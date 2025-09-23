Гимнастика для глаз: действительно ли она корректирует катаракту и близорукость

Гимнастика для глаз / © Credits

Какие упражнения выполнять, как они работают и почему гимнастика для глаз не помогает избавиться от близорукости, дальнозоркости или астигматизма, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Гимнастика для глаз — комплекс упражнений, который помогает расслабить глазные мышцы после долгого напряжения, уменьшить сухость глаз, тренировать аккомодацию, снижая риск спазма. Каким образом?

Одно из самых распространенных упражнений, которое рекомендуют офтальмологи, очень простое — моргание. Идя по улице или выполняя бытовые дела, человек моргает ориентировочно 15-20 раз в минуту. Во время работы за компьютером — от 3 до 7 раз в минуту. Когда мы фокусируем внимание на тексте или изображении, рефлекс моргания подавляется. Это приводит к усталости глаз, синдрому сухого глаза и даже временному ухудшению зрения.

Частое моргание обеспечивает нормальную выработку слезы. Слеза — прозрачная жидкость, которая увлажняет глаза, защищает их от пыли, аллергенов и других посторонних частиц.

На близких расстояниях реснитчатая, или цилиарная мышца, сокращается и напрягается. Форма хрусталика — оптическая сила — изменяется благодаря аккомодации, то есть способности глаза фокусироваться на разных расстояниях. За это отвечают реснитчатая мышца и цинновые связки.

Второе самое распространенное упражнение для глаз, разработанное Американской ассоциацией оптометристов, — 20:20:20, выполняется при длительной зрительной работе. Каждые 20 минут необходимо не менее 20 секунд смотреть вдаль на предметы, расположенные на расстоянии 20 футов, то есть шести метров.

Полезно также гулять на улице и рассматривать здания, деревья, людей и т.д. Идеально выделять на прогулку 30-60 минут ежедневно. Если такой возможности нет, можно, например, выходить на несколько остановок раньше, по дороге на работу или с работы.

У людей, которые работают за компьютером, много пишут или читают, может возникать функциональная близорукость. Ее еще называют псевдокороткозоркостью. В отличие от настоящей миопии, функциональная возникает из-за перенапряжения аккомодации. В этом случае упражнения для глаз будут полезны только в комбинации с коррекцией зрения очками или контактными линзами и аппаратной терапией.

Одна из причин близорукости — удлинение передне-задней длины глаза. Глаз становится длиннее, чем «заложено» оптической силой роговицы и хрусталика. Поэтому световые лучи собираются в фокус раньше, чем надо, и перед сетчаткой. В норме должны собираться на сетчатке. Если — за сетчаткой, возникает дальнозоркость. При астигматизме световые лучи не собираются в одну точку на сетчатке, а формируют несколько фокусов или размытое пятно.

В таком случае гимнастика для глаз бессильна. Почему?

Во-первых, удлиненный глаз при близорукости или короче при дальнозоркости — это анатомическая особенность. Во-вторых, роговица и хрусталик преломляют свет нормально, но глаз длиннее/короче, чем нужно, поэтому фокус падает не на сетчатку.

При астигматизме роговица или хрусталик имеют неправильную форму — не сферическую, а более овальную или неровную.

Анатомические особенности можно исправить только очками, контактными линзами или лазерной коррекцией зрения.

Гимнастика для глаз — моргание, правило 20:20:20, движения глазами вверх-вниз, влево-вправо, рисование глазами цифр полезны для всех. Но она не заменяет консультацию у врача-офтальмолога и не может быть единственным вариантом лечения при близорукости, дальнозоркости или астигматизме.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!