Глаукома: можно ли вернуть утраченное зрение

Глаукома – это хроническое офтальмологическое заболевание, являющееся основной причиной неизлечимой слепоты людей во всем мире. Развивается она медленно и фактически бессимптомно, поэтому обычно пациенты обращаются к врачу с существенной потерей зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается около 100 млн человек, больных глаукомой.

Глаукома развивается медленно и поэтапно, но без своевременного лечения приводит к необратимой слепоте. Для зрячего человека, который более 90% всей информации об окружающем мире получает через зрение, это становится большой личной трагедией. Какие причины способствуют ее возникновению и можно ли спасти зрение, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Симптомы развития глаукомы

В наших глазах постоянно производится внутриглазная жидкость, или водянистая влага, которая обеспечивает питание хрусталика и роговицы. Благодаря балансу равномерного притока и оттоку внутриглазной жидкости в здоровом глазу постоянно поддерживается определенный уровень внутриглазного давления (ВОТ). Когда возникает дисбаланс такой циркуляции, внутриглазное давление поднимается, нервные волокна пережимаются, клетки глаза погибают.

Глаукома – это хроническое офтальмологическое заболевание, при котором возникает избыток водянистой влаги и глазное давление начинает расти. Зрительный нерв и другие структуры глаза испытывают повышенную нагрузку, нарушается кровоснабжение глаза. В результате зрительный нерв отмирает, а связь между нервной тканью глаза, которая посылает визуальную информацию в головной мозг, разрушается. Сначала у человека ухудшается всеобщая острота зрения, а затем сужается поле зрения, то есть, ухудшается боковое зрение, что свидетельствует о второй стадии развития болезни. На третьей стадии зрение становится туннельным – исчезает нормальное широкое поле зрения и боковое зрение. На четвертой конечной стадии исчезает и центральное зрение. Человек теряет способность распознавать предметы и объекты. Такие изменения приводят к возникновению необратимых нарушений.

Внутриглазное давление (ВОТ) повышается из-за дисбаланса между выработкой и оттоком глазной жидкости. А из-за сильного давления на зрительный нерв постепенно происходит отмирание нейронных отростков, что ведет к полной его атрофии и снижению зрения.

В зависимости от типа глаукомы и стадии ее развития кроме ухудшения бокового зрения, считающегося важнейшим симптомом, может наблюдаться:

стойкая выраженная головная боль;

выраженная боль в глазах;

быстрая утомляемость глаз;

затуманивание зрения, часто – в течение нескольких минут после сна;

покраснение глаз;

появление радужных кругов при переводе взгляда на яркие предметы и осветительные приборы;

ослабление сумеречного зрения.

Как правило, глаукома развивается на обоих глазах, но не одновременно, а в разном темпе.

Причины глаукомы

Глаукома бывает врожденная и обретенная.

На развитие врожденной глаукомы влияют:

генетические аномалии;

перенос беременной женщиной некоторых заболеваний, таких как корь или краснуха;

родовые травмы;

авитаминоз;

недоношенность ребенка;

пороки развития эмбриона и т.д.

Если кто-то из родителей или родственников первой линии (бабушка, дедушка, тетя, дядя) имеет врожденную глаукому, риск развития патологии у ребенка растет.

На развитие приобретенной глаукомы влияют:

наследственность;

возрастные изменения структур глаза после 60 лет для светлокожих, после 40 лет для темнокожих;

повышенное внутриглазное давление, связанное, например, с гипертонией (устойчивое повышение кровяного давления) или чрезмерными физическими нагрузками;

прогрессирующая катаракта;

близорукость, дальнозоркость;

смещение хрусталика;

травмы, опухоли, инфекционные заболевания глаз;

хирургические вмешательства на глазах;

сахарный диабет, болезни щитовидной железы и нервной системы;

нарушение кровоснабжения глаз;

длительный прием кортикостероидов (гормоны коркового слоя надпочечника).

Профилактика и лечение глаукомы

Глаукома – хроническая болезнь, которая развивается медленно и практически бессимптомно. Поэтому обычно пациенты обращаются к врачу уже со значительной потерей зрения. Вылечить глаукому невозможно, как и вернуть утраченное зрение. Можно остановить прогрессирование болезни на той стадии, когда пациент обратился к офтальмологу. Каким образом?

Посредством медикаментозной терапии, которая на начальных стадиях развития глаукомы предполагает использование антиглаукомных капель. Капли улучшают отток внутриглазной жидкости или подавляют ее выработку. Однако они способны сдерживать развитие глаукомы временно – от месяца до года, откладывая лазерное лечение или хирургическое вмешательство. Ибо только с помощью этих методов лечения можно эффективно и надолго снизить внутриглазное давление и восстановить циркуляцию внутриглазной жидкости.

Выбор способа исцеления находится в зависимости от возраста пациента, вида, формы и стадии развития глаукомы. И определяется индивидуально во время очной консультации.

Пациенты, заботящиеся о своем зрении, часто спрашивают меня, можно ли профилактизировать развитие этого заболевания? Лучшая профилактика в таком случае – своевременное обращение к врачу-офтальмологу, поскольку глаукома – основная причина необратимой слепоты во всем мире. От того, на какой стадии развития глаукомы пациент обратится к врачу, зависит качество его зрения и жизнь в будущем. Поэтому я традиционно рекомендую не заниматься самолечением, которое вредит здоровью, и минимум раз в год проверять зрение. Особенно если у вас есть проблемы со здоровьем, которые способствуют возникновению глаукомы, или хотя бы немного ухудшилось боковое зрение.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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