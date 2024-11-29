Гипертонический криз: врач рассказал, когда и почему нужно вызывать скорую

При отсутствии своевременной медицинской помощи гипертонический криз может привести к инсульту, инфаркту миокарда, отеку легких и другим серьезным осложнениям.

Что такое гипертонический криз, почему он возникает, какими симптомами проявляется и какую медицинскую помощь нужно оказать, рассказала заведующая консультативно-диагностическим и терапевтическим отделением стационара Клиники МЕДИКОМ Овчинникова Наталья Николаевна.

Причины гипертонического криза

Гипертонический криз – это спонтанное повышение артериального давления выше 180/120 мм рт. ст. Обычно он возникает у людей, имеющих гипертонию. Потому что стойкое повышение артериального давления (гипертония) увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Но также нужно учитывать важный момент: если у человека нормальное давление 100/70, то повышение давления до 140/90 – для него будет высоким. И это тоже будет гипертонический криз.

Среди других причин я выделяю:

тахикардия (ускоренное сердцебиение) – тахикардия увеличивает нагрузку на сердце и ухудшает кровообращение, что может способствовать усилению гипертонии;

сахарный диабет – сосуды становятся менее эластичными, повреждаются, возникают сопутствующие нарушения обмена веществ;

почечную недостаточность – разрушается баланс жидкости и электролитов, что приводит к чрезмерному объему крови и повышению артериального давления;

эндокринные нарушения, например гипертиреоз, вызывающий тахикардию и повышающее давление. Причина – избыток гормонов щитовидной железы;

черепно-мозговые травмы – могут поражаться мозговые центры контроля артериального давления;

поражение мозга – геморрагический инсульт или ишемический (инфаркт мозга), при которых меняется мозговое кровообращение, нарушается сосудистый тонус;

преэклампсия (развитие гипертонии после 20 недели беременности) и эклампсия (осложнение преэклампсии, характеризующееся судорожными приступами) беременных;

резкое прекращение антигипертензивной терапии, поддерживающей артериального давления в пределах нормы.

Если пациент пропускает прием антигипертензивных препаратов, курит, употребляет алкоголь или стрессирует, риск гипертонического криза возрастает в 1,5-2 раза. Курение и алкоголь повышают артериальное давление.

Симптомы гипертонического криза

О развитии гипертонического криза может сигнализировать:

сильная головная боль;

головокружение;

тошнота;

рвота;

боль в груди;

одышка, чувство тяжести в груди;

учащенное сердцебиение;

нарушение слуха и зрения – шум или заложенность в ушах, временная глухость, появление молний, мерцаний, пятен;

носовое кровотечение;

судороги;

слабость в конечностях;

чрезмерное потоотделение;

потеря сознания;

красные пятна на коже.

Если у человека возникает гипертонический криз I типа, самочувствие резко ухудшается. Если гипертонический криз II типа, симптомы проявляются медленно, но интенсивнее.

Как правило, возникает комбинация кардиологических, неврологических и общих признаков, например головная боль, нарушение зрения, одышка, тремор, слабость в ногах и руках.

Помощь при гипертоническом кризе

При появлении симптомов гипертонического криза необходимо как можно вызывать неотложную медицинскую помощь. В случае гипертонического криза II типа, который развивается медленно, пациенты нередко выбирают вариант "немножко подождать". Я призываю так не делать, поскольку это может привести к инсульту, инфаркту миокарда, почечной недостаточности, отеку легких, энцефалопатии и другим серьезным осложнениям.

Что делать пока скорая едет?

1. Попытайтесь занять полулежачую позу.

2. Дышите: медленный глубокий вдох – медленный выдох.

3. Если возможно, откройте окно, чтобы дышать свежим воздухом.

4. Старайтесь расслабиться. Это, конечно, нелегко, но очень важно, потому что волнение стимулирует высвобождение адреналина и кортизола – гормонов, которые сужают сосуды, увеличивают частоту сердечных сокращений и повышают и без того высокое артериальное давление.

Если гипертонический криз возникает у другого человека, помогите ему занять удобное положение. Вызовите скорую и оставайтесь рядом до ее приезда. Разговаривайте с человеком, не паникуйте насколько это возможно, принесите воды, откройте окно. Очень важно оказать максимальную поддержку.

Что делать нельзя?

Самостоятельно снижать артериальное давление, так как это приведет к снижению кровоснабжения внутренних органов. Врач скорой снижает его медленно, а не резко;

Занимать горизонтальное положение – увеличивается риск отека мозга;

Ехать в больницу до приезда неотложной медицинской помощи.

Гипертонический кризис – это серьезное состояние, которое нельзя игнорировать. При появлении даже нескольких не слишком выраженных симптомов нужно немедленно обратиться за профессиональной помощью.

Овчинникова Наталья Николаевна

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