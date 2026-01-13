Исследование показало, какие продукты делают вас самыми счастливыми: и это не то, что вы думаете

Овсяное печенье и банан / © Credits

На протяжении многих лет проводились широкие исследования влияния различных продуктов на физическое здоровье и их влияние на организм. Однако некоторые исследователи исследовали, как пища может влиять на настроение и психическое здоровье.

Недавнее исследование отмечает, что диета с высоким содержанием ультраобработанных продуктов и рафинированных углеводов может увеличить риск депрессии. Другие исследования показали, что ферментированная клетчатка в цельнозерновых продуктах может улучшить здоровье кишечного микробиома, что приводит к улучшению настроения и снижению риска расстройств настроения.

Недавно развилась целая область психиатрии, сосредоточенная на изучении взаимосвязи между пищевыми привычками, диетическими факторами и расстройствами психического здоровья. Это помогает сформировать методы профилактики и лечения расстройств психического здоровья.

О том, какие продукты на самом деле влияют на наше настроение, рассказывает НеаІтѕІіпе.

Исследования показали, что определенные продукты могут помочь поднять настроение человека и защитить его от депрессии. Однако другие продукты могут негативно влиять на настроение и увеличивать риск депрессии.

Как еда влияет на настроение

Существует много доказательств того, что сладости и ультраобработанные продукты могут негативно влиять на настроение и даже увеличивать риск депрессии.

Исследования показывают связь по нескольким причинам, включая повышенный риск воспаления, высокое содержание сахара/низкое содержание клетчатки, что может негативно влиять на микробиом.

В долгосрочной перспективе, например, через месяцы или годы, слишком много таких продуктов может начать влиять на ваше психическое здоровье.

Недавнее исследование показало, что диета с высоким содержанием ультраобработанных продуктов и рафинированных углеводов может повысить риск развития депрессии.

Другое исследование показало, что большее содержание ультраобработанных продуктов, в частности искусственных подсластителей и искусственно подслащенных напитков, может привести к повышенному риску депрессии у некоторых людей.

Люди, которые заменяют ультраобработанные продукты в своем рационе более целостными и минимально обработанными продуктами, например в средиземноморской диете, наблюдали уменьшение депрессии.

Однако исследование 2021 года показало, что люди, которые считают, что ультраобработанные продукты делают их счастливее, склонны есть больше.

Микробы, улучшающие настроение

Ученые до сих пор пытаются точно определить, какие продукты могут сделать людей самыми счастливыми. Однако на данный момент некоторые эксперты называют цельнозерновые продукты главным кандидатом. Это объясняется тем, что цельнозерновые продукты имеют некоторые незначительные доказательства потенциального улучшения настроения.

Растительная средиземноморская диета связана с более низкими показателями депрессии.

Примечательно, что в эту диету были включены омега-3 жирные кислоты, красочные растения, такие как ягоды, оливковое масло первого отжима, листовая зелень и постные источники белка. В дополнение к этому, добавки с витамином D и рыбьим жиром (особенно если в рационе мало морских продуктов) помогают как при депрессии, так и при тревоге.

Идея о том, что кишечник и мозг работают в непрерывной и двунаправленной связи, существует еще со времен Древней Греции. Современная визуализация мозга смогла показать, что стимулы кишечника могут активировать определенные участки мозга, которые участвуют в эмоциональной регуляции.

Важно признать роль, которую микробиом играет во влиянии на психическое здоровье. Это означает, что диета с высоким содержанием клетчатки, пробиотиков и пребиотиков также должна улучшать наше психическое состояние.

Цельнозерновые продукты содержат ферментированную клетчатку, которую бактерии в кишечнике могут переваривать. Ферментированная клетчатка может помочь улучшить здоровье вашего микробиома. Микробиом — это совокупность микробов, включая бактерии, вирусы и грибки, которые естественным образом обитают на поверхности и внутри нашего тела.