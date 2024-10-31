Интересные факты: почему мы плачем от лука и как это предотвратить

Кулинария — это удовольствие, но есть несколько моментов, которые могут вызвать слезы на кухне: ожоги от горячей сковороды или случайные порезы ножом. Однако есть одна вещь, которая заставляет нас плакать почти без физических повреждений — это нарезание лука.

Лук – важный ингредиент многих рецептов, его можно мариновать, карамелизовать, жарить и даже фаршировать. Вдобавок к своему универсальному вкусу и аромату лук – чрезвычайно полезный: он способствует здоровью сердца и улучшает состояние кишечника. Однако, несмотря на все преимущества, лук вызывает у нас слезы всякий раз, когда мы беремся за нож. Издание EatingWell ответило на вопрос, почему так происходит и рассказало, как не плакать во время работы с луком.

Почему лук заставляет нас плакать

Основная причина, почему лук вызывает слезы, заключается в его химическом составе. Растения, в частности лук, поглощают серу из почвы и хранят ее в виде серосодержащих соединений. При нарезании лука нарушается целостность его клеток и эти соединения вступают в реакцию с ферментами, которые превращают их в летучие молекулы серы. Они поднимаются в воздух и попадают в наши глаза и нос, раздражая слезные каналы.

Лук выделяет особый слезоточивый агент – продукт распада серных соединений, вызывающий слезотечение. Когда этот агент попадает в глаза, он вступает в реакцию с влагой на поверхности глаз, образуя небольшое количество серной кислоты и вызывает раздражение.

Как уменьшить слезы во время нарезки

Используйте острый нож

Одним из самых простых способов уменьшить слезоточивый эффект – нарезание лука острым ножом. Такой нож разрезает клетки более четко, не выдавливая из них избыточное количество раздражителей. Острый нож не полностью устранит проблему, но значительно уменьшит количество попадающих в воздух серных молекул.

Лук должен быть охлажденным

Чтобы уменьшить испарение летучих молекул, перед нарезанием желательно охладить лук в холодильнике в течение часа. Охлаждение замедляет химические реакции, которые выделяют раздражители и уменьшают их количество. Однако следует помнить, что лук не следует хранить в холодильнике долго, ведь он может потерять свой аромат и стать водянистым.

Вентилятор

Еще один способ уменьшить действие раздражителей – работать у вентилятора. Установите вентилятор так, чтобы он сдувал летучие вещества от вас. Это поможет избежать попадания раздражителя на глаза и нос и минимизирует слезотечение.

Защитите глаза

Наиболее эффективный способ избежать слез – это физическая защита глаз. Носите защитные очки при нарезании лука: они блокируют раздражитель и не позволяют ему контактировать с вашими глазами. Если вы носите обычные очки, они также отчасти помогут защитить глаза от летучих молекул. Это выглядит несколько забавно, но должно сработать.

Итак, если вы ценитель лука, не обязательно плакать каждый раз во время его нарезки. Есть немало эффективных способов, которые помогут уменьшить неприятный эффект от слезоточивых соединений. Эти простые советы помогут наслаждаться процессом приготовления.

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