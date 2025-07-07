Инсулинорезистентность: употребления каких продуктов стоит избегать перед сном

Инсулинорезистентность: каких продуктов стоит избегать перед сном / © Credits

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В недавнем интервью для YouTube-канала Марички Падалко врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко рассказала о малоизвестных, но важных нюансах питания при инсулинорезистентности. В частности, она обратила внимание на продукты, которые не стоит употреблять в вечернее время — даже если они кажутся нам абсолютно здоровыми.

Инсулинорезистентность — это состояние, когда клетки организма теряют чувствительность к инсулину — гормону, который отвечает за усвоение глюкозы. В ответ поджелудочная вынуждена производить еще больше инсулина, а это в перспективе может привести к предиабету или сахарному диабету II типа.

Это состояние также затрудняет контроль веса, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и является частым спутником хронического стресса — ведь гормон кортизол (гормон стресса) напрямую ухудшает чувствительность клеток к инсулину.

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Продукты, которые нежелательно употреблять перед сном

Многие люди привыкли к идее «лёгкого» ужина, где главным продуктом может быть кефир или мягкий творог. Но, как отмечает Наталья Самойленко, именно эти привычные продукты могут стимулировать инсулин — даже если они низкокалорийные. У людей с нормальной чувствительностью к инсулину это не вызывает проблем. Но если у вас уже есть инсулинорезистентность или склонность к ней — эти продукты стоит употреблять в первой половине дня.

Молоко и кисломолочные продукты

Почему не стоит употреблять на ночь: молочный белок, в частности казеин, способен стимулировать выброс инсулина. Это может не только мешать нормальному сну, но и провоцировать накопление жира.

Когда лучше употреблять: в первой половине дня, например на завтрак или обед.

Мягкий сыр

Почему не стоит употреблять на ночь: хоть он и богат белком, мягкий сыр также обладает инсулиногенным действием. Особенно это касается нежирных сыров, которые часто считаются «диетическими».

Когда лучше употреблять: в утренние часы — как часть полноценного завтрака.

Простые углеводы (белый хлеб, сладости, фрукты)

Почему не стоит употреблять на ночь : простые углеводы резко повышают уровень глюкозы и инсулина, а это противоречит цели стабилизации уровня сахара в крови.

Когда лучше употреблять: утром или после физической активности, когда тело нуждается в пополнении энергии.

Что можно есть вечером

Для людей с инсулинорезистентностью ужин должен быть легким, сбалансированным и содержать минимум инсулиногенных продуктов, например:

Салат из свежих овощей с оливковым маслом

Вареное или запеченное мясо/рыба (индейка, тунец, лосось)

Овощные супы-пюре из овощей

Зеленые овощи (брокколи, шпинат, цуккини)

Семена или орехи в небольшом количестве

«Сейчас количество людей с инсулинорезистентностью стремительно растет. Часто они даже не подозревают, что привычка пить кефир или есть творог на ночь — больше не работает. Это может быть следствием стресса и повышенного кортизола, который запускает патологическую цепь. Молочные продукты — хорошие, но надо знать, когда и как их употреблять» — подчеркивает Наталья Самойленко.

При инсулинорезистентности важно не только что вы едите, но и когда. Перенесите кефир и творог на завтрак, а на ужин оставьте что-то более нейтральное — и ваш организм скажет вам «спасибо».

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ