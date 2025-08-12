Имитирует «Оземпик»: врачи назвали лучший сахарозаменитель

Сахар

Реклама

Это заставляет нас задуматься: какие заменители сахара безопасны и какой заменитель сахара действительно лучший для похудения?

Чтобы получить ответы, Woman`sWorld обратился к ведущим врачам, в частности к Фреду Пескаторе, доктору медицинских наук, эксперту по питанию и Бобу Арноту, доктору медицинских наук, бывшему главному медицинскому корреспонденту NBC News. Они не умаляли недостатков определенных вариантов. Но оба говорят, что есть отличный выбор для тех, кто хочет удовлетворить тягу к сладкому без большого количества углеводов и калорий.

Заменитель сахара, о котором все говорят

Только что было опубликовано исследование, демонстрирующее, как даже небольшое количество подсластителя эритритола, который содержится в популярных продуктах с низким содержанием углеводов, может спровоцировать изменения в тканях нашего мозга, вызывающие инсульт.

Реклама

Исследование было проведено на клетках в пробирке, а не на живых людях. Тем не менее, оно добавляет растущих доказательств того, что непищевые подсластители, которые обычно считаются безопасными, могут иметь негативные последствия для здоровья.

Предыдущие испытания связывали эритритол с повышенным риском образования тромбов. Хотя ни один из результатов исследования до сих пор не был окончательным, доктор Пескаторе и многие другие эксперты предлагают избегать эритритола.

Лучший заменитель сахара для похудения — аллюлоза

Итак, если эритритол не подлежит обсуждению, какой лучший заменитель сахара для похудения? Исследования постоянно меняются, но сейчас многие эксперты отдают предпочтение аллюлозе. Это природный сахар, который содержится в небольших количествах в таких продуктах, как инжир и изюм, объясняет доктор Пескаторе. Аллюлоза не расщепляется организмом, поэтому она имеет сладкий вкус, но не содержит углеводов или калорий.

Как аллюлоза способствует снижению веса

Основные причины, почему этот заменитель сахара является победителем — он снижает уровень сахара в крови. Хотя большинство заменителей сахара имеют нейтральное влияние на уровень сахара в крови, есть доказательства того, что уровень сахара в крови снижается после еды, содержащей аллюлозу, чем после такой же пищи без аллюлозы. И в целом, поддержка более низкого и стабильного уровня сахара в крови говорит вашему организму прекратить накапливать жир на животе и начать его сжигать, отмечает доктор Пескаторе.

Реклама

Это полезно для вашего кишечника

Растущее количество исследований показывает, что ряд подсластителей может нарушать работу полезных бактерий в нашем желудочно-кишечном тракте, которые играют огромную роль в пищеварении, контроле уровня сахара в крови, контроле веса, иммунитете и т.д. Зато исследования показывают, что аллюлоза не имеет негативного влияния. Более того, предварительные данные свидетельствуют о том, что аллюлоза имеет умеренное положительное влияние, потенциально увеличивая уровень бактерий, способствующих здоровью и уменьшают живот, по словам автора книги «Пшеничный живот» Уильяма Дэвиса, доктор медицинских наук.

Она имитирует Ozempic

Аллюлоза непосредственно стимулирует клетки к выработке GLP-1, добавляет эксперт по похудению Аннет Босворт, доктор медицинских наук. GLP-1 — это тот самый гормон, уровень которого повышается препаратами для похудения, такими как Ozempic и Zepbound, помогая заглушить пищевые шумы и улучшить метаболизм. Хотя аллюлоза не такая мощная, как рецептурные препараты, она все же имеет влияние. Исследование даже показало, что люди, которым давали аллюлозу, уменьшали свою талию в 11 раз быстрее, чем те, кто получал искусственный подсластитель.

Потенциальные побочные эффекты аллюлозы

Основным из них является дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Аллюлоза ферментируется внутри нас, высвобождая соединения, которые помогают процветать полезным бактериям. Но в процессе она также образует газы, которые могут вызвать расстройство желудка, особенно если мы едим их в большом количестве. Постепенное увеличение потребления может помочь, говорит доктор Пескаторе.

Вердикт относительно большего количества заменителей сахара для похудения

Аллюлоза — не единственная альтернатива столовому сахару в ваших любимых блюдах и напитках. Вот какова ситуация с другими заменителями сахара, когда речь идет о похудении:

Реклама

Аспартам/Эквалайл. Было сделано множество заявлений о том, что этот подсластитель с нулевой калорийностью вызывает все: от головной боли и увеличения веса до диабета и рака. На самом деле, за очень ограниченными исключениями, наука не имеет окончательного ответа. Ученые изучили безопасность аспартама за последние 10 лет, и определили, что он безопасен для населения в целом. Однако ряд уважаемых журналов опубликовал несогласные мнения. По сути, четкого ответа нет. Эксперты рекомендуют быть осторожными и избегать аспартама, если это возможно.

Сукралоза/Спленда. Этот заменитель сахара считается в целом безопасным для большинства из нас, и в целом меньше опасений относительно сукралозы. Тем не менее, некоторые тревожные сигналы все еще существуют, большинство из которых связаны с тем, как сукралоза влияет на полезные бактерии в нашем кишечнике, результаты некоторых исследований на мышах показывают, что сукралоза может уменьшить количество полезных кишечных бактерий до 50 процентов. Это может привести к увеличению веса, синдрому раздраженного кишечника, диабету и т.д. Между тем очень короткие исследования на людях показали, что сукралоза

Хотя многие некалорийные подсластители изготавливаются из химических веществ, этот изготавливается из листьев растения стевии ребаудианы. В целом считается безопасным. Доктор Пескаторе является его поклонником, ссылаются на многочисленные исследования, которые показывают, что стевия помогает диабетикам контролировать уровень сахара в крови. Однако доктор Арно колеблется одобрить его. Некоторые исследования предполагают возможное нарушение полезных кишечных бактерий, тогда как другие обнаружили, что он нейтрален или даже полезен, говорит он. Некоторые ранние исследования, в частности досл

Чернечий фрукт. Как и стевия, этот заменитель сахара является натуральным, полученным из растения монк-фрукт. Это также любимый подсластитель доктора Арнота. Его веками используют в традиционной китайской медицине, говорит он. Многие люди считают, что монк-фрукт имеет более мягкий, менее горький вкус, чем стевия. Монк-фрукт обычно имеет мало побочных эффектов. Некоторые источники предполагают, что монк-фрукт может поддерживать гормональное здоровье и защищать кишечник, добавляет он. Это надежный выбор, но исследований, которые бы подтверждали преимущества монк-фрукта в качестве заменителя сахара для

Реклама

Суть заменителей сахара для похудения

Выбирая заменитель сахара для похудения, выбирайте только тот, который приносит вашему телу удовольствие, и старайтесь наслаждаться им умеренно в ваших любимых блюдах и напитках.