Соль / © Associated Press

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Согласно результатам нового исследования, замена обычной поваренной соли на соль, обогащенную калием, может предотвратить почти миллион смертей во всем мире.

Об этом сообщает Healthline.

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В соли, обогащённой калием, часть хлорида натрия (поваренной соли) заменена на хлорид калия, что способствует снижению артериального давления.

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В исследовании, опубликованном 4 ноября, ученые из Института Джорджа смоделировали потенциальное влияние перехода 193 стран с обычной поваренной соли на соль, обогащенную калием.

Они обнаружили, что такой переход может ежегодно предотвращать почти 3 миллиона смертей и более 10 миллионов новых случаев заболеваний сердца и почек во всем мире.

Оценка количества смертей, которые можно предотвратить с помощью заменителя соли

Липин Хуан, доктор философии (PhD) и соавтор исследования, рассказала Healthline, что команда приступила к анализу текущих показателей артериального давления с разбивкой по полу, возрасту и стране.

По её словам, исследователи оценили, как замена всей соли на её заменитель повлияет на потребление натрия и калия, уровень артериального давления и риск возникновения заболеваний.

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Команда смоделировала состав, содержащий 75% хлорида натрия и 25% хлорида калия. В исследовании была проведена оценка следующих годовых показателей по всему миру:

2,96 миллиона смертей, которых удалось бы избежать при полной замене соли;

1,85 миллиона смертей, которых удалось бы избежать, заменив только ту соль, которую люди используют дома;

590 000 смертей, которых удалось бы избежать, заменив соль, употребляемую дома, для людей с диагностированным повышенным артериальным давлением.

Авторы отметили, что модель основана на данных несколькихлетней давности и ряде допущений, а также подчеркнули, что любая масштабная замена соли займет много лет.

Что такое соль, обогащенная калием

По данным Института Джорджа (The George Institute), в соли, обогащённой калием, часть хлорида натрия (содержащегося в обычной поваренной соли) заменена на хлорид калия.

Отвечая на вопрос о других видах соли — например, кошерной или морской, — Хуан отметила, что они могут содержать определенные микроэлементы, «которые считаются полезными для здоровья, однако, по сути, они всё равно остаются преимущественно хлоридом натрия».

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Хуан отметила, что соль, обогащенная калием, по вкусу почти не отличается от обычной поваренной соли. По её словам, небольшое количество людей с очень чувствительным вкусовым восприятием, возможно, и почувствуют разницу.

Как соль, обогащенная калием, снижает артериальное давление

Хуан отметила, что людям действительно трудно сократить потребление соли.

Однако есть и более простой способ — просто заменить часть хлорида натрия в привычной нам соли на хлорид калия, поскольку увеличение потребления калия также способствует снижению артериального давления, пояснила она.

По словам Чэнь-Ханя, доктора медицины, сертифицированного интервенционного кардиолога и медицинского директора программы лечения структурных заболеваний сердца, эти два минерала играют противоположные роли в организме. Доктор Чен не принимал участия в исследовании.

Если натрий вызывает задержку жидкости и повышение артериального давления, то калий, напротив, помогает почкам выводить натрий из организма, что способствует снижению давления, рассказал Чен изданию Healthline.

Согласно результатам этого исследования, опубликованным в 2021 году, у людей, употреблявших обогащённую калием соль, риск инсульта был на 14% ниже, риск сердечно-сосудистых событий — на 13% ниже, а риск преждевременной смерти — на 12% ниже по сравнению с теми, кто использовал обычную соль.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих рекомендациях 2025 года одобрила использование обогащенной калием соли, отметив, что она способствует снижению артериального давления и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) отмечает, что заменители соли на основе калия могут помочь снизить артериальное давление у некоторых взрослых.

Артериальное давление начинает нормализоваться уже через неделю после сокращения потребления натрия. Для достижения полного эффекта обычно требуется до 4 недель, отметила Чэнь.

Рекомендуемые суточные нормы потребления натрия

«В целом мы рекомендуем ограничивать потребление натрия до 2300 миллиграммов (мг) в сутки, а в идеале — до 1500 мг. Большинство людей потребляют более 3000 мг натрия в день, что значительно превышает рекомендуемую норму», — говорит Чэнь.

ВОЗ рекомендует потреблять менее 2000 мг натрия в сутки, а также советует получать не менее 3510 мг калия ежедневно.

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), в Соединённых Штатах более 70% потребляемой соли поступает из переработанных продуктов и блюд, приготовленных в заведениях общественного питания.

Кому следует избегать соли, обогащенной калием

Хуан отметила, что людям с хронической болезнью почек на поздних стадиях следует избегать соли, обогащенной калием.

По её словам, когда почки функционируют ненадлежащим образом, организм не может эффективно выводить избыток калия. Это может привести к гиперкалиемии — повышенному уровню калия в крови, что, в свою очередь, повышает риск остановки сердца.

По оценкам исследователей, среди людей с 3–5 стадиями заболевания почек переход на заменители соли может предотвратить примерно 750 000 смертей в год благодаря снижению артериального давления, однако в то же время может привести к около 100 000 смертей в год из-за гиперкалиемии.

В Американской кардиологической ассоциации (AHA) рекомендуют людям с заболеваниями почек, а также тем, кто принимает лекарства, влияющие на уровень калия, проконсультироваться с врачом перед употреблением таких продуктов.

Доктор Хуан выразила надежду, что, ознакомившись с результатами исследования, люди будут воспринимать такой переход как простой шаг, который можно сделать ради собственного здоровья.

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