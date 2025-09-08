Гигиена сна: все ли вы делаете правильно / © Credits

Часто мы склонны обвинять стресс, кофеин или даже «ничего конкретного», но настоящей причиной может быть нарушение гигиены сна, об этом рассказало издание Kettering Health.

Гигиена сна — это совокупность привычек и условий, которые способствуют качественному отдыху. Это не только об удобной подушке или правильной температуре в комнате, но и о ежедневных ритуалах, которые помогают телу и мозгу переключиться в режим восстановления.

Среднестатистическому взрослому необходимо минимум 7 часов качественного сна в сутки. И если вам постоянно не удается этого достичь, стоит обратить внимание на собственные вечерние привычки.

Важность сна

Сон — это не «пассивный отдых», а активный процесс восстановления. Во время сна:

мозг перерабатывает полученную за день информацию;

тело восстанавливает клетки, укрепляет иммунитет;

снижается уровень стрессовых гормонов;

регулируется работа сердечно-сосудистой системы.

Недосыпание может вызвать серьезные проблемы, от раздражительности и плохой концентрации до сердечных болезней, инсульта, диабета и депрессии.

Правильная гигиена сна

Питание

Избегайте тяжелого ужина перед сном. Желудку приходится работать ночью, а это мешает полноценному отдыху.

Откажитесь от кофе и энергетиков после обеда. Кофеин сохраняет возбуждающий эффект до 6 часов.

Вечерний перекус может быть легким, например, йогурт, теплое молоко, банан или орехи.

Движение в течение дня

Регулярные физические упражнения помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна.

Важно: не тренируйтесь за 2-3 часа до сна, ведь тело еще будет в тонусе.

Вечерние ритуалы

Наш мозг любит сигналы. Если вы каждый вечер делаете одни и те же действия, например, умываете лицо, чистите зубы, читаете несколько страниц книги, организм постепенно настраивается на сон.

Окружающая среда

Температура в спальне должна быть 18-20°C.

Комната должна быть темной и тихой. Если это сложно сделать, используйте блэкаут шторы и ушные затычки.

Легкий фоновый шум, например, вентилятор или белый шум, могут быть лучшим выбором, чем засыпание под телевизор.

Минимизация использования гаджетов

Свет от экранов смартфонов и ноутбуков тормозит выработку мелатонина — гормона сна. Старайтесь откладывать телефон минимум за час до отдыха.

Маленькие шаги — большие результаты

Не пытайтесь изменить все за один вечер. Начните с самого простого, ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Затем постепенно добавляйте другие полезные привычки.

Помните: если вы уже несколько недель соблюдаете правила гигиены сна, но все равно испытываете трудности с засыпанием, стоит обратиться к сомнологу или врачу-неврологу. Иногда проблема кроется в скрытых расстройствах сна, например, апноэ, бессонница и тому подобное.

Сон — это не роскошь, а необходимость для здоровья и красоты. Достаточный отдых сделает вас энергичными, повысит настроение, поможет поддерживать вес и даже улучшит состояние кожи. Поэтому заботиться о гигиене сна, значит инвестировать в себя.