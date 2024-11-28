Как достичь баланса между омега-3 и омега-6 и почему это важно

Вероятно, вопрос о том, не слишком ли много вы едите омега-6, раньше не приходил вам в голову. Но на самом деле это важно.

Когда речь идет о полезных жирных кислотах, все чаще всего имеют в виду омега-3. Этот микроэлемент способен повышать когнитивные функции мозга и иммунитет. Но важно также не забывать о роли ее родственного питательного вещества омега-6, которое поддерживает функцию клеток.

Woman&Home обратились к экспертам, чтобы они объяснили, что такое омега-3 и омега-6, в чем разница между этими двумя жирными кислотами и в каких продуктах они содержатся. Что еще важнее, они покажут, как потребление слишком большого количества омега-6, но недостаточного количества омега-3, может привести к возникновению множества проблем со здоровьем, включая повышенный риск высокого уровня холестерина и проблем с сердцем.

Итак, если вы хотите использовать преимущества омега-3, а также омега-6, вам нужно убедиться, что вы получаете правильный баланс жирных кислот. Эксперты рассказали, какие продукты следует добавлять в свою тарелку, а также какие продукты следует сократить и почему средиземноморская диета может стать решением.

Чем отличаются омега-3 и омега-6

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 являются ключевой частью питательной диеты. Они обе являются полиненасыщенными жирными кислотами, которые необходимы организму, говорит Мелисса Сновер, зарегистрированный диетолог. Однако важное различие заключается в той роли, которую они играют.

Жирные кислоты омега-3 связаны с уменьшением воспаления и помогают поддерживать общее здоровье нашей иммунной системы, особенно нацеленные на здоровье глаз, а также на работу мозга, нервов и сердца. Жирные кислоты омега-6 необходимы для поддержки работы клеток в нашем организме и играют важную роль в регуляции наших генов. Последние также могут помочь снизить уровень плохого холестерина ЛПНП и повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП.

Оба они присутствуют в широком спектре повседневных продуктов. Омега-3 содержится в жирной рыбе, семенах, орехах, яйцах и авокадо, объясняет доктор Клэр Шорт, диетолог. Между тем такие продукты, как подсолнечное масло, кукурузное масло, соевое масло, семена подсолнечника, грецкие орехи, семена тыквы, свинина, говядина и курица, богаты омега-6.

Как достичь баланса между омега-3 и омега-6 / Фото: Credits

Почему много омега-6 вредит организму

Хотя получение достаточного количества омега-6 положительно влияет на ваш рацион, вам нужно убедиться, что вы не потребляете его слишком много. Слишком много омега-6 может помешать метаболизму омега-3 и вызвать воспаление, объясняет доктор Шорт. Этот рост воспаления может, в свою очередь, вызвать много проблем со здоровьем, включая общее повышение уровня холестерина, а также повышенное артериальное давление и проблемы с сердцем.

Кроме того, если ваша цель — здоровая, устойчивая потеря веса, то потребление слишком большого количества омега-6 может затормозить ваши усилия. Исследования связывают наше повышенное потребление омега-6 и пониженное потребление омега-3 с ростом ожирения, предполагая, что в этом может быть виноват дисбаланс этих двух жирных кислот — и их влияние на жир тела. Более того, Сновер добавляет, что слишком большое количество омега-6 также может привести к тому, что наши тела будут удерживать избыток воды. Однако, хотя диета важна в этом отношении, изучение того, как обрести форму с помощью двигательной активности, также является ключевым фактором.

Как употреблять омега-6

Чтобы достичь баланса омега-3 и омега-6 эксперты рекомендуют не ограничивать омега-6, а увеличить потребление омега-3. Поскольку омега-6 преобладает во многих часто употребляемых продуктах, мы склонны неосознанно потреблять больше этих жирных кислот. Чтобы достичь идеального баланса потребления продуктов с «полезными» жирами, важно попытаться отдать приоритет включению большего количества омега-3 в свой рацион, употребляя такие продукты, как листовая зелень, жирная рыба и грецкие орехи.

Средиземноморская диета имеет здоровый баланс между жирными кислотами омега-3 и омега-6. Действительно, исследования показывают, что люди, которые придерживаются такого стиля питания, менее склонны к развитию сердечных заболеваний. Сновер утверждает, что простой способ оптимизировать правильный баланс — избегать растительных масел, которые богаты омега-6. Она предполагает, что также может быть полезно принимать добавки с омега-3, если вы обеспокоены дефицитом питательных веществ и считаете, что вам может быть трудно получать их в достаточном количестве с пищей.

Однако улучшение потребления жирных кислот — это лишь небольшой компонент питательной диеты. Не стоит недооценивать важность баланса, когда речь идет о здоровом питании. Важно питать свое тело и разум всеми необходимыми веществами, которые ему требуются, чтобы чувствовать себя лучше. Будь то использование преимуществ магния или прием пробиотиков для здоровья кишечника.

Но любые изменения привычной системы питания стоит обсудить вначале со своим врачом.

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