Халязион на глазу: как отличить от ячменя и какие методы лечения советуют врачи

Халязион на глазу

Почему возникает халязион, как развивается и лечится, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

На краях век есть мейбомиевые железы, которые вырабатывают жироподобный секрет — мейбум. Он формирует внешний липидный слой слезной пленки. Благодаря этому слезы не испаряются и не вытекают, а задерживаются между глазом и веком.

Из-за халязиона мейбомиевая железа закупоривается, впоследствии в месте закупорки образуется небольшой плотный узелок, который в течение 2-8 недель увеличивается до размеров горошины или фасолины.

Чаще всего халязион возникает в одном месте — на верхнем или нижнем веке. Реже — в нескольких местах, на верхнем и нижнем веках глаза или на обоих глазах одновременно.

Если воспаление развивается медленно, есть незначительный дискомфорт: ощущение инородного тела или песка, незначительный отек века, быстрое переутомление глаза, светобоязнь. Если развитие заболевания стремительное и осложнено вторичной инфекцией, кожа краснеет, веко сильно отекает, из-за чего больно моргать и двигать глазом.

Среди причин, которые провоцируют возникновение халязиона, выделяют:

синдром сухого глаза, при котором слеза испаряется слишком быстро;

блефарит — хроническое воспаление краев век:

низкий уровень витамина А;

розацеа — хроническое заболевание кожи, которое может поражать лицо и веки.

В случае глазной формы розацеа — офтальморозацеа — возможно воспаление краев век и закупорка мейбомиевых желез;

себорейный дерматит, который вызывает воспаление краев век и может нарушать отток секрета из мейбомиевых желез;

демодекоз — заражение клещом Demodex;

сахарный диабет;

курение;

гормональные колебания;

прием некоторых лекарств, в частности для лечения сложных форм акне или множественной миеломы (заболевания кроветворной системы).

Особенность халязиона в том, что он формируется в толще века, поэтому его нельзя массировать или выгребать без предварительной консультации врача. В случае спонтанного вскрытия, содержимое новообразования — жировое или гнойное, если присоединилась вторичная инфекция, — попадет в ткань века и вызовет осложнения. В частности, это может быть воспаление окружающих тканей и глазницы.

Неинфекционный халязион способен деформировать роговицу, что приводит к индуцированному астигматизму из-за механического давления. Предметы и объекты выглядят размытыми, линии «плывут» или удваиваются, на одном глазу ухудшается фокус. После лечения халязиона зрение постепенно восстанавливается — все зависит от того, как долго на роговицу оказывалось давление и степени индуцированного астигматизма.

Как его лечат?

Консервативное лечение предусматривает очищение век, массаж, теплые компрессы, которые размягчают новообразования, использование мазей с местными антибиотиками или кортикостероидами, применение увлажняющих капель, известных как искусственные слезы. Инвазивное — инъекционное введение стероидов, чтобы халязион уменьшился в размерах; лазерное удаление, во время которого содержимое узла испаряют лазерным лучом. Также выполняют кюретаж — хирургическое иссечение содержимого халязиона ложкообразным инструментом.

Выбор метода лечения зависит от размера новообразования или новообразований, стадии и вида халязиона (стремительный, хронический, осложненный вторичной инфекцией), наличия сопутствующих заболеваний. Например, при инфицированном халязионе инъекции стероидов противопоказаны.

Иногда халязион рассасывается самостоятельно, поскольку мейбомиевая железа разблокируется. Но ее работа при этом не всегда полностью восстанавливается — железа может оставаться частично закупоренной или продуцировать секрет неправильной консистенции, что повышает риск повторного образования халязиона.

Очень часто пациенты путают халязион с ячменем или блефаритом, поэтому я советую проконсультироваться с офтальмологом и удостовериться, с чем вы имеете дело, а уже потом начинать корректное лечение.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!