Изжога: почему возникает и как от нее избавиться

Изжога: почему возникает и как от нее избавиться

Изжога чаще всего временный, некомфортный и преходящий недуг. Действующее средство от изжоги – изменение рациона, соблюдение правильного питания и здорового образа жизни. Как это сделать рассказала диетология Светлана Фус.

Праздники – это период, когда гораздо чаще могут возникать разные гастроэнтерологические симптомы, которые обычно являются следствием того, что и сколько мы будем есть. Во время праздников мы обычно позволяем себе чуть-чуть больше и, к сожалению, избыток пищи может принести нам проблемы со здоровьем. Одним из неприятных недугов, что связаны с праздничным перееданием, является изжога.

Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, с которым сталкивается немало людей, и возникает она не сама по себе. Чаще появляется у тех, кто нерегулярно питается, переедает, у людей с ожирением. Еще есть множество других случаев, начиная от употребления определенных продуктов, употреблении их в положении лежа и заканчивая болезнями пищеварительного тракта, требующими обязательного лечения.

Что нужно знать об изжоге

Изжога появляется тогда, когда кислое содержание желудка в обратном направлении попадает в пищевод (это называется рефлюкс), вызывает раздражение слизистой пищевода и состояние проявляется неприятным ощущением жжения и тепла разной продолжительности и силы. Кислое содержимое разъедает слизистую пищевода, и, по сути, происходит химический ожог. В норме содержание желудка не попадает в пищевод, этому препятствует сфинктер – круговая мышца между желудком и пищеводом, плотно смыкаемая после того, как пища попала в желудок.

Откуда берется изжога

Основных причин возникновения изжоги в общей сложности две. Первая – слабость сфинктера и вторая – чрезмерная продукция соляной кислоты желудком. Появляются они через определенные состояния:

1. Нарушение режима питания – нерегулярное питание, употребление пищи на ходу, плохое пережевывание, переедание.

2. Частое употребление "раздражающей" пищи — жареного, острого, жирного, кофеинсодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки и т.д.

3. Вредные привычки и факторы окружающей среды – курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс.

4. Употребление некоторых медикаментов.

5. Заболевания органов пищеварения – гастрит с повышенной кислотностью, гастроэзофагеальная рефлюксная и язвенная болезни, заболевания желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

6. Повышение внутрибрюшного давления – ношение тесной одежды, поднятие тяжелых предметов. Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога возникнут, увеличиваются при ожирении. При избыточной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости, что ослабляет нижний сфинктер пищевода.

7. Беременность – одна из причин развития изжоги у женщин в этот период жизни.

Очевидно, чтобы не провоцировать появление изжоги, необходимо нормализовать режим питания, ограничить те продукты, которые раздражают слизистую, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес и т. д. Также стоит забыть о переедании, отказаться от физических нагрузок и положении "лежа" после еды на 15-20 минут, ужинать за 2-3 часа до сна, носить свободную одежду.

Список продуктов, которые могут усиливать изжогу, достаточно велик. Из рациона следует исключить жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай и шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи. Но следует прислушаться и к тому, что чувствуете. И если продукты, указанные в списке, не провоцируют изжогу, убирать их из рациона необязательно. Следует следить за их количеством и частотой употребления.

Во время беременности для предупреждения появления изжоги можно несколько уменьшить объем пищи на каждый прием, но увеличить их частоту. А также следить за тем, какие продукты провоцируют изжогу.

Надо понимать, что бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. И хотя в аптеках есть много средств, способных снизить симптомы заболевания, их длительное применение будет опасным для здоровья, может привести к осложнениям. И если она возникает много раз и регулярно – это тревожный сигнал и необходима консультация врача, обследование и лечение причины изжоги.

Изжога - чаще всего временный, некомфортный и преходящий недуг. Действующее средство от изжоги – изменение рациона, соблюдение правильного питания и здорового образа жизни.

Берегите себя, питайтесь правильно!

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

Читайте также: