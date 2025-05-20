Горячая йога: модный тренд или мощная терапия для тела и ума / © www.credits

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В современном мире новым витком популярности стала горячая йога — интенсивная практика, которая проходит в специально нагретых помещениях и обещает не только гибкость, но и детоксикацию, сожжение калорий, улучшение психического состояния и даже омоложение кожи, сообщило издание Medical News Today.

Но действительно ли она эффективна и безопасна, как кажется на первый взгляд? В этой статье мы рассмотрим, что такое горячая йога, ее основные виды, польза для женского здоровья, возможные риски и на что следует обратить внимание начинающим. Также разберемся, чем горячая йога отличается от обычной йоги и пилатеса, и кому она подходит.

Что такое горячая йога

Горячая йога — общее название для занятий йогой, которые проходят в специально подогретых студиях с температурой от 26°C до 40°C и повышенной влажностью. Такая атмосфера имитирует климат Индии — родины йоги — и создает условия для более интенсивного потоотделения и разогрева мышц.

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Важно знать: горячая йога не равна бикрам-йоге. Бикрам — это отдельный стиль, который включает определенную последовательность из 26 поз и 2 дыхательных упражнений, выполняется при 40,5°C и 40% влажности. Но сейчас из-за определенных репутационных аспектов вокруг основателя Бикрам-йоги, большинство студий используют более общее название «горячая йога».

Какие виды горячей йоги существуют

Бикром-йога

Виньяса-горячая йога — динамичная, с плавными переходами между позами.

Мокша-йога — гармоничная и экологически ориентированная школа.

Форрест-йога — фокус на эмоциональное исцеление и силу центра.

Горячая Инь-йога — глубокое растяжение в медленном темпе.

Фьюжн-горячая йога — микс из кардио, пилатеса, балета.

Также существует «теплая» йога — менее интенсивный вариант для начинающих при температуре 26–30°C.

Чем полезна горячая йога

Улучшает гибкость. Теплая среда позволяет мышцам разогреться быстрее, что уменьшает риск травм и способствует более глубокому растяжению.

Развивает силу. Позировка в горячей йоге длится дольше, чем в традиционной. К примеру, удержание позы планки укрепляет как мышцы кора, так и мышцы ног.

Поддерживает здоровье костей. Регулярная горячая йога увеличивает плотность костной ткани у женщин в пременопаузе.

Сжигает больше калорий. Из-за температуры и длительного пребывания в сложных позах расход энергии значительно выше, чем в обычной хатха-йоге.

Уменьшает уровень стресса и тревожность . Йога снижает уровень кортизола — гормона стресса. Горячая йога в этом еще более эффективна благодаря физической очистке через пот.

Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Тренировка в жаркой среде активизирует сердце и дыхание, подобно легкому кардио.

Очищает кожу. Интенсивное потоотделение очищает поры, улучшает кровообращение, что может положительно повлиять на тон и упругость кожи.

Горячая йога и психическое здоровье

Помимо физических преимуществ, горячая йога способствует внутреннему балансу. На занятиях человек погружается в практику настолько глубоко, что мысли о проблемах отходят на задний план. Это своего рода медитация в движении. Практика улучшает сон, концентрацию и повышает уверенность в себе.

Кому не стоит практиковать горячую йогу

Перед началом занятий следует посоветоваться с врачом, особенно если у вас:

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сердечно-сосудистые заболевания

проблемы с давлением

диабет

тепловой удар в прошлом

беременность

Внимание: чрезмерное тепло может вызвать обезвоживание или шок. Обязательно пейте достаточно воды до, во время и после занятий.

Что нужно знать новичкам

Одежда: выбирайте легкую спортивную форму, которая не впитывает влагу. Хлопок — не лучший вариант.

Полотенце и коврик: пот может делать поверхность скользкой — полотенце на коврик значительно улучшит сцепление.

Не стесняйтесь делать паузы: если стало плохо, лучше сесть, отдохнуть, восстановить дыхание.

Начинайте с низкотемпературных занятий: если вы не привыкли к жаре, лучше начать с классов при 26–30°C.

Можно ли заниматься горячей йогой дома

Да! Для этого понадобятся:

инфракрасный обогреватель

увлажнитель воздуха

небольшое, закрытое помещение

специальный коврик и полотенце

Но домашняя горячая йога требует внимательности и осторожности — вы сами отвечаете за температуру и безопасность.

Горячая йога — не замена традиционной, а ее дополнение. Она может подходить тем, кто хочет более интенсивных занятий, большего потоотделения, более глубоких растяжек и более быстрого прогресса.

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Если вы любите активность, не боитесь жары и хотите улучшить тело и настроение — горячая йога может стать вашей любимой практикой. Но главное — не забывайте о безопасности, гидратации и постепенности. Как и во всем — слушайте свое тело.