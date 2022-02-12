Гранат: польза и вред для здоровья

Зная о его полезных свойствах, нужно сделать гранат чаще гостем на столе, потому что он является источником важных для организма веществ, особенно зимой.

Гранат считается одним из самых полезных фруктов для нашего здоровья. Многие пишут о том, что это хороший источник аскорбиновой кислоты, он поднимает уровень гемоглобина благодаря высокому содержанию железа. Но так ли это? Благодаря чему на самом деле гранат полезен?

Если говорить о содержании аскорбиновой кислоты, то гранат, к сожалению, не чемпион: ее от 4 до 10 мг, тогда как в апельсине — 60 мг, а в грейпфруте — около 45 мг на 100 г. Железа в гранате — 1 мг, что не слишком много. А еще из растительных продуктов оно усваивается плохо. Но в гранате, например, витамин В6 — 25%, медь — 16% и кобальт — 21% от суточной потребности, которые участвуют в процессе кроветворения. И если гранат сочетать с мясом, где железа достаточно много в хорошо усваиваемой форме, такое сочетание будет очень полезным для поднятия уровня гемоглобина. А аскорбиновая кислота и другие органические кислоты, содержащиеся в гранате, будут стимулировать процессы пищеварения и улучшать усвоение этих нужных веществ.

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Еще гранат ценен своими полифенолами-антиоксидантами. Эти вещества играют роль естественного щита для наших клеток, защищая их от повреждений и хронического воспаления. Именно они придают яркий рубиновый оттенок семени граната.

Например, такой антиоксидант, как пуникалагин улучшает состояние хрящевой ткани, помогает снизить воспаления в суставах и хрящах, а второй антиоксидант элаговая кислота стимулирует образование коллагена. Кроме того, регулярное употребление продуктов, содержащих антиоксиданты и гранатов в частности, нормализует кровяное давление, улучшает кровообращение, замедляет процесс отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов, способствует укреплению иммунитета.

Зерна граната содержат фруктовые кислоты, которые полезны для пищеварения улучшают аппетит и перистальтику, поддерживают оптимальные условия для жизнедеятельности полезной микрофлоры кишечника.

Гранат едят свежим. Зерна служат вкусной и полезной добавкой к различным блюдам из мяса и птицы, салатов, гарниров, йогуртов. Он является прекрасным дополнением к десертам.

Многие любят пить гранатовый сок. Так, в свежевыжатом сока будет концентрированный набор витаминов и антиоксидантов. Однако количество сока не должна быть большой. Во-первых, в стакане сока большое содержание органических кислот, может раздражать слизистую желудка. Это не полезно людям с заболеваниями пищеварительной системы. Кроме того, они могут портить эмаль зубов. А высокое содержание простых углеводов Не рекомендуется в случае сахарного диабета и при избыточной массе тела. Во всех случаях гранатовый сок рекомендуется пить понемногу — по 50-60 мл после еды, разбавляя водой, а выпив, прополоскать рот водой.

Так, гранат действительно полезный фрукт. Однако, для большинства людей он остается экзотическим. Его трудно очистить от кожуры, а получать крошечные семена — занятие утомительное, трудоемкое, требует терпения. Поэтому нам редко хочется добираться до его сочных зерен. Но вот что важно — именно плотная кожура, которая трудно чистится, позволяет сохранять биологическую ценность гранатов довольно долго. Зная о его полезных свойствах, нужно сделать гранат чаще гостем на столе, потому что он является источником важных для организма веществ, особенно зимой.

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