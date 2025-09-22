Гранат: как этот фрукт и его сок укрепляют ваше здоровье

гранат / © Associated Press

Реклама

Издание Truemeds рассказало, что гранат поддерживает сердце, укрепляет иммунитет, снижает риск хронических заболеваний и даже способствует красоте кожи. В этой статье мы расскажем, чем полезен гранат и его сок, как правильно употреблять этот фрукт, какие есть ограничения и почему он стоит места в вашем ежедневном рационе.

Уникальность граната

Гранат происходит с Ближнего Востока и Средней Азии, но сегодня его выращивают во многих странах мира с теплым климатом. Сезон свежих плодов длится с сентября по ноябрь, однако благодаря хорошему хранению их можно найти в магазинах вплоть до января.

Съедобная часть граната — это сочные зернышки, которая скрыты под толстой кожурой. Они содержат:

Реклама

витамин С — для иммунитета и здоровья кожи,

витамин К — для сосудов и костей,

калий — для работы сердца и мышц,

железо — для кроветворения,

пищевые волокна — для хорошего пищеварения,

антиоксиданты, которые защищают клетки от старения.

Эти зерна можно есть свежими, добавлять в салаты, десерты или делать из них натуральный сок.

Польза граната

Борьба с воспалением. Антиоксиданты граната помогают уменьшать воспалительные процессы, а это особенно важно для профилактики хронических болезней. Стабилизирует давление. Регулярное употребление сока снижает риск гипертонии и поддерживает эластичность сосудов. Облегчает боль при артрите. Гранат уменьшает дискомфорт в суставах благодаря противовоспалительным свойствам. Защищает сердце. Снижает уровень «плохого» холестерина и предотвращает развитие атеросклероза. Помогает при анемии. Благодаря железу улучшает кроветворение и борется с усталостью. Поддерживает пищеварительную систему. В народной медицине гранат использовали против расстройств пищеварения, а чай из его листьев считался лечебным. Обладает противомикробным действием. Сок и зерна граната уничтожают бактерии и грибки, защищают организм, в частности ротовую полость. Поддерживает работу мозга. Гранат может улучшать память и снижать риск нейродегенеративных болезней. Способствует мужскому здоровью. Употребление сока может помочь при эректильной дисфункции благодаря улучшению кровообращения. Усиливает иммунитет. Гранат — мощная природная защита от вирусов и бактерий.

Удобный формат пользы

Гранатовый сок — отличная альтернатива. Он сохраняет большинство полезных свойств. Однако важно выбирать 100% натуральный продукт без сахара. Пакетированные напитки с ароматизаторами не принесут пользы, а лишь добавят калорий.

Как правильно открыть гранат

Отрежьте «корону» сверху. Сделайте несколько неглубоких надрезов по кожуре. Раскройте фрукт на части. Легонько выбейте зерна ложкой или выберите руками.

Побочные эффекты

Хотя гранат считается безопасным, есть нюансы:

у некоторых людей может быть аллергия,

чрезмерное количество иногда вызывает дискомфорт в желудке,

сок может снижать давление, поэтому людям с гипотонией стоит быть осторожными.

Перед регулярным употреблением в лечебных целях лучше проконсультироваться с врачом.

Реклама

Гранат — это настоящий кладезь антиоксидантов и биоактивных соединений. Он помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему и замедляет процессы старения.

Добавить гранат в свой рацион — это просто и вкусно. Вы можете наслаждаться зернами как перекусом, украшать ими блюда или пить натуральный сок. Этот фрукт не только подарит вам заряд энергии и свежести, но и позаботится о здоровье сердца, мозга и иммунитета.