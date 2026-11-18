Двое пожилых людей на прогулке / © Credits

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Вам необязательно доводить себя до пота, чтобы поддержать здоровье мозга. Достаточно 10-минутной неспешной прогулки — например, спокойного круга вокруг квартала, — чтобы почувствовать прилив сил, спокойствие и большую собранность.

Как извлечь пользу из ходьбы для здоровья мозга, рассказывает Woman’s World.

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Что говорят исследования о влиянии медленной ходьбы на мозг

Небольшое исследование, опубликованное в журнале Imaging Neuroscience, изучало, что происходит, когда люди двигаются в очень спокойном темпе в течение всего 10 минут. Как сообщает Medical News Today, это приводит к мгновенному улучшению настроения, повышению бдительности и ускорению реакции. Речь идет о темпе, сравнимом с «медленным бегом» (или очень медленной ходьбой) — примерно 1,6 км за 16–32 минуты (на беговой дорожке это соответствует скорости около 3,2 км/ч). Если во время движения вы можете свободно поддерживать разговор — значит, вы выбрали идеальный темп.

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Почему неспешные прогулки творят чудеса

Может показаться, что для получения реальной пользы нужно прилагать значительные усилия, но это не так. Предыдущие исследования показывают, что умеренная физическая активность положительно влияет на нервные клетки, связанные с обучением и настроением. Другими словами, такой неспешный темп — это не просто «лучше, чем ничего»; он действительно приносит пользу вашему мозгу.

Вам не нужен абонемент в спортзал, специальная обувь или час свободного времени. Достаточно всего 10 минут и желания выйти на улицу. Главное преимущество неспешной прогулки заключается в том, что её очень легко вписать в повседневную жизнь.

Вот несколько вариантов, когда можно совершить такую 10-минутную прогулку:

после завтрака, прежде чем приступить к выполнению списка дел на день;

во время обеденного перерыва (даже если это просто прогулка вокруг парковки); перед ужином, чтобы избавиться от послеобеденной усталости;

или после ужина — как способ мягко расслабиться (а также стабилизировать уровень сахара в крови!).

Не стоит всё усложнять. Наденьте наушники, позвоните другу или просто насладитесь тишиной. Главное — двигаться: неспешно, недолго и без какого-либо давления в отношении скорости или расстояния.

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Кратко о пользе неспешных прогулок для здоровья мозга

Если вы чувствуете «туман в голове», вялость или просто легкую грусть — позвольте себе быть к себе добрее. Неспешная прогулка по окрестностям может улучшить ваше настроение и ясность ума больше, чем вы ожидаете.

Так что надевайте самые удобные ботинки, выходите на улицу и подарите своему мозгу 10 минут легкой прогулки. Вы удивитесь, насколько лучше почувствуете себя, вернувшись домой.

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