Как лишний вес влияет на зрение

Сейчас многие украинцы жалуются на то, что во время войны поправились. То ли стресс дает о себе знать, то ли малоподвижный образ жизни, то ли несбалансированное питание и ночные тревоги, сбивающие циркадные ритмы. Но в результате распухшая фигура не только портит настроение, но и сказывается на здоровье.

О влиянии на зрение излишка килограммов рассказывает офтальмолог сети медцентров "Новый Зрение" Татьяна Ерошенко.

С медицинской точки зрения при избыточном весе изменяется состояние сосудов и внутренних органов. На это нарушается обмен веществ, причем настолько, что исправить его иногда невозможно. Так что общая проблема отражается и на наших глазах.

Специалист называет наиболее распространенные факторы в отношении ожирения, влияющих на остроту и качество зрения:

изменения, связанные с возрастно-макулярной дегенерацией, ведь она во многом зависит от сосудов. Обычно возрастная макулодистрофия возникает вследствие гипертонии или атеросклероза;

сахарный диабет, который при осложнениях приводит к диабетической ретинопатии.

Чем опасна возрастно-макулярная дегенерация? Тем, что исключается зрение центрального участка из-за отложения холестериновых элементов – человек банально теряет способность читать и выполнять многие жизненно важные функции.

Диабетическая же ретинопатия сильно влияет на состояние сетчатки, вследствие чего значительно ухудшается зрение, появляются мушки и пятна перед глазами, могут двоиться предметы. Вообще эти две болезни нередко приводят к слепоте!

Развитие катаракты и глаукомы также связано с избыточным весом. К глаукоме ведут сосудистые проблемы, возникающие в том числе из-за ожирения. Катаракта же у тучных людей наступает значительно раньше, потому что ухудшается питание хрусталика и ускоряется его склерозирование.

“У женщин с лишним весом еще бывает набухание век. Но этот недостаток более косметический. Ее можно устранить с помощью блефаропластики. Но самым опасным следствием лишнего веса остается все же сахарный диабет. Он запускает механизм, часто заканчивающийся слепотой. И чтобы ее избежать или как-то затормозить этот процесс, нужен сложный план лечения – делается множество процедур и операций, чтобы поддержать зрение. Так что наличие лишнего веса – это повод проверить уровень сахара в крови, холестерин и проконсультироваться с диетологом. Следует серьезно отнестись к своему состоянию и обратиться к специалисту – терапевту или эндокринологу. Даже окулист выявит проблемы с сосудами при осмотре глазного дна”, – отмечает офтальмолог Татьяна Ерошенко.

Изменения липидного обмена оказывают влияние и на состав слезы. Происходит нарушение деятельности жировых желез – дефицит жировой составляющей в слезе становится причиной слезотечения. Мейбомиевые железы плохо работают, закупориваются. Это очень распространенная проблема: слеза не держится на глазу, не увлажняет его, поэтому железы производят все новые порции.

Страшнее всего, что при увеличении веса человек часто не испытывает проблем с сосудами и даже не догадывается, что у него может быть гипертония или сахарный диабет. Следовательно, очень важно сдавать анализы, проходить лечение, наладить правильное питание, обеспечить достаточную физическую активность и следить за состоянием глаз у офтальмолога.

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