Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день употреблять в пищу оливковое масло

Оливковое масло очень полезно для нашего здоровья. Оно снижает риск деменции, предотвращает снижение когнитивных функций или раннюю смерть. Масло, изготовленное из очень зеленых оливок, которые еще не полностью созрели, является наилучшим, поскольку в них содержится большая концентрация полезных компонентов.

В своем видео Healthy To Me озвучили интересный материал относительно ежедневного потребления оливкового масла.

У вас уменьшится количество морщинок. Оливковое масло богато антиоксидантами и витаминами, полезными для кожи элементами с антивозрастными свойствами;

Защитит ваше сердце. В древности оливковое масло ценили за его полезные свойства для сердца. Оно может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;

Уменьшится количество прыщей. Противовоспалительные свойства оливкового масла могут помочь успокоить воспаление кожи, связанное с акне;

Вы дольше не будете ощущать голод. Полезные жиры в оливкового масла помогут вам дольше ощущать сытость после еды.

Питает волосы. В старом Египте оливковое масло использовали для глубокого увлажнения волос. Оно особенно эффективно для сухих или вьющихся волос.

Предотвращает риск развития рака. Недавнее исследование показало, что регулярное употребление оливкового масла может снизить риск рака груди и других видов рака на 38%.

Чем ярче вкус оливкового масла, тем оно полезнее для здоровья, поскольку его ценные соединения также влияют на вкус.

У оливкового масла очень высокое содержание мононенасыщенных жиров и небольшое количество витаминов Е и К. Они богаты антиоксидантами, а некоторые из них очень полезны для здоровья. Последние исследования показывают, что оливковое масло может снижать артериальное давление и воспаление, улучшать состояние кровеносных сосудов и предотвращать нежелательное свертывание крови. Однако, обратите внимание, что у масла высокая калорийность и оно может способствовать увеличению веса, если употреблять его в больших количествах. У некоторых люей также может быть аллергия на оливки и оливковое масло, поэтому перед употреблением лучше сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Недавно мы писали о том, "что будет с организмом, если каждый день есть мед".

Читайте также: