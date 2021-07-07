Гликемический индекс и гликемическая нагрузка: чем они отличаются

Гликемический индекс и гликемическая нагрузка определяют, как отдельные пищевые продукты влияют на изменение уровня глюкозы в крови. Это важная информация не только для людей с диабетом.

Гликемический индекс и гликемическая нагрузка – термины, которые используются в аспекте диетического питания при диабете и инсулинорезистентности. Причины подобных нарушений и заболеваний следует видеть в негативных изменениях образа жизни на смене поколений. Сегодня большинство из нас едят продукты с высокой степенью переработки, большинство из нас ведут сидячий образ жизни, не занимаются спортом, мало или плохо спят, и, более того, мы находимся в постоянном стрессе.

Гликемический индекс и гликемическая нагрузка – знаете ли вы разницу между этими двумя терминами, потому что это важная информация не только для людей с диабетом?

Что такое гликемический индекс

Концепция гликемического индекса была впервые разработана доктором Дэвидом Дж. Дженкинсом и его коллегами в 1980–1981 годах в Университете Торонто (Канада). Они работали над поиском оптимальной и наиболее полезной диеты для людей с диабетом. Эта концепция помогла определить гликемический ответ нашего организма на пищу, которую мы едим, и создать таблицы, в которых определенные продукты классифицируются как продукты с низким, средним и высоким гликемическим индексом. Благодаря этому теперь можно комплексно подходить к вопросу профилактики диабетических осложнений и лечения углеводных нарушений.

Гликемический индекс указывает на процент увеличения уровня глюкозы в крови после употребления количества пищи, содержащей 50 г легкоусвояемых углеводов. Исходя из этого, можно классифицировать продукты следующим образом:

с низким гликемическим индексом (> 55);

со средним гликемическим индексом (56–69);

с высоким гликемическим индексом (≥ 70).

Если перевести приведенное выше определение на более понятный язык: гликемический индекс показывает, какой продукт увеличивает уровень глюкозы быстрее, по сравнению с потреблением того же количества углеводов, но в форме глюкозы.

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Это означает, что при потреблении продуктов с высоким гликемическим индексом уровень глюкозы в организме повышается быстрее, чем если бы мы употребляли продукты с низким гликемическим индексом.

Следует помнить, что понятие "гликемический индекс" в основном отражает качество потребляемых углеводов, но не учитывает их количество в данном продукте питания.

Что такое гликемическая нагрузка

Оказывается, имеет значение не только качество, но и количество потребляемых углеводов. В 1997 году исследователи из Гарварда ввели понятие гликемической нагрузки для количественной оценки общего гликемического эффекта определенной порции пищи. Гликемическую нагрузку можно описать простым уравнением: "гликемический индекс продукта умножается на количество содержащихся в нем легкоусвояемых углеводов". Другими словами, это гликемический ответ организма после употребления определенного количества пищи. Гликемическая нагрузка обозначается следующим способом:

низкая – ≤ 10

средняя – 11-19

высокая – ≥ 20

Гликемическая нагрузка является важным фактором в диетических программах, направленных на устранение метаболических нарушений, уменьшение инсулинорезистентности и потери веса.

Исследования показали, что устойчивые скачки уровня сахара в крови и инсулина могут привести к увеличению риска диабета.

Имеют ли значение гликемический индекс и гликемическая нагрузка пищи для здоровья?

За годы – наряду с развитием медицины – было накоплено множество доказательств того, что эти два параметра существенно влияют на наше здоровье и качество жизни, а также особенно важны для больных сахарным диабетом. Гликемический индекс (далее ГИ) и нагрузка являются основой для планирования диетотерапии при диабете. Данные среднесрочных исследований людей с диабетом показывают, что замена углеводов с высоким гликемическим индексом на пищу с низким, улучшает гликемический контроль и снижает количество эпизодов реактивной гипогликемии.

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Другие исследования, проведенные на животных и людях, показывают, что высокое потребление углеводов с высоким ГИ вызывает большую резистентность к инсулину в тканях, чем прием углеводов с низким ГИ. Это позволяло сделать вывод, что оба параметра напрямую связаны высоким риском диабета 2 типа – как у мужчин, так и у женщин.

Еще одни обширные исследования Гарвардского университета (Кембридж, Массачусетс) показывают, что длительная диета с высокой гликемической нагрузкой значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Напомним, в настоящее время они являются одной из самых частых причин смерти во всем мире.

Диета с низким гликемическим индексом является важной частью профилактики ожирения, диабета 2 типа, рака толстой кишки и даже рака груди.

Диета с низким ГИ является отличной альтернативой здоровому питанию, если нет противопоказаний для здоровья пищеварительной системы (такая диета содержит повышенное количество пищевых волокон). Рекомендуем обратиться к диетологу, который поможет развеять сомнения относительно такого типа питания. Особенно советуем посетить специалиста при наличии лишнего веса и предрасположенности к сахарному диабету.

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