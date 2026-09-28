Глисты: симптомы, которые могут указывать на наличие паразитов в организме / © Credits

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Тема паразитов давно окружена мифами. В интернете им часто приписывают едва ли не все возможные проблемы со здоровьем — от аллергии до усталости и раздражительности. На самом деле отдельный симптом сам по себе не является доказательством наличия глистов. В то же время, как рассказал врач Юрий Габорец, определенные проявления действительно могут стать поводом для обследования, особенно если они повторяются или сочетаются друг с другом.

Симптомы, которые могут вызвать беспокойство

По словам врача, к возможным проявлениям паразитарных инфекций относятся:

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плохое самочувствие

слабость

зуд кожи

аллергические реакции

дискомфорт в животе

В некоторых случаях могут возникать боли в области пупка, нарушения стула или потеря веса. Еще один симптом, на который обращают внимание, — зуд в области анального отверстия, особенно ночью. У детей также иногда наблюдаются беспокойный сон и скрежет зубами, хотя последнее само по себе не является достоверным признаком паразитов.

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В зависимости от вида паразита и органов, которые он поражает, возможны и другие проявления, например, кашель может возникать при некоторых паразитарных инфекциях с поражением легких. Нарушения функции печени или её увеличение также требуют обследования, однако могут иметь множество других причин.

Тяга к сладкому

Среди распространённых мифов — утверждение, что сильное желание сладкого якобы прямо указывает на наличие глистов. На самом деле сама по себе тяга к сладкому не является диагностическим признаком паразитов.

Также не стоит объяснять любую аллергию, слабость, перепады настроения или увеличение лимфатических узлов исключительно паразитарной инфекцией. Такие симптомы могут возникать по десяткам других причин.

Кто входит в группу риска

У детей риск некоторых паразитарных инфекций выше из-за особенностей поведения, поскольку они чаще тянут руки и различные предметы ко рту, контактируют с землёй и животными. Важную роль здесь играет и гигиена.

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У взрослых одним из факторов риска может быть употребление сырой или недостаточно термически обработанной рыбы и мяса, которые могут содержать личинки некоторых паразитов. Также важную роль играют путешествия, санитарные условия и контакт с зараженными людьми или животными.

Паразиты действительно могут вызывать различные симптомы, но большинство из них не являются специфическими именно для глистов. Поэтому сыпь, боль в животе или усталость — это повод разобраться в причине, а не автоматически покупать противопаразитарные таблетки. Если симптомы не проходят или сочетаются друг с другом, стоит обратиться к врачу и пройти необходимую диагностику. Самолечение без подтвержденного диагноза может быть не только неэффективным, но и отложить поиск истинной причины проблемы.

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