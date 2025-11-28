Почему во время беременности возникают осложнения со зрением / © Credits

Почему это происходит и что делать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Во время беременности могут возникать как временные, так и постоянные изменения зрения.

Среди временных — синдром сухого глаза, изменение кривизны или толщины центральной части роговицы, снижение внутриглазного давления.

Развитие постоянных изменений чаще всего связано с офтальмологическими или системными заболеваниями, которые возникли еще до беременности:

предыдущие заболевания сетчатки — пигментный ретинит, перенесенные разрывы сетчатки или ее отслоение;

глаукома или нарушение оттока внутриглазной жидкости;

сахарный диабет — риск прогрессирования диабетической ретинопатии (поражение сосудов сетчатки, обусловленное сахарным диабетом);

хроническая гипертония — риск гипертонической ретинопатии (поражение сосудов сетчатки на фоне повышенного артериального давления);

аутоиммунные болезни, такие как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, которые могут вызывать васкулит (воспаление сосудов глаза);

нарушение свертываемости крови, тромбозы.

Такие изменения происходят, поскольку беременность «запускает» мощную гормональную, сосудистую и иммунную перестройку.

В организме одновременно:

возрастают уровни гормонов: эстрогена, прогестерона, кортизола и других;

увеличивается объем циркулирующей крови — на 40-50%, чтобы обеспечить ребенка через плаценту кислородом и питательными веществами;

усиливается свертываемость крови, чтобы уменьшить риск кровотечения во время родов;

подавляется клеточный иммунитет, чтобы плод, имеющий чужеродные, то есть родительские гены, не отторгся;

под влиянием гормонов снижается артериальное давление, иногда наоборот повышается или становится скачкообразным.

Под действием всех этих факторов глаза становятся значительно уязвимее. Сетчатка, в которой есть много мелких сосудов, одной из первых реагирует на любые изменения давления, кровообращения или уровня сахара. Если до беременности она имела поврежденные или ломкие сосуды, то во время гормональных и сосудистых колебаний эти проблемы могут обостриться — появляются мелкие кровоизлияния, отеки или новые разрывы.

Зрительный нерв также чувствителен к сбоям в кровоснабжении. Повышение или снижение внутриглазного давления, изменения оттока внутриглазной жидкости или колебания артериального давления могут вызвать прогрессирование глаукомы — даже если до беременности ее удавалось контролировать. Часть препаратов от глаукомы запрещена беременным, поэтому лечение часто приходится менять, что тоже влияет на течение болезни.

При сахарном диабете риск возрастает больше всего. Беременность снижает чувствительность клеток к инсулину (инсулинорезистентность), контроль уровня глюкозы усложняется, а мелкие сосуды сетчатки становятся хрупкими. В таких условиях диабетическая ретинопатия, сопровождающаяся поражением сосудов сетчатки, может прогрессировать значительно быстрее, чем до беременности.

Подобная ситуация наблюдается и при гипертонической болезни. Резкие скачки артериального давления вызывают спазм сосудов сетчатки, из-за чего она получает меньше кислорода. Поэтому мелкие хрупкие сосуды могут разрываться и вызывать кровоизлияния. Постепенно это приводит к повреждению ткани сетчатки и стойкому ухудшению зрения.

Аутоиммунные болезни, например, системная красная волчанка или ревматоидный артрит, могут активизироваться и вызвать воспаление сосудистой оболочки глаза или сосудов — увеит или васкулит.

Изменения в системе свертывания крови тоже важны. Во время беременности кровь становится гуще, готовя организм к родам. В сочетании с наследственными или приобретенными нарушениями свертываемости крови, риск образования тромбов в сосудах сетчатки значительно возрастает. Когда сосуд перекрывается тромбом, часть сетчатки перестает получать кровь и погибает, после чего ее невозможно восстановить.

Беременность — не болезнь, а естественное состояние, которое перестраивает все системы организма. Поэтому очень важно ее планировать — заранее проконсультироваться с офтальмологом, вылечить имеющиеся нарушения, составить дальнейший план действий. Тогда никакие изменения не будут сопровождаться стрессом или паникой.

Берегите себя и свое зрение!