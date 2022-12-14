Как блэкаут влияет на зрение: снимаем избыточную нагрузку с глаз

Если в конце рабочего дня у вас болят глаза, проблема не в отсутствии света или гаджетах, а в чрезмерной нагрузке мышц. И возникает оно из-за многочасовой работы в режиме полумрака без пауз на отдых.

Более двух месяцев украинцы живут и работают в условиях веерных выключений света и блэкаута. Дети выполняют домашние задания при свечах, взрослые работают на компьютерах с фонариками. Как многочасовое отсутствие нормального полноценного освещения оказывает влияние на наше зрение и почему важно периодически разгружать глаза, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Влияние полумрака на зрение

Наши глаза способны приспосабливаться к любому освещению – даже к полумраку. В полумраке зрачки расширяются, и через хрусталик на сетчатку попадает больше света из окружающей среды. Но естественный, дневной свет - лучший для наших глаз. Он позволяет нам собирать и обрабатывать как можно больше информации об окружающих нас объектах и предметах. Около 90% всей информации, которой мы располагаем, обеспечивает зрение. Собираем ее мы днем или вечером при искусственном комнатном освещении, заменяющем дневной свет.

Несмотря на то, что наши глаза способны приспосабливаться к полумраку, с точки зрения биологии они не адаптированы к ночному видению, как, например, кошки или совы. Поэтому, когда мы на протяжении многих часов изо дня в день работаем в темноте или при не физиологически ярком свете гаджетов, зрительные мышцы глаз перегружаются. Кровоснабжение структур глаз замедляется. Пигментный эпителий сетчатки истощается. Слезная пленка рвется, потому что мы мало моргаем.

Поэтому появляется:

боль и жжение в глазах;

покраснение глазных яблок;

снижение концентрации внимания, а следовательно, и работоспособности;

ощущение сухости в глазу;

головная боль.

Правила работы в ночном режиме

Для того чтобы отсутствие света не ухудшило ваше зрение, научитесь заботиться о себе.

Во-первых, делайте паузы: 30-40 минут работаете или учитесь, 10-15 минут отдыхаете. Можно выполнить какую-нибудь домашнюю работу, полежать с закрытыми глазами, подвигаться. Главное условие – не менять компьютер на телефон или другой гаджет.

Во-вторых, соблюдайте дистанцию: расстояние между глазами и книгой или телефоном должно быть минимум 40 см. Тогда глаза будут уставать не так быстро, и ваша работоспособность будет снижаться медленнее. Чем теснее контакт между глазами и телефоном, тем быстрее появляются усталость, краснота, жжение.

В-третьих, выполняйте йогу для глаз. Это несложные упражнения, активирующие мышцы глаз, улучшающие кровоснабжение и способствующие восстановлению слезной пленки.

1. Представьте циферблат часов: сфокусируйте взгляд на двенадцати часах, через 3-5 секунд переведите взгляд на шесть часов. В медленном темпе повторите упражнение 10-15 раз, не двигая головой и конечностями – работают только глаза.

2. Поочередно фокусируйте взгляд на предметах, расположенных вдали на одинаковом расстоянии от вас. Сначала – на картине в течение 3-5 минут, потом – на семейном фото, потом – на кувшине с цветами и т.д.

3. Отведите взгляд вправо, затем влево, сделайте глазами круг по движению часовой стрелки и против часовой стрелки. Повторите комплекс упражнения 10 раз.

4. Поморгайте в течение минуты, чтобы увлажнить и очистить глазные яблоки. Закройте глаза на 10-15 секунд, отдохните, снова похлопайте. Повторите упражнение 2-3 раза.

Выполняйте йогу для глаз хотя бы 2-3 раза в течение каждого рабочего дня. И не бойтесь, что упражнения дополнительно нагрузят зрительные мышцы. Когда мы набираем текст на компьютере или пишем сочинение-размышление по украинскому языку, глаза долго находятся в вынужденном и неизменном положении (статическая нагрузка). Отсюда – и перенапряжение, а благодаря упражнениям мышцы работают в разных направлениях и отдыхают (динамическая нагрузка).

В-четвертых, правильно организуйте рабочее пространство. У вас должно быть по крайней мере два источника освещения: за спиной и сбоку. А луч света направлен на тетрадь или книгу, а не на лицо. Чтение при мигающих свечах или при узко направленном свете фонарика способствует быстрому перенапряжению зрительных мышц глаз.

В-пятых, проверьте состояние своего зрения у врача-офтальмолога. Он подберет вам увлажняющие капли, витаминные комплексы. Назначить профилактическое лечение, если есть предпосылки для развития близорукости, дальнозоркости или других состояний.

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

Врач Владимир Мельник

Читайте также: