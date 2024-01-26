Как часто нужно менять нижнее белье: врач рассказал об опасности для здоровья

То, как часто мы меняем свою одежду зависит от многих факторов: климат, культурные традиции, личные обстоятельства и предпочтения. Но что касается нижнего белья, то тут есть четкие рекомендации врачей, относительно частоты его смены.

Некоторые вещи, например, джемперы и брюки, можно носить несколько раз перед стиркой, но это правило не распространяется на другие вещи, в частности, на нижнее белье.

Многим это может показаться очевидным, но доктор Джен Кодл утверждает, что не все об этом знают.

В видео TikTok она посоветовала своим подписчикам каждый день надевать свежее нижнее белье и предупредила о том, что будет, если этого не делать.

По словам доктора, следует менять нижнее белье каждый день, иначе вы рискуете получить ряд проблем со здоровьем. Ежедневная смена нижнего белья потенциально помогает снизить риск попадания влаги в область гениталий и развития бактериальных дрожжевых инфекций и тому подобного.

Это также может повлиять на вашу кожу. По ее словам, нерегулярная смена нижнего белья может увеличить риск появления сыпи, раздражения и экземы.

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