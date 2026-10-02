Как достичь необходимого уровня потребления белка и клетчатки: 4 совета от диетолога

Яйца с сельдью / © Credits

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Белок и клетчатка играют важную роль в сбалансированном питании, однако обеспечить их необходимое количество каждый день бывает непросто, особенно в напряженные дни.

Сертифицированный диетолог делится с Healthline четырьмя практическими стратегиями, которые помогают ему сделать эти питательные вещества неотъемлемой частью ежедневного рациона.

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По мнению доктора Джареда Мичама — сертифицированного диетолога, фитнес-специалиста и преподавателя, — удовлетворение потребностей организма заключается не столько в тщательном подсчете питательных веществ, сколько в создании стабильного режима, основанного на продуктах, богатых белком и клетчаткой, а также на разнообразии питания.

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Вот что ест доктор Мичам в течение типичного дня и как вы можете применить его подход, чтобы сделать белок и клетчатку постоянной составляющей своего рациона.

Составляйте блюда с упором на белок и клетчатку

Подход доктора Мичама основан на выборе продуктов, которые естественным образом содержат белок, клетчатку и другие питательные вещества, а не на попытках достичь определённых количественных показателей при каждом приёме пищи.

Как диетолог, он рассматривает белок и клетчатку как основу моего ежедневного питания и образа жизни в целом, а не как цели, к которым нужно сознательно стремиться.

На завтрак он обычно ест ¾ стакана овсяных хлопьев (в сухом виде) с 2 столовыми ложками арахисовой пасты и 30 граммами сывороточного протеина, разбавленного водой. После силовой тренировки он может устроить второй завтрак, состоящий из четырёх яичных белков, двух целых яиц и стакана ягод.

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На обед он сочетает источники белка (курицу, рыбу, нежирную говядину или свинину) с такими продуктами, как чечевица, черная фасоль, батат, киноа или бурый рис. Также он добавляет различные овощи.

Потребление углеводов варьируется в зависимости от уровня активности, но такие продукты, как овсянка, бобовые, ягоды, семена, киноа и овощи, стабильно обеспечивают организм клетчаткой и энергией, необходимыми для тренировок и восстановления. Размер порций доктора Мичама обусловлен его телосложением, высоким уровнем активности и целями в силовых тренировках, поэтому объем потребляемой им пищи может превышать потребности других людей.

Итак, стоит взять на вооружение саму концепцию: включать источник белка и богатую клетчаткой растительную пищу в каждый прием пищи, а затем корректировать размер порций в соответствии со своим аппетитом, уровнем активности и потребностями организма.

Распределяйте потребление белка и клетчатки в течение дня

Доктор Мичам также не полагается на один прием пищи как на основной источник белка или клетчатки. Вместо этого он получает эти питательные вещества несколько раз в течение дня.

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«Обычный прием пищи может обеспечить не менее 6 г клетчатки», — говорит он. Это гарантирует, что даже в самый плохой день можно получить как минимум 30 г клетчатки.

С белком ситуация аналогична. Доктор Мичам отмечает, что получает около 30 граммов белка во время каждого приема пищи, а ест он не менее пяти раз в день. В сумме это составляет примерно 150 граммов или более в сутки.

Опять же, это его личный показатель, а не цель, которой обязательно должны достигать все.

Более универсальной стратегией является именно распределение питательных веществ. Если вы получаете большую часть белка во время ужина или потребляете почти всю суточную норму клетчатки из одной большой порции салата, подумайте, как можно добавить меньшие порции этих продуктов ранее в течение дня.

Завтрак с содержанием белка, фрукты или цельнозерновые продукты в первой половине дня, а также бобовые и овощи на обед помогут постепенно обеспечить организм необходимыми веществами, вместо того чтобы пытаться наверстать упущенное вечером.

Сделайте свой рацион простым и удобным для повторения

Чтобы потреблять достаточное количество белка и клетчатки, не обязательно каждый день готовить новые, сложные блюда, богатые питательными веществами. Доктор Мичам выбирает привычные продукты, которые можно комбинировать и чередовать в течение недели.

Среди его постоянных источников белка — рыба, курица, постная говядина, индейка, свинина, яйца и сывороточный протеин. Что касается клетчатки, то он регулярно употребляет бобовые (в частности, фасоль), батат, киноа, ягоды, листовую зелень, орехи и семена.

Такая стабильность рациона особенно помогает в напряжённые дни. Вместо того чтобы каждый раз придумывать новые блюда, определите несколько источников каждого питательного вещества, которые вам нравятся и которые вы действительно можете всегда иметь под рукой.

Что есть

Доктор Мичам рекомендует применять тот же подход и тем, кто стремится увеличить потребление питательных веществ.

Лучший совет для обеспечения достаточного уровня клетчатки — включить в рацион чечевицу, черную фасоль, ягоды, авокадо, а также сырые орехи и семена. Если добавлять один или два из этих продуктов к каждому приёму пищи, вы почти наверняка достигнете своей нормы потребления клетчатки.

Этот же принцип можно применить и к белку. Если в вашем рационе уже есть источник белка, а вам требуется больше питательных веществ для удовлетворения индивидуальных потребностей, изменить размер порции может быть проще, чем добавлять ещё один продукт.

Чтобы получить больше белка, не нужно тратить больше времени на приготовление. Приготовление 20 граммов рыбы занимает столько же времени, сколько и 30 граммов, поэтому не стоит слишком переживать по этому поводу: просто выбирайте качественный источник белка для каждого приема пищи и занимайтесь своими делами.

И если во время одного из приемов пищи вы не получили достаточно питательных веществ, это не должно испортить весь день. Это ведь не ваш последний прием пищи. Он не обязательно должен быть идеальным или требовать кучу времени и энергии — достаточно, чтобы он был полноценным. Мы всегда можем исправить ситуацию в следующий раз; просто питайтесь как можно лучше и живите дальше.

Знайте, когда стоит уделить особое внимание своему рациону

Постоянное потребление недостаточного количества белка или клетчатки иногда может выражаться в изменениях самочувствия или функционирования организма, хотя эти признаки могут иметь и другие причины.

Доктор Мичам отмечает, что к возможным признакам дефицита белка относятся:

потеря мышечной массы

снижение силы захвата

замедленное заживление ран

отеки

изменения состояния волос, кожи или ногтей

Потребление клетчатки также влияет на работу пищеварительной системы.

У людей, не получающих достаточно клетчатки, могут наблюдаться такие симптомы, как периодическое вздутие живота и запоры, твердый стул или стул комками (с недостаточным объемом), а также частое чувство голода или резкий спад сил, который часто сопровождается усталостью после еды.

Эти симптомы не обязательно свидетельствуют о необходимости увеличения количества белка или клетчатки, поскольку их могут вызывать и другие факторы. Если они носят постоянный характер или вызывают беспокойство, следует обратиться к врачу или сертифицированному диетологу, чтобы выяснить причину.

Рацион доктора Мичама рассчитан на очень активный образ жизни, поэтому не обязательно следовать его размеру порций или количеству потребляемого белка.

Вместо этого его подход предлагает более простую схему:

составляйте рацион на основе белков и клетчатки

распределяйте эти питательные вещества равномерно в течение дня

держите под рукой несколько проверенных продуктов, чтобы не перегружать себя лишними заботами

Чем стабильнее ваш режим, тем реже приходится задумываться о том, чтобы достичь идеальных показателей при каждом приеме пищи.

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