Гипертония и глаукома: офтальмолог рассказал, есть ли взаимосвязь и что делать

Глаукома — одна из самых распространенных причин слепоты в мире. Без должного и своевременного лечения зрительный нерв постепенно отмирает, нарушая связь между глазами и мозгом, где формируется изображение, что и приводит к нарушению зрения.

Влияет ли повышенное артериальное давление на развитие глаукомы, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Гипертония – это стойкое повышение АД. У здорового человека АД составляет примерно 120/80 мм рт. ст. При гипертонии, например, 140/90 мм рт. ст. и выше.

Связь глаукомы с гипертонией сложна, не всегда линейна и активно изучается, но известно, что повышение АД может временно повышать внутриглазное давление (ВОТ). Каким образом?

Наружная защитная оболочка глаза, то есть склера, содержащая эписклеральную ткань, в которой расположены вены. Они обеспечивают отток крови от роговицы, радужки и цилиарного тела. Предполагают, что на фоне повышения АД возрастает эписклеральное венозное давление, и отток водянистой влаги нарушается.

Водянистая влага постоянно производится и оттекает – обеспечивает питание хрусталика и роговицы, поддерживая нормальное внутриглазное давление. Если ее отток замедляется, давление во внутриглазной камере глаза увеличивается.

Другой возможный механизм – образование и накопление избыточной водянистой влаги вследствие повышения давления в цилиарном теле.

Проще говоря, при повышенном АД изменяется работа сосудов глаза, что может ухудшать отток водянистой влаги и повышать внутриглазное давление. Также гипертония нарушает работу сосудов, а именно их способность сужаться и расширяться при необходимости. Некоторые авторы предполагают, что в долгосрочной перспективе она отрицательно влияет на кровоснабжение зрительного нерва.

Однако следует учитывать, что гипотония (устойчивое снижение артериального давления), особенно ночью, способствует развитию нормотензивной глаукомы. По гипертонии кровоток обычно усиливается (но не всегда), при гипотонии ослабляется, но в обоих случаях нормальный кровоток нарушается.

Нормотензивная глаукома – это подтип первичной открытоугольной глаукомы, при которой внутриглазное давление как бы находится в пределах нормы, однако зрительный нерв недостаточно кровоснабжается.

Это состояние часто диагностируется на поздних стадиях, поскольку симптомы могут оказаться незаметными до появления значительных дефектов зрения. Лечение обычно направлено на улучшение кровообращения и снижение дальнейшего повреждения зрительного нерва, поддерживающего связь между глазом и мозгом. Изображение формируется в затылке мозга, а если быть точными – в зрительной коре, наши глаза – проводники данных или своеобразные "биологические камеры".

Поэтому если у вас повышенное или пониженное давление, я советую ежегодно проверять зрение, даже если вас ничего не беспокоит. Зрительный нерв отмирает постепенно, сначала повреждаются его отдельные волокна, что приводит к потере бокового (периферического) зрения. Это самый важный симптом развития глаукомы, который нельзя игнорировать.

Вовремя диагностированная глаукома лечится с помощью капель, уменьшающих внутриглазное давление или лазерной терапии. В сложных случаях производится трабекулектомия или имплантация дренажных устройств.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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