Хирургическое лечение косоглазия: врач-офтальмолог рассказал об особенностях коррекции

Двойственность изображений, зрительное переутомление, трудности при работе и чтении, потеря объемности изображений и глубины восприятия могут быть симптомами косоглазия как у детей, так и у взрослых. Оно может быть врожденным и приобретенным.

Почему возникает косоглазие, каким бывает и как корректируется хирургическим способом, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Виды и причины возникновения косоглазия

Косоглазие, или страбизм, – это нарушение положения глаз, характеризующееся отклонением одной из зрительных линий от общей точки фиксации на определенном объекте или предмете. Что это значит?

В норме световые лучи проходят сквозь зрачок, хрусталик и стекловидное тело и попадают точно на сетчатку. Далее с участием зрительного нерва картинка из правого и левого глаза обрабатывается и "сливается" в одно объемное, полномерное изображение. Человек получает всю нужную информацию об окружающем мире и свободно ориентируется в пространстве.

При косоглазии двигательная мышца одного глаза сокращается (работает) сильнее, а двигательная мышца с противоположной стороны сокращается гораздо слабее. Из-за отсутствия правильного положения глаз мозг не может сформировать единое четкое изображение, так как глаза не фокусируются одновременно на одном предмете или объекте. Поэтому он автоматически отключает более слабый глаз из процесса обработки визуальной информации. В некоторых случаях он становится "ленивым". В медицине это состояние называется амблиопией.

Косоглазие бывает:

сходящееся, когда глаза отклоняются от зрительной оси внутрь;

расходящееся, когда глаза отклоняются от зрительной оси наружу;

содружественное, когда косоглазие частично или полностью связано с близорукостью или дальнозоркостью;

паралитическое, когда косоглазие возникает от нарушения иннервации мышц.

Развиваться заболевание может в любом возрасте после переноса инфекционных болезней, черепно-мозговых травм, инсульта, ботулизма, травм глаз и т.д. У детей косоглазие может спровоцировать многие состояния. Среди них – детский церебральный паралич и другие нарушения работы центральной нервной системы, ретинобластома (врожденная опухоль).

Также нередко косоглазие сопровождает такие особенности строения глаза, как астигматизм, близорукость или дальнозоркость. Фактором риска является семейная история косоглазия.

Хирургическое лечение косоглазия: показания и противопоказания

Косоглазие в зависимости от вида корректируется с помощью очков (в том числе призматических), мягких контактных линз, плеоптики, окклюзии. Плеоптика (аппаратное лечение) позволяет включить "ленивый" глаз, который мозг отключает от анализа и обработки визуальной информации. Окклюзия, наоборот – временно выключить глаз, имеющий более высокую остроту зрения. Или выключать глаза поочередно, если они имеют одинаковую остроту. Во время этого метода лечение один глаз закрывают специальной наклейкой.

Другой метод лечения – хирургическое вмешательство, во время которого глазную мышцу либо усиливают, либо ослабляют, чтобы достичь мышечного баланса.

Если косоглазие не корректируется очками и не поддается другим методам лечения, проводится рецессия (перемещение) внутренней прямой мышцы глаза, которая работает сильнее, то есть операция на ее ослабление, и резекция (укорочение) внешней прямой мышцы глаза, которая работает слабее, то есть операция на ее усиление.

Хирургическое лечение косоглазия не нуждается в госпитализации, проводится под местной анестезией, но выполняется в несколько этапов. Первый этап проводится на двух мышцах одного глаза (одна мышца ослабляется, а мышца с противоположной стороны усиливается). Через некоторое время, как правило, через месяц оценивают положение глаз, если сохраняется определенный угол косоглазия, проводят второй этап на втором глазу. Количество вмешательств определяется индивидуально в ходе лечения, поскольку определить это заранее у конкретного пациента практически невозможно.

После операции пациент должен обязательно на следующий день посетить клинику на осмотр. И в течение 3-4 недель закапывать глаза специальными каплями.

Показаниями к хирургическому вмешательству являются:

неаккомодационное косоглазие, когда исправить нарушение зрения с помощью линз и очков невозможно;

астенопия, или зрительное переутомление;

диплопия – нарушение бинокулярного зрения, приводящее к двойственности изображений;

вынужденный поворот головы вследствие косоглазия.

Перед операцией пациент проходит всеобщее обследование организма, чтобы можно было исключить болезни и патологии, при которых хирургическая коррекция запрещена. К абсолютным противопоказаниям относятся не компенсированные неврологические, эндокринные, сердечно-сосудистые нарушения, беременность и грудное вскармливание. К относительным – низкое зрение на косящем глазу (менее 0,1-0,2) из-за высокой вероятности рецидива косоглазия после лечения.

Сама операция безболезненна, после ее проведения пациент может возвращаться к привычной жизни. Главное – придерживаться послеоперационных советов и закапывать глаза каплями.

Также хочу напомнить: если у вас астигматизм, близорукость и дальнозоркость, ежегодно проверяйте зрение у офтальмолога. Это позволит своевременно диагностировать и скорректировать косоглазие, которое в некоторых случаях может сопровождать эти заболевания.

Берегите себя и свое зрение!

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