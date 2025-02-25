Грипп или ОРВИ: врач объяснил, как отличить болезни и к каким осложнениям они могут привести

Пневмония, заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы могут быть осложнениями неправильно или несвоевременно пролеченного гриппа или ОРВИ.

Что такое грипп и ОРВИ, какими симптомами они проявляются и чем отличаются, рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт Клиники МЕДИКОМ Анна Васкес Абанто.

Симптомы гриппа и ОРВИ

Грипп и ОРВИ – это вирусные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Однако грипп вызывают вирусы гриппа двух основных типов – А и В, каждый из которых имеет свои штаммы и варианты. В пределах типов вирусы генетически родственны.

Возбудителем ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции – более 200 вирусов, принадлежащих к разным вирусным семьям.

Как отличить эти заболевания?

Симптоматическая картина гриппа:

резкое начало – утром человек чувствовал себя хорошо, а вечером уже нездоров;

стремительное повышение температуры тела выше 38 градусов;

сильная мышечная и головная боль;

слабость, озноб, сонливость.

Боль в горле, заложенность носа, кашель возникают на 2-4 день заболевания.

Классические признаки ОРВИ:

медленное развитие;

незначительное повышение температуры тела до 37-37,5 градусов (редко температура поднимается выше 38 градусов и держится в течение суток);

боль в горле;

кашель;

насморк, заложенность носа.

Чихание чаще всего есть, но необязательно. Сильная головная и мышечная боль может появляться, если возникают осложнения.

Причины возникновения гриппа и ОРВИ

Единственная причина возникновения гриппа и ОРВИ – это инфицирование вирусами, которые передаются от человека к человеку во время разговора, чихания, кашля и т.д. Также возможно контактное заражение: например, на дверную ручку попали микрочастицы вируса, вы взялись за нее рукой, которой затем прикоснулись к носу, рту или глазу. Переохлаждение, нежелание носить шапку, привычка мыть голову перед выходом из дома зимой никак не связаны с развитием этих заболеваний.

В холодное время года мы болеем больше не из-за ослабления иммунной системы, а потому что холодный и сухой воздух нарушает защитные функции носовой полости. Из-за этого вирус не погибает на слизистой, как должно быть, а прилипает к нему, делится и проникает глубже – в горло, верхние дыхательные пути, бронхи, легкие, среднее ухо.

Другая возможная причина – новые штаммы вирусов, с которыми не справляется неспецифический иммунитет. Тогда включается приобретенный клетки которого производят антитела (белки) к новому вирусу и формируют клеточную память, чтобы в случае повторного инфицирования быстро его обезвредить.

Профилактика гриппа и ОРВИ

Общие рекомендации предусматривают:

соблюдение гигиены рук – мойте их теплой проточной водой с мылом после посещения общественной туалета, супермаркета, больницы, где вы контактируйте с разными видами поверхностей. Можно использовать антисептик на основе спирта;

избегание большого скопления людей (по возможности) и контакта с заболевшими людьми;

проветривание рабочей комнаты или кабинета каждый час;

влажная уборка по крайней мере раз в день.

Профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация, которая, в отличие от употребления лука и чеснока, действительно усиливает иммунитет – активирует клетки лимфоциты и увеличивает выработку антител к вирусу. Существует миф, что после вакцинации человек не заболевает. На самом деле эффективность вакцины зависит от нескольких факторов – инкубационного периода инфекции, общего состояния здоровья, иммунного ответа организма, качества вакцины, времени проведения вакцинации и т.д.

Правильная и своевременная вакцинация гарантирует, что при инфицировании гриппом вы переболеете легче и без серьезных осложнений. Но ни одна вакцина не обеспечивает абсолютной защиты.

От ОРВИ вакцинироваться невозможно, поскольку существует более 200 вирусов, не связанных между собой. Поэтому при появлении характерных симптомов необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных осложнений, среди которых отит, пневмония, менингит, острая сердечная или дыхательная недостаточность, отек головного мозга.

В свою очередь грипп без должного лечения тоже может приводить к развитию бронхита, воспаления миокарда, инфаркта, ринита, синусита, отита, поражения нервной системы, а также пневмонии.

Анна Васкес Абанто

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