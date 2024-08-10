Как и почему болят суставы: объясняет врач-ревматолог

Боль в суставах может появляться самопроизвольно в любом возрасте, ограничивая двигательную активность человека. Иногда людям сложно понять, действительно болят суставы или это крепатура после изнурительной тренировки.

Какие симптомы сигнализируют о боли в суставах и когда обращаться к врачу, рассказал ревматолог "Клиники Медиком" Приткова Анна Вадимовна.

Симптомы боли в суставах

Наши суставы соединяют кости, благодаря чему кости с помощью мышц двигаются друг относительно друга: сгибаются, разгибаются, вращаются. Коленный сустав позволяет сгибать и разгибать ногу, тогда как плечевой обеспечивает широкую амплитуду движений руки.

Также суставы поддерживают стойкость и равновесие тела. К примеру, суставы позвоночника поддерживают голову, плечевой пояс, верхние конечности, распределяют нагрузку на позвоночник. Межпозвоночные диски работают как амортизаторы, уменьшая нагрузку на позвоночник во время движения. Поэтому болеть суставы не должны ни постоянно, ни время от времени.

Как понять, что болят именно суставы?

На самом деле это непростая задача, поскольку у суставов находятся мышцы и сухожилия, которые тоже могут болеть после изнурительных занятий спортом или травмами. А еще важное значение имеет, какое нарушение маскируется под болью.

Симптомы боли в суставах или нарушение их работы включают:

отек;

покраснение и потепление кожи в месте боли;

потребность "расходоваться" каждое утро или после нескольких часов отдыха, ограниченность движений;

усталость, повышение температуры тела;

механическая боль, возникающая во время движения – подъем по лестнице вверх или спуск вниз, или в начале движения после отдыха.

Причины боли в суставах

Существует почти две сотни состояний и болезней, вызывающих боль в суставах. Среди наиболее распространенных можно выделить:

артроз/дегенеративный остеоартрит – "старение" суставов.

Он возникает, как правило, после 45 лет, когда изнашивается суставной хрящ. Хрящ, или хрящевая ткань, амортизирует кости и суставы, уменьшая нагрузку на них во время движения. А также уменьшает трение – "смазывает" суставы, чтобы кости скользили друг мимо друг друга и не стирались;

артрит – воспаление сустава, сопровождающееся признаками воспаления: отек, краснота, боль, нарушение подвижности. Чаще это такие болезни как ревматоидный артрит, подагра и другие;

тендинит/теновагит – воспаление сухожилия или оболочки вокруг него, соединяющие кости и мышцы;

бурсит – воспаление соединительной ткани (сумки), выполняющей функцию амортизатора между сухожилием и костью;

аутоиммунные заболевания, в частности ревматоидный артрит и системная красная волчанка – состояния, при которых иммунная система атакует собственные клетки, а не вирусы или бактерии, как должно быть;

подагра (еще одна форма артрита, которых в общей сложности насчитывается около 100) – состояние, при котором кристаллы кислоты из нашего тела накапливаются в суставе, вызывая сильную боль и отек. Обычно страдает сустав большого пальца ноги;

инфекционные – вирусный гепатит, грипп, Covid-19, болезнь Лайма, ревматическая лихорадка и другие;

травматические: травмы или растяжения.

Устранение боли в суставах

Если у вас болят суставы или сустав, единственное правильное решение – записаться на осмотр к ревматологу. Анальгетики, примочки, мази с охлаждающим и обезболивающим эффектом лишь на некоторый устраняют симптомы, но не лечат возбуждение, которое проявляется болью. Очень важно выявить причину и составить план лечения, учитывая общее состояние здоровья пациента, возраст, образ жизни и т.д. Задача врача в этом случае – избавить пациента от боли как можно быстрее и эффективно, не навредив.

Ожидая визита к ревматологу, старайтесь излишне не нагружать суставы – не поднимайте тяжелые предметы, временно отмените тренировки в зале. Но не обездвиживайтесь – гуляйте на улице, делайте утреннюю зарядку. При сильной боли можно принять ибупрофен или парацетамол, приложить к суставу холод, например, пакет со льдом, завернутый в полотенце.

Приточная Анна Вадимовна

Читайте также: