Как дожить до ста лет: привычки, которые нужно выработать для более долгой жизни

Пожилая пара на фоне моря / © Credits

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Стоит выработать у себя небольшие, но значимые привычки, которые помогут оставаться здоровыми, чувствовать себя как можно лучше и процветать на каждом этапе жизни.

К чему нужно приучить себя ради долгой жизни, рассказывает Healthline.

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Ешьте много здоровой растительной пищи

Потребление преимущественно растительной пищи — это одна из практик, которую, как правило, разделяют люди, живущие в «голубых зонах». «Голубые зоны» — это регионы мира, где люди в целом живут дольше и здоровее, чем в других частях мира.

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Исследования связывают растительную диету со снижением риска таких заболеваний, как:

болезни сердца

диабет 2 типа

ожирение

стеатотическая болезнь печени, связанная с метаболической дисфункцией

При соблюдении растительной диеты рекомендуется употреблять разнообразные продукты, в частности:

фрукты

овощи

орехи

семена

цельнозерновые продукты

фасоль

Оставайтесь физически активными

Неудивительно, что физическая активность может сохранить ваше здоровье и продлить жизнь. Фактически, образ жизни, в котором естественным образом присутствует движение, является ещё одной распространённой практикой среди жителей «голубых зон».

Регулярные физические упражнения могут помочь вам получить следующие преимущества:

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предотвращение набора веса

улучшение настроения

снижение риска развития хронических заболеваний

улучшение качества сна и уровня энергии

Большинство взрослых должны стремиться к тому, чтобы еженедельно заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности не менее 150 минут или интенсивными упражнениями не менее 75 минут. Кроме того, людям следует выполнять упражнения для укрепления мышц не менее двух дней в неделю.

Старайтесь не курить

Курение тесно связано с заболеваниями и преждевременной смертью. Отказ от курения, если вы курите, может помочь снизить риск развития опасного для жизни заболевания.

Помните, что бросить курить никогда не поздно. Положительные эффекты от отказа от курения проявляются в течение периода от нескольких минут или часов до нескольких лет после вашей последней сигареты.

Определите приоритеты в том, что делает вас счастливыми

Ощущение счастья может помочь продлить вашу жизнь. Это может включать поиск того, что придаёт вашей жизни смысл, или просто замедление темпа, чтобы научиться ценить мелочи в вашей жизни.

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Исследование выявило значительную связь между счастьем и продолжительностью жизни. Однако авторы исследования отмечают, что это зависит от многих факторов, в том числе от субъективного самочувствия и заботы о своем психическом здоровье.

Выделение времени на то, что доставляет вам радость, и практика благодарности могут помочь повысить ваш уровень оптимизма и счастья.

Старайтесь избегать хронического стресса и тревоги

Хронический стресс — это стресс, который возникает в течение длительного периода. Хронический стресс может повысить риск развития заболеваний, в том числе тревожных расстройств, сердечных заболеваний и депрессии.

Если вы регулярно испытываете стресс или тревогу и замечаете, что это мешает вашей повседневной жизни, подумайте о том, чтобы поговорить с медицинским работником. Он может помочь вам составить план лечения, который позволит уменьшить стрессовые факторы и облегчить ваше состояние.

Ежедневные способы снятия стресса — ещё одна распространённая практика среди жителей «Голубой зоны». Советы по снижению стресса могут включать:

регулярные физические упражнения

ведение дневника о ваших переживаниях или чувствах

разговоры с близким другом

осознанность или медитация

пребывание на свежем воздухе

Поддерживайте свой круг общения

Исследователи сообщают, что поддержание здоровых социальных связей может способствовать увеличению продолжительности жизни и улучшению здоровья.

Надежный круг общения также может помочь вам менее негативно реагировать на стресс, что, возможно, еще больше объясняет положительное влияние на продолжительность жизни.

Оказание поддержки другим также может быть полезным. Помимо того, что вы принимаете заботу от друзей и родных, обязательно отвечайте им тем же.

Выработайте правильный режим сна

Сон играет решающую роль в регулировании функций клеток и способствует восстановлению вашего организма.

В научной статье 2024 года сообщается, что долголетие, вероятно, связано с регулярным режимом сна, например, с тем, что человек ложится спать и просыпается примерно в одно и то же время каждый день.

Продолжительность сна, по-видимому, также является фактором, причем как недостаток, так и избыток сна вредны.

Слишком малое количество сна также может способствовать воспалительным процессам и повышать риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Все это связано с сокращением продолжительности жизни.

С другой стороны, чрезмерный сон может быть связан с депрессией, низкой физической активностью и недиагностированными заболеваниями, что может негативно повлиять на продолжительность жизни.

Большинству взрослых следует стараться спать от 7 до 9 часов каждую ночь.

Советы о том, как прожить долгую жизнь, которые вы можете применить уже сегодня

Различные факторы, в том числе культурные, экологические и индивидуальные, влияют на то, какие изменения вы можете внести в свою жизнь, чтобы достойно встретить старость.

Различные факторы, в том числе культурные, экологические и индивидуальные, влияют на то, какие изменения вы можете внести в свою жизнь, чтобы достойно встретить старость. Учтите свою личную ситуацию и образ жизни, чтобы составить план здорового старения с реалистичными и устойчивыми целями.

Ниже приведены несколько примеров привычек, способствующих долголетию, которые вы можете включить в свою повседневную жизнь:

Старайтесь съедать пять порций растительной пищи каждый день.

Установите режим сна с регулярным временем отхода ко сну и пробуждения.

Выделите 30 минут, чтобы заняться хобби, которое доставляет вам радость.

Позвоните или навестите друга, которого давно не видели.

Найдите упражнение, которое вам нравится, и регулярно выделяйте для него время. Вы даже можете совместить физические упражнения с общением, записавшись на занятия танцами или в группу бега.

Практикуйте благодарность и осознанность в течение дня.

Какие общие привычки есть у людей, которые живут дольше всех

Люди, живущие в «голубых зонах», как правило, живут дольше, чем остальные. К привычкам, распространенным среди этих людей, относятся:

развитие поддерживающих социальных и семейных сетей

ежедневные практики снятия стресса

употребление преимущественно растительной пищи

контроль потребления калорий

отказ от алкоголя или его ограничение

осознание цели

включение физической активности в повседневную жизнь

Увеличивают ли физические упражнения продолжительность жизни

Исследование 2025 года выявило значительную связь между уровнем физической активности и продолжительностью жизни. Исследователи предполагают, что если бы все взрослые были такими же активными, как 25% населения, американцы в возрасте от 40 лет могли бы жить в среднем на 5,3 года дольше.

Какие продукты едят люди в «голубых зонах»

Хотя конкретные факторы питания различаются, жители «голубых зон» склонны питаться преимущественно растительной пищей. Они также могут контролировать потребление калорий, что может включать периодическое голодание, и ограничивать употребление алкоголя.

Насколько сон влияет на долголетие

В статье 2025 года отмечается, что сон продолжительностью менее семи часов связан с более короткой продолжительностью жизни, а достаточный сон — с более длительной продолжительностью жизни.

Однако стоит отметить, что, согласно некоторым исследованиям, чрезмерный сон также может оказывать негативное влияние на здоровье. Большинству взрослых следует стремиться спать от 7 до 9 часов в сутки.

Какой фактор является самым важным для долгой жизни?

Не существует единого способа, который бы в наибольшей степени увеличил продолжительность жизни. Зато внедрение нескольких полезных привычек окажет наилучшее влияние на продолжительность вашей жизни.

ОбзорИсследование 2026 года показывает, что качество сна и уровень физической активности могут быть двумя наиболее важными факторами здорового старения, что дополнительно подтверждается правильным питанием и психологическим благополучием.

Долголетие может казаться чем-то, что не зависит от вас, но многие полезные привычки помогут вам дожить до преклонного возраста.

К ним относятся растительная диета, отказ от курения, снижение стресса, физические упражнения и достаточный сон.

В совокупности эти привычки могут улучшить ваше здоровье и направить вас на путь к долгой жизни.

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