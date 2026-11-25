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Казалось бы, что может быть проще стакана воды, однако даже вокруг её температуры существует немало споров. Кто-то убежден, что холодная вода помогает освежиться, другие считают, что именно теплая вода — лучший способ позаботиться о пищеварении. Издание Real Simple попыталось выяснить, важна ли температура напитка для организма.

Оптимальная температура воды

По мнению экспертов, для ежедневного употребления оптимальным выбором станет прохладная вода или вода комнатной температуры. Она, как правило, более приятна на вкус, поэтому её легче пить регулярно и в достаточном количестве.

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Прохладная вода температурой примерно 15–22°C может быть наиболее комфортной для большинства людей. В то же время после попадания в организм жидкость постепенно принимает температуру тела, поэтому сама температура напитка не оказывает существенного влияния на усвоение воды.

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Главное правило простое: лучшая вода — та, которую вам приятно пить и благодаря которой вы не забываете поддерживать водный баланс.

Ледяная вода

Ледяная вода может казаться очень приятной в жару или после физической нагрузки. Она помогает освежиться, а при перегреве может побудить человека пить больше.

Однако слишком холодный напиток подходит не всем. Он может вызывать кратковременную головную боль, известную как «замораживание мозга», или усиливать чувствительность зубов. Поэтому нет никакой необходимости заставлять себя пить воду со льдом.

Также существует предположение, что очень холодная вода может в некоторой степени влиять на аппетит. Однако этот эффект недостаточно изучен, чтобы рассматривать ледяную воду как способ контроля веса.

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Горячая вода

Если вам больше нравится теплая вода, отказываться от неё тоже не нужно. Она может быть более приятной для тех, кому неудобно пить холодные напитки.

В то же время широко распространено мнение, что теплая вода якобы «детоксицирует» пищеварительную систему или каким-то особым образом очищает организм, не имеет убедительного научного подтверждения, да и существенной разницы в воздействии обычной тёплой и холодной воды на работу желудка не доказано.

Единственное важное предостережение касается слишком горячих напитков. Регулярное употребление жидкости температурой от 65°C может повысить риск развития рака пищевода. Поэтому воду лучше не пить настолько горячей, чтобы она обжигала.

Итак, в споре между холодной и теплой водой нет абсолютного победителя. Для большинства людей лучше всего подходит прохладная вода или вода комнатной температуры, однако решающее значение имеет не градусник, а достаточное количество жидкости в течение дня.

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