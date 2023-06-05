Ходьба босиком на свежем воздухе: чем полезна и какие болезни лечит

Ходьба босиком на свежем воздухе может облегчить все - от хронической боли до бессонницы, утверждают эксперты. Для этого есть научная причина: прямой контакт кожи с Землей — практика, называемая заземлением, — значительно улучшает здоровье. Когда кожа касается земли, она поглощает свободные электроны земли, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы в организме.

О пользе ходьбы босиком эксперты рассказали Womans World.

Что управляет нашим телом

"Нашим телом управляют электрические заряды даже в большей степени, чем химические вещества и гормоны," — объясняет физик Гаэтан Шевалье, доктор философии, ведущий исследователь в области заземления и директор Института заземления. Ученый считает, что нам нужны свободные электроны так же, как и другие питательные вещества. Это страховка от воспалений. Действительно, исследования показывают, что от 20 до 30 минут заземления снижают маркеры воспаления. В другом исследовании люди сообщали о значительном уменьшении хронической боли и улучшении сна после практики заземления.

Каждое утро выходите босиком на улицу

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Босые ноги являются лучшими проводниками электронов, так как частицы проникают через подушечку стопы и достигают основания черепа. И, по словам Шевалье, раннее утро и вечер — оптимальное время, чтобы выйти босиком на улицу и попрактиковаться в заземлении.

Уровни электронов на поверхности, как правило, выше, когда солнце не находится прямо над головой, утверждает Шевалье. В это время электроны легче попадают в тело из росистой травы, чем из сухой травы, из-за проводящих минералов, растворенных в конденсате земли. Пошевелите пальцами ног на лужайке, наслаждаясь завтраком на свежем воздухе.

Обнимите дерево

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Есть бесчисленное множество преимуществ отдыха на природе, но, когда вы приближаетесь к дереву, преимущества увеличиваются: время, проведенное рядом с деревьями, снижает уровень гормонов стресса и снижает кровяное давление. Заземление — вероятный фактор. Деревья сами по себе живые; в отличие от проводников, таких как камни, они фактически сохраняют глубокие резервуары заряда, которые свободно передаются через прикосновение. Даже секунды прямого физического контакта — с использованием любой части тела — приносят пользу. Точно так же, как короткая тренировка может помочь с балансом калорий, короткая сессия заземления может улучшить электрический баланс и существенно повлиять на ваше здоровье.

Купите обувь с мягкой кожаной подошвой

Когда дождливый день заставляет вас сидеть дома, подумайте о том, чтобы обменять свои кроссовки или туфли на обувь с мягкой кожаной подошвой, например, на мокасины. Причина? Синтетические материалы, такие как неопрен, который обычно используется в кроссовках, являются изолирующими и не проводят заряженные частицы, но податливая кожа проводит почти так же хорошо, как наша кожа. Более толстые жесткие кожаные подошвы, например, на классических туфлях, проводят заряд не так хорошо. Вы будете заземляться каждый раз, когда наступите на необработанный камень или бетонный пол — скажем, в подвале или гараже — или на улице на тротуарах и каменных дорожках, в дополнение к траве, песку и грязи.

Если вас не очень убедили аргументы и теории свободных электронов вам кажутся сомнительными, просто вспомните о том, как здорово было в детстве бегать босиком по траве, как много положительных эмоций может принести прогулка по берегу реки или по газону в парке. В конце концов, терапевтический потенциал положительных эмоций ни у кого сомнений не вызывает.

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