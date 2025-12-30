Как избежать ощущения вздутия живота после праздничных столов: 5 простых советов

Праздничный стол

Для многих людей в праздничный сезон ощущение вздутия живота является лишь побочным продуктом празднований.

Типичный праздничный ужин содержит более 3000 калорий. Это почти вдвое превышает рекомендуемое количество калорий для взрослых женщин. Желудки могут вместить только определенное количество пищи, прежде чем достигнут предела своей вместимости.

Когда вы полностью наполняете желудок, это может вызвать дискомфорт, включая несварение желудка и даже тошноту.

Как избавиться от ощущения переедания, вялости и вздутия живота, эксперты по питанию рассказали НеаІthІіnе.

Вот пять советов для уменьшения кишечного дискомфорта во время и после праздничных обедов.

Изучайте свои триггеры

Как гость вечеринки, вы можете оказаться в зависимости от того, что подает хозяин, а это может означать, что вы можете не знать точно, какие ингредиенты он использует для приготовления пищи.

Однако, заранее зная, какие ингредиенты вызывают дискомфорт, вы можете помочь избавиться от вздутия живота.

Независимо от того, будь то молочные продукты, глютен или какая-то другая пища, важно знать о пищевой непереносимости и других триггерах, чтобы вы могли избежать или ограничить их, чтобы предотвратить проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота.

Попробуйте спросить хозяина перед вечеринкой, что он намерен подавать и какие ингредиенты входят в состав еды.

Чтобы определить продукты, которые вызывают вздутие живота, можно вести ежедневный учет питания и искать закономерности.

Лучше всего отслеживать пищу, которую вы потребляете, порции, время, эмоции в тот момент (счастье, стресс и т.д.), а также любые симптомы, которые вы испытываете.

Это может позволить вам найти закономерности для выявления продуктов, которые могут вызывать вздутие живота, а также помочь увидеть, могут ли другие факторы, такие как стресс, усиливать ваши симптомы.

«Не сохраняйте» калории для вечеринки

Регулярное питание в течение дня может помочь предотвратить переедание на вечеринке.

Слишком длинные перерывы между приемами пищи, пока вы не почувствуете голод, часто могут привести к слишком быстрому и слишком большому потреблению пищи, что может спровоцировать усиление вздутия живота.

Вместо того, чтобы «сохранять» все калории для большого количества пищи, лучше есть последовательные блюда и перекусы, чтобы поддерживать пищеварение в течение дня.

Обращайте внимание на продукты, которые могут вызвать вздутие живота, такие как большое количество крестоцветных овощей за один раз, употребление большего количества клетчатки, чем обычно, без накопления жира, или употребление блюд с большим количеством жиров, натрия и добавленного сахара.

Делайте замены еды

Независимо от того, являетесь ли вы хозяином или знаете, что он будет подавать на вечеринке, вы можете предложить альтернативные варианты.

Если вы пытаетесь построить здоровые отношения с едой, есть простые здоровые замены праздничной еды, которые вы можете сделать.

Например, если сырные шарики и крекеры с сырной начинкой являются типичной закуской на вашем праздничном столе, можно попробовать заменить сырные начинки хумусом, а печенье свежими овощами.

Вместо картофельного пюре с маслом подумайте о переходе на альтернативу — сладкий картофель.

И вместо того, чтобы выбирать блюдо из риса с высоким содержанием крахмала, обратите внимание на бобовые, богатые калием, минерал, который помогает выводить избыток натрия, вызывающий вздутие живота.

Можно использовать молоко вместо жирных сливок, чтобы уменьшить содержание жира в рецептах и уменьшить большое количество соли, используя ароматные специи, такие как корица и мускатный орех.

Если замена кажется вам слишком сложной или слишком тяжелой, попробуйте придерживаться умеренного питания. Хорошая стратегия для этого во время праздничных обедов — сначала просмотреть все предложенные блюда, прежде чем добавлять их в свою тарелку.

Это позволит вам наслаждаться всеми блюдами, не переусердствуя, что может помочь уменьшить вздутие живота.

Добавьте листовую зелень в свою тарелку

Овощи, такие как шпинат, капуста кале, бок-чой, спаржа и мангольд, имеют высокое содержание воды, а также низкую калорийность и богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они хорошо помогают уменьшить вздутие живота.

Регулярное употребление овощей — это отличный способ добавить клетчатку в рацион, а постепенное увеличение потребления клетчатки — лучший способ способ способствовать здоровому опорожнению кишечника и уменьшить вздутие живота.

Если вы быстро увеличите потребление овощей, не адаптируясь к дополнительному потреблению клетчатки, это может привести к усилению вздутия живота. Кроме того, если вы не увеличите потребление воды с увеличением потребления клетчатки, это также может привести к вздутию живота и запору.

Попробуйте добавлять еще полстакана листовой зелени каждые 3 дня, чтобы постепенно увеличивать потребление и улучшать пищеварение без вздутия живота.

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, также могут вызывать усиление газообразования, поэтому их часто лучше употреблять в приготовленном виде, а не в сыром, чтобы уменьшить влияние на вздутие живота.

Ограничьте или избегайте алкоголя

Хотя алкогольные напитки часто являются частью празднования праздников, употребление алкоголя после тяжелой пищи может усугубить вздутие живота.

Алкоголь вызывает обезвоживание, которое затем может привести к задержке в определенных областях тела, таких как кожа и жизненно важные органы, которые пытаются удерживать больше воды.

Алкоголь — это вещество, вызывающее воспалительные процессы, которое может замедлять пищеварение и увеличивать задержку воды, вызывая вялость. Он также может привести к отекам в организме, что может привести к газообразованию, дискомфорту и вздутию живота.

Чтобы предотвратить обезвоживание и увеличить потребление воды, попробуйте оставлять визуальные напоминания, например, выкладывать бутылку с водой, чтобы вы могли видеть ее в течение дня. Можно также установить будильник на телефоне, чтобы поощрять вас пить воду, или использовать приложение для отслеживания потребления.

Интервалы между употреблением воды помогают предотвратить вздутие живота, но не пытайтесь выпить всю воду за один раз, поскольку это также может увеличить вздутие живота.

Чтобы уменьшить потребление алкоголя, лучше всего выпивать один стакан алкогольного напитка для женщин и два стакана для мужчин в день. Кроме того, на каждый стакан алкоголя, который вы потребляете, выпивайте по крайней мере один стакан воды.

Во время праздников попробуйте включить веселые безалкогольные коктейли, приготовленные из газировки и 100% сока, как вкусный способ насладиться праздником без дополнительного вздутия живота на следующий день. Старайтесь отказаться от глинтвейна и гоголь-моголя с добавлением специальных веществ и вместо этого выбирайте безалкогольный сидр или пунш.