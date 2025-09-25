Греческий йогурт или зернистый творог: диетологи объяснили, какой молочный продукт лучше для сердца и фигуры

Молочные продукты / © Credits

Греческий йогурт изготавливается так же, как и обычный йогурт - из молока и живых культур, но затем его процеживают, чтобы удалить большую часть жидкой сыворотки, что делает его более густым и уменьшает содержание лактозы.

Зернистый творог изготавливается путем добавления кислоты или сычужного фермента в молоко, чтобы вызвать отделение твердых частиц молока от сыворотки, а затем превратить их в сгусток. Сыворотку сливают, чтобы уменьшить содержание жидкости, и добавляют соль.

Как различаются питательные качества и полезные свойства этих двух продуктов, рассказывает GoodHousekeeping.

Греческий йогурт — густой, богатый белком продукт, говорит Дженна Стенгленд, магистр наук, диетолог. Кальций остается, а пробиотики все еще присутствуют, поэтому это вариант молочного продукта с высоким содержанием питательных веществ.

Зернистый творог — это хороший источник высококачественного белка, особенно богатого казеином, говорит Мишель Рутенштейн, магистр наук, дипломированный специалист по питанию, сертифицированный диетолог, специализирующийся на сердечных заболеваниях. Казеин — это медленно усваиваемый белок, который поддерживает длительный синтез мышечного белка, ощущение сытости и контроль аппетита, что делает его полезным для контроля веса.

Вы действительно не можете ошибиться ни с одной из этих закусок, однако полезнее ли одна из них другой?

Пищевая ценность греческого йогурта по сравнению с творогом

Зернистый творог / © Credits

Оказывается, они довольно похожи. Оба являются отличными источниками белка, кальция и калия. Белок строит и восстанавливает мышцы. Кальций и калий защищают и укрепляют кости. Калий также является электролитом, который поддерживает баланс жидкости и помогает регулировать кровяное давление.

Они оба также имеют низкое содержание углеводов, если вы придерживаетесь обычных разновидностей. Хотя молоко содержит некоторые природные сахара, обычный йогурт не содержит добавленного сахара.

Пищевая ценность каждого из них несколько отличается в зависимости от производителя и содержания жира в продукте. Есть еще одно ключевое отличие, которое может быть немного сложным при сравнении двух продуктов. Стоит отметить, что размеры порций немного отличаются, говорит Минди Хаар, доктор философии, заведующая кафедрой наук о здоровье Нью-Йоркского технологического института. Творог — это полстакана. Йогурт — это три четверти стакана.

Кроме того, есть два важных различия в пищевой ценности: натрий и пробиотики. Греческий йогурт не содержит много натрия, но творог содержит его много. Выбирайте творог с низким содержанием натрия, если вы следите за своим кровяным давлением, говорит Рутенштейн.

Греческий йогурт / © Credits

Для приготовления йогурта нужны живые культуры, поэтому он естественно содержит много полезных для кишечника пробиотиков. Некоторые бренды творога содержат пробиотики, добавляя живые культуры в свои продукты.

Вот как сравниваются два примера греческого йогурта и творога:

¾ стакана обычного греческого йогурта из цельного молока содержит:

Калории: 160

Жиры: 9 г

Белки: 15 г

Углеводы: 5 г

Натрий: 60 мг

Кальций: 201 мг

Калий: 260 мг

½ стакана цельножирного творога Good Culture содержит:

Калории: 80

Жиры: 2,5 г

Белки: 14 г

Углеводы: 5 г

Натрий: 340 мг

Кальций: 70 мг

Калий: 80 мг

Как выбрать лучший греческий йогурт или зернистый творог

Кажется, существует миллион разновидностей обоих, так как выбрать лучший? Следуйте спискам ингредиентов, предлагает Рутенштейн. В идеале, просто молоко и живые активные культуры для йогурта или молоко, культуры и соль для творога-кисломолочного, говорит она. Для обоих вариантов лучше избегать ароматизированных разновидностей, поскольку они часто содержат добавленный сахар, искусственные ароматизаторы или ненужные загустители, которые могут снизить общую пищевую ценность. Однако ароматизированный вариант все еще может быть полезным, если это помогает вам есть эти продукты, богатые жиром.

А как насчет цельножировых и обезжиренных разновидностей

Чем больше жира содержит йогурт или творог, тем больше насыщенных жиров и калорий вам придется потреблять. С другой стороны, больше жира также означает больше омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья сердца и мозга. Жир также больше насыщает, поскольку его переваривание занимает больше времени. Чтобы оставаться сытым, выбирайте полножирный или низкокалорийный вариант вместо обезжиренного, или добавляйте орехи, семена или авокадо к обезжиренным версиям.

Как есть больше греческого йогурта

Благодаря своей кремовой текстуре и слегка терпкому вкусу греческий йогурт можно использовать в сладких или соленых блюдах. Если вы добавляете его в теплые блюда, такие как супы или рагу, перемешивайте уже после приготовления, чтобы сохранить живые пробиотики, говорит Рутенштай.

Вот как можно есть греческий йогурт.

Смузи: Смешайте в смузи для добавления белка и кремовости.

Парфе: Поочередно выкладывайте йогурт слоями с вашим любимым сочетанием фруктов, гранолы, орехов и семян.

Замена майонеза: Почти везде, где вы используете майонез, вы можете использовать греческий йогурт, например, в салате с тунцом, яйцом или курицей.

Соусы и заправки: Замените сливочные заправки и соусы на те, что приготовлены с йогуртом и травами. Традиционный дзадзики также готовится с йогуртом.

Блины и вафли: Греческий йогурт — отличный способ добавить белок к блинам.

Начинка для тоста: Намажьте корж греческим йогуртом, а затем положите сверху лосось и овощи для пикантного блюда с высоким содержанием белка.

Как есть больше творога

Творог на самом деле плавится, поэтому он может быть отличной высокобелковой и низкокалорийной заменой чеддера, моцареллы или других сыров.

Киш: Готовьте киш без корочки с творогом как основой.

Паста: Используйте творог вместо рикотты, чтобы подчеркнуть вкус лазаньи, рекомендует Стенгланд.

Начинка для тоста: Можно намазывать творог на цельнозерновой тост с нарезанным авокадо и помидором для быстрой пикантной закуски или завтрака.

Блины и вафли: Замените молоко или сливки в вашем рецепте творогом для полноценного завтрака, богатого белком, говорит Стенгланд.

Ролл без муки: Смешайте творог с яйцами и травами, а затем выпекайте, чтобы создать вкусный блинчик без муки. Наполните его курицей и овощами для вкусного обеда.

Какой из них лучше

Оба являются здоровыми продуктами с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, которые также являются отличными источниками кальция и калия, но греческий йогурт выходит на первый план. В целом, оба являются питательным выбором для здоровья сердца, костей и мышц, причем греческий йогурт предлагает небольшое преимущество благодаря пробиотикам, пониженному содержанию натрия и минеральному балансу, говорит Рутенштейн.

Но «лучший» также зависит от вашего индивидуального профиля здоровья и целей. Иногда выбор правильной разновидности любого из них является более важным фактором. Если целью является потеря веса или есть риск сердечных заболеваний, выберите вариант с обезжиренным молоком, чтобы избежать жира и все же получить все другие питательные преимущества, говорит Стенгленд.

Это также зависит от того, как вы планируете их использовать. Греческий йогурт — хорошая замена майонезу, сметане или пахте в рецептах, а творог может быть более здоровой заменой других сыров.