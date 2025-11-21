Метод «пять, четыре, три, два, один»: как покупать полезные продукты и не тратить на это много денег

Женщина в супермаркете / © Credits

Вы толкаете свою тележку по супермаркету, и, как и все везде, ваше сердце сжимается от высоких цен. Как придерживаться своего бюджета и покупать как можно более здоровую пищу , рассказывает GoodHousekeeping .

Метод «54321» для покупки продуктов, который стал популярным в TikTok, может быть идеальным ответом. Эта стратегия сочетания продуктов обеспечивает баланс между доступностью и питательностью, и это чрезвычайно легко сделать.

Что такое метод «54321» для покупок продуктов

Основную концепцию создал шеф-повар из Нью-Йорка Уилл Коулман . Вы выбираете недельный запас еды из таких категорий:

5 овощей

4 фрукта

3 белка

2 соуса или намазки

1 углевод

1 лакомство

Вы также можете выбрать несколько «бесплатных» продуктов, которые являются основными продуктами, которые вы используете постоянно, — например, молоко, масло, мука и приправы. Это количество рассчитано на неделю для одного человека, хотя, конечно, вам может понадобиться купить несколько вариантов «54321», чтобы охватить каждого члена вашей семьи.

Этот метод требует определенного предварительного планирования, но поскольку вы так тщательно подходите к выбору еды, вы экономите деньги, одновременно без усилий создавая сбалансированные по питательности блюда. Когда вы ходите за продуктами, всегда думайте о разнообразии, удобстве и том, что вам на самом деле нравится есть, говорит Лаура Иу , диетолог, консультант по интуитивному питанию. Это сочетание делает здоровый выбор реалистичным и осуществимым.

Как только вы определитесь со своими блюдами на неделю, попробуйте составить их расписание, чтобы все оставалось свежим. Листовую зелень употребляют в начале недели. Замороженная брокколи — хороший вариант для быстрого перекуса позже, а что-то долговечное, например, консервированная кукуруза или зеленая фасоль, прекрасно подойдет как запасной вариант. Консервированная рыба идеально подходит для второй половины недели. Также выбирайте универсальные фрукты: те, которые можно есть в начале недели, например, ягоды, и те, которые хорошо хранятся позже, например, бананы, которые можно есть отдельно.

Какие продукты лучше всего покупать по плану покупок продуктов «54321»

Используйте то, что у вас уже есть дома, предлагает Мариса Мур, эксперт по питанию. Например, если у вас есть приправа к морепродуктам на полке со специями, выберите лосося или форель как один из вариантов белка. Это не только делает блюда, которые вы будете готовить, вкуснее, но и предотвращает отходы.

Что касается продуктов, стремитесь к разнообразным цветам, говорит Дон Джексон , диетолог. Также покупайте замороженные овощи и ягоды, чтобы иметь их под рукой, поскольку они такие же питательные, как и свежие, и никогда не портятся до того, как вы их употребите.

Болгарский перец идеально подходит для блюд и как продукт готовый для употребления — он прекрасно подходит сырым с хумусом, запеченным для тако или жареным. Помидоры черри — еще одно любимое блюдо, которое легко сочетать с салатами, сальсой или запеченным с чесноком для простого соуса. Когда овощи можно использовать между приемами пищи, вы, естественно, будете есть их больше.

Вы также хотите делать разнообразный выбор, когда речь идет о белке. Выберите один белок с земли — птица или говядина; один из моря — рыба; и один из огорода — тофу, темпе, эдамаме, фасоль или чечевица, предлагает Блатнер.

Яйца универсальны для завтрака и ужина, например, пад-тай или жареный рис, говорит Иу. Растительные белки, такие как тофу или замороженные вегетарианские бургеры, также могут стать спасением, поскольку их не нужно размораживать.

Выбирайте цельнозерновые углеводы. Цельнозерновые продукты содержат больше клетчатки и питательных веществ, чем рафинированные, поэтому покупайте овсянку, киноа и цельнозерновые версии хлеба, крекеров, макарон, тортильи или питы, добавляет Блатнер.

Не стесняйтесь экспериментировать с соусами, которые вы выбираете. Обычная куриная грудка, рис и брокколи могут превратиться во множество разных блюд в зависимости от соуса — острый соус, соус терияки, цацики или песто.

А когда дело доходит до выбора лакомства, выбирайте то, что вам нравится, и не переживайте об этом, добавляет Мур. Все зависит от баланса». Поскольку большинство из того, что вы будете есть, полезное, не чувствуйте себя виноватыми побалуйте себя замечательным шоколадным мороженым или пакетиком соленых, хрустящих чипсов.

Вот как может выглядеть список покупок «54321»

5 овощей: замороженная брокколи, помидоры, замороженная кукуруза, салат, замороженная смесь перца и лука;

4 фрукта: бананы, замороженные ягоды, авокадо, свежевыжатый апельсиновый сок;

3 белка: замороженная треска, замороженные куриные ножки, небольшое филе-миньон;

2 соуса/намазки: соус из моллюсков, томатный соус;

1 углевод: лингвини;

1 лакомство: имбирные пряники»;

основные продукты: молоко, масло, греческий йогурт, овсянка, оливковое масло.

На завтрак тогда будет вкусный фруктовый салат или любимый йогурт или овсянка. На обеды и ужины — треска с салатом из листьев салата и помидоров, сбрызнутым оливковым маслом, жареная брокколи с филе-миньон, запеченная курица с кукурузой, жареное блюдо из перца и лука и блюда из пасты с соусами. Имбирные пряники на десерт.

Этот метод действительно работает. Счет за продукты уменьшится, но вы получите здоровые блюда. Однако важно покупать достаточные порции. Вместо одного куска свежей рыбы как белкового варианта, выберите пакет замороженной рыбы, чтобы вы могли получить несколько блюд по лучшей цене. Выбирайте больший размер любых замороженных продуктов, которые вы покупаете по той же причине, и подумайте о том, чтобы растянуть свое угощение на полноценный прием пищи.

В конце концов, трюк с покупками продуктов в 54321 может быть практически любым, каким вы захотите. После того, как вы поэкспериментируете с различными комбинациями, вы найдете лучшие комбинации, которые подойдут вам и вашей семье.