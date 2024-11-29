Гипертонический криз: врач рассказал, когда и почему нужно вызывать скорую

При отсутствии своевременной медицинской помощи гипертонический криз может привести к инсульту, инфаркту миокарда, отеку легких и другим серьезным осложнениям.
Что такое гипертонический криз, почему он возникает, какими симптомами проявляется и какую медицинскую помощь нужно оказать, рассказала заведующая консультативно-диагностическим и терапевтическим отделением стационара Клиники МЕДИКОМ Овчинникова Наталья Николаевна.
Причины гипертонического криза
Гипертонический криз – это спонтанное повышение артериального давления выше 180/120 мм рт. ст. Обычно он возникает у людей, имеющих гипертонию. Потому что стойкое повышение артериального давления (гипертония) увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Но также нужно учитывать важный момент: если у человека нормальное давление 100/70, то повышение давления до 140/90 – для него будет высоким. И это тоже будет гипертонический криз.
Среди других причин я выделяю:
- тахикардия (ускоренное сердцебиение) – тахикардия увеличивает нагрузку на сердце и ухудшает кровообращение, что может способствовать усилению гипертонии;
- сахарный диабет – сосуды становятся менее эластичными, повреждаются, возникают сопутствующие нарушения обмена веществ;
- почечную недостаточность – разрушается баланс жидкости и электролитов, что приводит к чрезмерному объему крови и повышению артериального давления;
- эндокринные нарушения, например гипертиреоз, вызывающий тахикардию и повышающее давление. Причина – избыток гормонов щитовидной железы;
- черепно-мозговые травмы – могут поражаться мозговые центры контроля артериального давления;
- поражение мозга – геморрагический инсульт или ишемический (инфаркт мозга), при которых меняется мозговое кровообращение, нарушается сосудистый тонус;
- преэклампсия (развитие гипертонии после 20 недели беременности) и эклампсия (осложнение преэклампсии, характеризующееся судорожными приступами) беременных;
- резкое прекращение антигипертензивной терапии, поддерживающей артериального давления в пределах нормы.
Если пациент пропускает прием антигипертензивных препаратов, курит, употребляет алкоголь или стрессирует, риск гипертонического криза возрастает в 1,5-2 раза. Курение и алкоголь повышают артериальное давление.
Симптомы гипертонического криза
О развитии гипертонического криза может сигнализировать:
- сильная головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- рвота;
- боль в груди;
- одышка, чувство тяжести в груди;
- учащенное сердцебиение;
- нарушение слуха и зрения – шум или заложенность в ушах, временная глухость, появление молний, мерцаний, пятен;
- носовое кровотечение;
- судороги;
- слабость в конечностях;
- чрезмерное потоотделение;
- потеря сознания;
- красные пятна на коже.
Если у человека возникает гипертонический криз I типа, самочувствие резко ухудшается. Если гипертонический криз II типа, симптомы проявляются медленно, но интенсивнее.
Как правило, возникает комбинация кардиологических, неврологических и общих признаков, например головная боль, нарушение зрения, одышка, тремор, слабость в ногах и руках.
Помощь при гипертоническом кризе
При появлении симптомов гипертонического криза необходимо как можно вызывать неотложную медицинскую помощь. В случае гипертонического криза II типа, который развивается медленно, пациенты нередко выбирают вариант "немножко подождать". Я призываю так не делать, поскольку это может привести к инсульту, инфаркту миокарда, почечной недостаточности, отеку легких, энцефалопатии и другим серьезным осложнениям.
Что делать пока скорая едет?
1. Попытайтесь занять полулежачую позу.
2. Дышите: медленный глубокий вдох – медленный выдох.
3. Если возможно, откройте окно, чтобы дышать свежим воздухом.
4. Старайтесь расслабиться. Это, конечно, нелегко, но очень важно, потому что волнение стимулирует высвобождение адреналина и кортизола – гормонов, которые сужают сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают и без того высокое артериальное давление.
Если гипертонический криз возникает у другого человека, помогите ему занять удобное положение. Вызовите скорую и оставайтесь рядом до ее приезда. Разговаривайте с человеком, не паникуйте насколько это возможно, принесите воды, откройте окно. Очень важно оказать максимальную поддержку.
Что делать нельзя?
- Самостоятельно снижать артериальное давление, так как это приведет к снижению кровоснабжения внутренних органов. Врач скорой снижает его медленно, а не резко;
- Занимать горизонтальное положение – увеличивается риск отека мозга;
- Ехать в больницу до приезда неотложной медицинской помощи.
Гипертонический кризис – это серьезное состояние, которое нельзя игнорировать. При появлении даже нескольких не слишком выраженных симптомов нужно немедленно обратиться за профессиональной помощью.
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