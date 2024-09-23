Как капуста снижает риск инсульта: рекомендации по приготовлению и употреблению

О пользе капусты для здоровья можно говорить бесконечно, но знаете ли вы, что, кроме всего прочего, она снижает артериальное давление всего за две недели активного потребления.

Овощи, как правило, содержат мало жира и калорий и являются источником важных витаминов, минералов и других питательных веществ. Дополнение здорового рациона достаточным потреблением овощей может помочь предотвратить многие заболевания.

Среди всех овощей крестоцветные, к числу которых относятся все виды капусты, выделяются своей особой пользой для сердца и сосудов.

Womans World рассказали об исследовании, которое показывает, что употребление капусты снижает артериальное давление.

Исследователи изучали влияние крестоцветных овощей на артериальное давление по сравнению с другими видами овощей. Их выводы показывают, что употребление около четырех порций крестоцветных овощей ежедневно в течение двух недель заметно снижает систолическое артериальное давление (верхнее число в показаниях артериального давления). Во время исследования участники потребляли около 300 граммов (примерно 4 порции) смеси брокколи, кудрявой капусты, цветной капусты и белокочанной капусты ежедневно в течение двух недель в виде супов. Во время контрольного исследования участники потребляли эквивалентное количество корнеплодов и тыквенных овощей, включая картофель, батат, морковь и тыкву, также в виде супа.

Капуста / Фото: Credits

Исследователи использовали 24-часовой мониторинг артериального давления для измерения эффектов вмешательств. После двух недель употребления крестоцветных овощей участники испытали среднее снижение 24-часового систолического артериального давления на 2,5 мм рт. ст. по сравнению с контрольным вмешательством. Этот эффект был еще более выражен в дневные часы, где среднее снижение составило 3,6 мм рт. ст.

Почему крестоцветных так полезны для сердца и сосудов

Брокколи / Фото: Credits

Точная причина влияния крестоцветных овощей на артериальное давление пока не совсем ясна. Но авторы исследования упоминают гликозинолат, изотиоцианат и сульфорафан, которые являются особенно мощными антиоксидантами и оказывают противовоспалительное действие, говорит Мелани Бетц - сертифицированный диетолог. По ее мнению, разница в артериальном давлении, обнаруженная после употребления крестоцветных овощей и корнеплодов/тыквы, обусловлена ​​комбинацией множества биоактивных соединений, витаминов и минералов, содержащихся в разных видах капусты.

Эти соединения обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые поддерживают лучшую функцию кровеносных сосудов и снижают стресс в организме, что улучшает артериальное давление, добавляет Радж Дасгупта, доктор медицины.

Крестоцветные также имеют естественное высокое содержание калия, добавляет Мустали Дохадвала, доктор медицины и практикующий врач в кардиологической клинике. Высокое потребление калия помогает почкам высвобождать больше натрия, регулирует кровоток и электролитные системы и предотвращает затвердение сосудов, объясняет он.

Как извлечь максимальную пользу из овощей, снижающих артериальное давление

Цветная капуста / Фото: Credits

Способ приготовления всех видов капусты может помочь усилить ее питательную ценность. Для максимального содержания калия доктор Дохадвала рекомендует употреблять крестоцветные овощи в сыром виде. Приготовление в воде и замачивание могут снизить полезный пищевой калий.

Однако это не единственный вариант. Вот что Крис Мор - диетолог, консультант по фитнесу и питанию - предлагает для каждого из этих овощей:

Брокколи: слегка пропарить или обжарить, затем нарезать. Это важно для высвобождения питательных веществ и позволяет максимально усвоить сульфорафан.

слегка пропарить или обжарить, затем нарезать. Это важно для высвобождения питательных веществ и позволяет максимально усвоить сульфорафан. Капуста кале: ее можно есть сырой, как в салате, или слегка пропарить. Также отличным вариантом будет добавление ее в смузи.

ее можно есть сырой, как в салате, или слегка пропарить. Также отличным вариантом будет добавление ее в смузи. Цветная капуста: хорошо подходит жареная или приготовленная на пару, если только она не переварена.

хорошо подходит жареная или приготовленная на пару, если только она не переварена. Капуста белокочанная: лучше всего есть сырой, например, в салате из капусты, или ферментированной, как квашеная капуста, которая добавляет пробиотики в смесь.

Капуста кале / Фото: Credits

Лучшая практика, когда дело доходит до потребления этих овощей для снижения артериального давления, в конечном счете, заключается в том, чтобы делать это так, как вам нравится, говорит Бетц. Это увеличивает вероятность того, что вы будете регулярно включать их в свой рацион, что является самой важной стратегией.

Больше овощей, снижающих артериальное давление

Салат из капусты и моркови / Фото: Credits

Хотя крестоцветные овощи сейчас в центре внимания, это не единственные овощи, полезные для артериального давления. Свекла полезна для снижения артериального давления, потому что в ней есть нитраты, объясняет доктор Дасгупта, и наиболее эффективна в жареном виде или в виде сока.

Листовая зелень, такая как шпинат, которая богата калием и нитратами, хорошо подходит в сыром виде в салатах или слегка приготовленном виде. А помидоры помогают с артериальным давлением из-за ликопина, как в сыром виде, так и в соусах, добавляет он. Морковь богата калием, и она также помогает поддерживать артериальное давление.

Для любого изменения рациона питания очень важно смотреть на общую картину, отмечает Бетц. Многие исследования показали, что употребление большого количества фруктов, овощей и других растительных продуктов, таких как бобы, орехи, семена и цельные зерна, может помочь контролировать артериальное давление.

Также не стоит забывать, что хотя умеренное употребление полезно, было бы контрпродуктивно сосредотачиваться исключительно на крестоцветных овощах, поскольку все овощи обладают разными преимуществами.

Кроме того, прежде чем радикально менять систему питания, стоит обсудить это со своим врачом.

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