Гвоздика: ее польза для вашего здоровья / © Credits

Издание Cleveland Clinic рассказало, что гвоздика — это сушеные бутоны цветов вечнозеленого дерева, которое растет в странах Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. Особый аромат этой специи обеспечивает эвгенол, который в больших концентрациях содержится в масле гвоздики. Именно этот компонент может иметь противовоспалительные и антибактериальные свойства.

Хотя употреблять гвоздику в обычном количестве в пищу вполне безопасно, научных доказательств, что она лечит болезни, пока недостаточно.

Потенциальные преимущества для здоровья

Облегчает зубную боль и поддерживает здоровье десен. Гвоздичное масло может помочь облегчить зубную боль и предотвратить воспаление десен. Некоторые люди наносят его непосредственно на десны, но врачи советуют быть осторожными, ведь масло может вызывать жжение и раздражение.

Может снижать уровень сахара в крови. Эвгенол может влиять на уровень сахара в крови. Но людям с диабетом следует быть осторожными, потому что сочетание гвоздичных продуктов с лекарствами для снижения сахара может привести к его опасно низкому уровню.

Потенциальное антираковое действие. В лабораторных исследованиях эвгенол и экстракты гвоздики показали противораковые свойства. Но концентрации в этих исследованиях были чрезвычайно высокими и токсичными для людей. Для подтверждения эффекта от употребления специи в обычной пище нужно больше исследований.

Облегчение зуда кожи. Некоторые исследования показывают, что гвоздичное масло может уменьшать зуд, но его следует использовать осторожно, ведь у некоторых людей появляется раздражение.

Помощь при простуде. Паровые ингаляции с гвоздикой могут временно облегчить заложенность носа, а традиционная медицина Востока часто советует разжевывать гвоздику для облегчения боли в горле и кашля.

Риски и побочные эффекты

Дети : гвоздичное масло может быть токсичным и вызвать проблемы с печенью и судороги.

Беременность и лактация: неизвестно, как концентрированные продукты влияют на мам и младенцев.

Свертываемость крови : эвгенол может снижать способность крови свертываться, поэтому стоит быть осторожными тем, кто принимает антикоагулянты или готовится к операции.

Сахарный диабет: риск резкого снижения сахара при приеме лекарств для диабета.

Совет: употреблять гвоздику как специю в блюдах и напитках безопаснее, чем пить концентрированную гвоздичную воду или применять масло без контроля врача.

Гвоздика — это специя с тысячелетней историей, аромат которой способен превратить любое блюдо в праздничное. У нее могут быть некоторые полезные свойства, но помните, настоящий эффект для здоровья дает сбалансированное питание и активный образ жизни, а не волшебная специя в чистом виде.