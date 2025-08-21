Инфаркт и инсульт: врач объяснила, почему образуются и обрываются тромбы

Почему образуются тромбы / © Credits

Реклама

Почему образуются тромбы, какими симптомами проявляются и как лечатся, рассказала заместитель медицинского директора стационара, терапевт, кардиолог Клиники МЕДИКОМ Рудковская Наталья Николаевна.

Причины образования тромбов

Тромб — сгусток крови, который образуется в вене или артерии. Артерии несут кровь от сердца, а вены — к сердцу.

Почему он образуется?

Реклама

Есть несколько причин:

повреждение сосудистых стенок во время удара или перелома кости.

Тромб прикрепляется к поврежденной стенке, чтобы остановить кровопотерю, — срабатывает защитный механизм. Сгусток может самостоятельно раствориться, а может увеличиваться и частично или полностью перекрывать кровоток;

нарушение кровообращения, чаще всего — при малоподвижном образе жизни, ожирении или длительном обездвиживании во время полета или болезни.

Вены ног имеют клапаны, которые помогают крови двигаться вверх — против силы тяжести. Когда мы ходим или бегаем, мышцы сжимают вены, как насос. Если же часами сидим, мышцы не работают, и кровь в ногах застаивается. Застой крови — идеальные условия для возникновения тромба.

повышенная свертываемость крови — состояние, при котором кровь слишком быстро «загустевает».

Причины бывают врожденными, то есть редкие генетические расстройства, и приобретенными. Среди приобретенных — недостаточное употребление воды, курение, ожирение, инфекции, в частности COVID-19, ревматоидный артрит и др;

Реклама

сердечно-сосудистые заболевания — при сердечной недостаточности кровь застаивается в венах, при аритмии — в предсердиях;

варикозное расширение вен — застаивается кровь, венозная стенка воспаляется (флебит) и становится более чувствительной к повреждениям.

Признаки тромбоза

Венозные тромбы в глубоких венах ног, таза или рук формируются без каких-либо признаков. Боль, чувствительность кожи, отек, покраснение появляются через несколько недель или месяцев. Это свидетельствует о росте тромба, который перекрывает вену и мешает оттоку крови. При остром тромбозе — через несколько часов или дней.

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей — самая тяжелая форма нарушения.

Зато артериальный тромб обычно дает о себе знать мгновенно, потому что тромб блокирует приток кислорода к органу. Возникает резкая боль: за грудной клеткой — признак инфаркта миокарда, односторонний паралич — признак инсульта.

Основные симптомы инфаркта:

Реклама

сильная, давящая или жгучая боль за грудиной (может отдавать в руку, шею, спину или челюсть);

одышка, ощущение нехватки воздуха;

холодный пот, тошнота, головокружение;

иногда — боль в животе или изжога.

Симптомы инсульта:

внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги (чаще с одной стороны);

нарушение речи и понимания речи;

ухудшение зрения на один или оба глаза;

потеря равновесия или координации;

резкая сильная головная боль.

При определенных условиях, как то удар, резкое повышение артериального давления или физическая нагрузка, тромб может оторваться. Дальше с током крови его часть (эмбол) через сердце направляется в легкие. Если он закупоривает легочную артерию, возникает легочная эмболия, которая сигнализирует о себе учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием, сильной болью в груди, кашлем с кровью.

Лечение тромбоза

Все зависит от размера, локализации и «поведения» тромба. Есть препараты, которые подавляют рост сгустков, предотвращают образование новых или рассасывают имеющиеся. Но если тромб не уменьшается в процессе медикаментозного лечения, слишком большой, расположен в критической области, например, на сонной артерии, или прикреплен к стенке сосуда только одной стороной, могут выполнять эндоваскулярную тромбэктомию.

Эндоваскулярная тромбэктомия — это малотравматичная операция, при которой над сосудом делают крошечный прокол, вводят в него катетер (тонкую трубку) с расширителем, сгусток осторожно захватывают и извлекают вместе с катетером. Выполняют эндоваскулярную тромбэктомию также, когда происходит инсульт, инфаркт, легочная эмболия, острый тромбоз глубоких вен, острая ишемия конечностей.

Реклама

Классическую хирургическую тромбэктомию практикуют реже, поскольку надо разрезать часть сосуда, достать тромб, а затем на поврежденный участок наложить швы. Это удлиняет и усложняет послеоперационное восстановление. А первоочередная задача врача — по возможности, максимально упростить процесс лечения для пациента.

Для профилактики тромбозов советую чаще ходить пешком, заниматься йогой, фитнесом, сбалансировано питаться, пить достаточно воды, не злоупотреблять алкоголем и ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр.

А при появлении симптомов инсульта, инфаркта или легочной эмболии, без промедления вызывайте скорую помощь.