещества в закрытых помещениях. Для этого их предварительно подключите к розетке.

ставить на окна москитные сетки;

обезвреживать комаров в жилых помещениях, ведь самка комара может за раз отложить до 200 яиц, из которых комары вылупятся через неделю-полторы;

регулярную дегельминтизацию домашних питомцев;

И, конечно, при появлении такого дискомфорта, как ощущение движения в глазу, нужно сразу обратиться к офтальмологу. Ни в коем случае не пытайтесь «вытравить» паразита самостоятельно, потому что это может завершиться полной и необратимой потерей зрения.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!